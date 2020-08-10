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Добавят 100% северных надбавок к зарплате россиянам на удаленке

11:00 10.08.2020 Фото: pixabay.com
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Этот вопрос сейчас обсуждает рабочая группа, готовя законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме. Депутатам предстоит решить, как оформлять доплаты.

Добавят 100% северных надбавок к зарплате россиянам на удаленке
В законе об удаленке могут учесть северные надбавки

Выплату северных надбавок, составляющих до 100% от зарплаты, могут распространить и на удаленных сотрудников. Этот вопрос сейчас обсуждает рабочая группа, готовя законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме. Депутатам предстоит решить, как оформлять доплаты: по месту нахождения компании или по адресу, где трудится удаленный сотрудник. По смыслу действующего законодательства получается, что надбавки положены работнику расположенного на Севере предприятия даже в случае, если сам он находится, допустим, в Сочи, говорят юристы. Впрочем, компания легко может обойти этот момент, открыв в южном городе филиал.

Северный вопрос
Перечень вопросов, которые предстоит решить ко второму чтению законопроекта в Госдуме, зафиксирован в постановлении нижней палаты парламента («Известия» с ним ознакомились). Рабочей группе рекомендовано, среди прочего, обсудить возможность предоставления сотрудникам, переведенным на временную удаленку, «гарантий, связанных с особыми условиями труда». Речь о северных надбавках и доплатах за «вредность», пояснил «Известиям» член рабочей группы, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Поскольку работа в шахтах или, допустим, на опасных производствах вряд ли возможна в дистанционном формате, в первую очередь практический интерес представляет вопрос о надбавках к зарплате тем, кто трудится в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Надбавки различают в зависимости от территории — их рассчитывают согласно районному коэффициенту. Например, за работу в Свердловской области положена прибавка в размере 15–20% от зарплаты (в зависимости от района), а в Ненецком автономном округе — 50%. В целом доплаты составляют от 15 до 100% от заработка. Максимальные надбавки положены тем, кто трудится в Чукотском автономном округе, отдельных районах Республики Саха на островах Северного Ледовитого океана и его морей, Курильских и Командорских островах. Кроме того, есть еще доплаты за стаж работы на Севере — они различаются в зависимости от местности и периода. Их размер составляет от 10 до 100%, но в ряде случаев выплаты ограничены конкретными суммами — например, 200, 320 или 400 рублей в месяц.
— Сейчас вопрос никак не урегулирован ни в законопроекте, ни в действующем законодательстве, и решения по нему пока нет. Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот? — пояснил Федор Прокопов.

В Минтруде на вопрос «Известий» о позиции ведомства насчет северных надбавок на удаленной работе сказали, что внесение каких-либо изменений в редакцию статей законопроекта будет решаться в ходе дискуссии на площадке Госдумы.

Риски и бонусы
Законопроект о дистанционном труде, по сути, предполагает перенос рабочего места с территории предприятия на территорию сотрудника, отметил юрист московского офиса международной юрфирмы «Ильяшев и Партнеры» Максимилиан Гришин. Но если территория работника окажется в местности, где применяются северные надбавки, то оснований их не платить нет. Статья 316 Трудового кодекса, в которой говорится про районные коэффициенты, пока применяется именно к организации, расположение которой позволяет платить надбавку, сказал эксперт.
— Обычно работодатели, которые находятся в районах Крайнего Севера и имеют работников в других местах, трудоустраивают их в филиалы — так можно не платить надбавки тем, кто трудится не на Севере. Иначе в соответствии с буквой закона юридическое лицо, зарегистрированное в Териберке, будет обязано платить свой коэффициент даже тем, кто на него работает из Симферополя, — объяснил Максимилиан Гришин.

Невключение в закон гарантий выплат северных надбавок для дистанционных работников приведет к существенному сокращению их доходов в этой местности, пояснил председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков. Вероятно, предприятия, находящиеся на Севере, будут стремиться переводить своих сотрудников на удаленную работу, чтобы сократить фонд оплаты труда за счет северных надбавок. Это в конечном итоге может приобрести массовый характер и повлечет отток населения с северных территорий, предположил специалист.

Что касается доплат за вредность, то они устанавливаются на основании специальной оценки условий труда независимыми аккредитованными организациями, а не работодателями. И поскольку рабочие места на удаленке вне юрисдикции компании, неясно, как проводить процедуру, — этот вопрос законодателям тоже предстоит прояснить, добавил Сергей Песков.

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников в дистанционный формат. Документ предполагает в том числе право сотрудника находиться офлайн в определенное время и, например, не отвечать на письма и звонки руководителя. Инициатива также дает уточненное определение удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной.

Источник: Известия

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