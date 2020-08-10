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Колонна военной техники из Китая проехала через Новосибирск

11:30 10.08.2020 Фото: скриншот видео
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Поезд с военными грузовиками, внедорожниками, а также танками с нанесенными на них отличительными знаками вооружённых сил КНР, был замечен читателями на железнодорожных путях.

Колонна военной техники из Китая проехала через Новосибирск
Часть комментаторов отметила, что военная техника под флагом Китая будет принимать участие в армейских играх под Новосибирском

Проезд китайской техники через Новосибирск поразил горожан. Ролик с колонной с флагом КНР выложили в сети.

Очевидцы рассказали, что по Новосибирску проехался поезд с военной техникой с флагом Китая. Об этом сообщила служба “АСТ-54”.

- Поезд с военными грузовиками, внедорожниками, а также танками с нанесенными на них отличительными знаками вооружённых сил КНР, был замечен читателями на железнодорожных путях, — говорится в сообщении службы.

Жители Новосибирска довольно бурно отреагировали: кто-то написал, что в технике перевозят вирус, однако часть комментаторов отметила, что военная техника под флагом Китая будет принимать участие в армейских играх под Новосибирском.

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От редакции

Как думаете, что везли?

Аноним, 10 августа 2020 11:38
НВР:
Новую волну нового коронавируса из закрытого на карантин Пекина?
Аноним, 10 августа 2020 11:56
НВР:
Военную технику, и боеприпасы.Похду продали сибирь. Представляю если бы военная техника проехала бы по китаю,да еще и флагом.Под прикрытием и по легенде совместных учений. Не могу больше жрать доширакИзжога.
Аноним, 10 августа 2020 12:11
хм..как же удачно и удобно для китайцев проводить военные учения на территории сибири и дальнего востока , которые они давно считают своей...

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