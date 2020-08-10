Колонна военной техники из Китая проехала через Новосибирск

Поезд с военными грузовиками, внедорожниками, а также танками с нанесенными на них отличительными знаками вооружённых сил КНР, был замечен читателями на железнодорожных путях.

Часть комментаторов отметила, что военная техника под флагом Китая будет принимать участие в армейских играх под Новосибирском

Проезд китайской техники через Новосибирск поразил горожан. Ролик с колонной с флагом КНР выложили в сети.

Очевидцы рассказали, что по Новосибирску проехался поезд с военной техникой с флагом Китая. Об этом сообщила служба “АСТ-54”.

- Поезд с военными грузовиками, внедорожниками, а также танками с нанесенными на них отличительными знаками вооружённых сил КНР, был замечен читателями на железнодорожных путях, — говорится в сообщении службы.

Жители Новосибирска довольно бурно отреагировали: кто-то написал, что в технике перевозят вирус, однако часть комментаторов отметила, что военная техника под флагом Китая будет принимать участие в армейских играх под Новосибирском.