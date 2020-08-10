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Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото

11:15 10.08.2020, Алена Романцова Фото: управление градостроительства
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Старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. Весь вокзальный комплекс должен появиться в 2022 году. Его стоимость оценивается примерно в 500 млн рублей.

Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото
Новое здание вокзала Бердска будет современным и комфортным

10 августа на оперативном штабе города выступил начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков. Он рассказал, что на вокзале заканчивается возведение основных конструкций. Возводится башня она будет белая с красными вставками.

- Возведены основные металлоконструкции нового здания. Осталось возведение конструкции башни, - рассказал Есиков 10 августа.

Полностью сохраняются кирпичные стены, их укрепят. Кровля вся прогнила, сделали оценку и было решено, что сохранить ее невозможно, также отметил Есиков. Напомним, облицовочный кирпич, снятый со стен, сейчас моют и чистят. Затем покроют специальным составом и лаками, чтобы сохранился, еще, как минимум, лет на 100. Кровля будет абсолютно новая.

Старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. Общественники не стали добиваться присуждения станционному зданию статуса памятника областного значения, потому что в этом случае не разрешили бы строить новый вокзал поблизости. Вокзальный комплекс в Бердске должен появиться в 2022 году. Его стоимость оценивается примерно в 500 млн рублей.

Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото
Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото
Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото
Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото
Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото
Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото
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От редакции

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Аноним, 10 августа 2020 11:21
" Кровля вся прогнила, сделали оценку и было решено, что сохранить ее невозможно, также отметил Есиков. Напомним, облицовочный кирпич, снятый со стен, сейчас моют и чистят. Затем покроют специальным составом и лаками, чтобы сохранился, еще, как минимум, лет на 100. Кровля будет абсолютно новая."

Что кроме гордыни, мешает сделать новую кровлю , полной копией исторической? Вера не позволяет? Или понты наше всё?
Аноним, 10 августа 2020 11:54
Если верить плану фотографии, то будет ровно шесть окон по продаже билетов пассажиров на электрички в новом вокзале на 105 тысяч жителей или меньше? Тогда какая разница, что в старом вокзале были километровые очереди за билетами в четыре кассы, что теперь в новом вокзале всего шесть жалких кассы вместо хотя бы восемь для электричек и плюс одна для поездов дальнего следования! Кстати будет ли туалет для жителей Бердска Европейского типа в новом здании, как на Сеятеле или Главном, вместо нынешней жёрдочки-дырки в полу без перегородок от соседей и дверей, образца столетней давности из каменного века? Судя по гробовому молчанию про туалет на вокзале, жителей Бердска, что в центре, что на вокзале за людей не считают в администрации Бердска, думают мы как собачки и ещё сто лет под себя гадить будем на улицах всего Бердска!!!

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