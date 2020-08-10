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Что нельзя делать 10 августа в день Пармена и Прохора и почему обязательно надо съесть грушу

11:16 10.08.2020 Фото: pexels
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В понедельник, 10 августа, православная церковь чтит память семи апостолов, в числе избранных среди которых Пармен и Прохор. Наши предки, отправляясь в этот день в храм, молились этим святым, прося у них защиты от злых сил и крепкого здоровья.

Что нельзя делать 10 августа в день Пармена и Прохора и почему обязательно надо съесть грушу
Считалось, что на Прохора обязательно нужно было съесть грушу

В Библии сказано, что Прохор был спутником апостола Петра и впоследствии епископом Никомедии и пострадал за Христа в Антиохии. Пармен в свою очередь проповедовал христианскую веру в Македонии, где и окончил свою земную жизнь мученической смертью во II веке нашей эры.

Этот день считался благоприятным для сельскохозяйственных работ, поэтому крестьяне занимались уборкой урожая. В этот период собирали картофель, зерновые культуры. Считалось, что на Прохора обязательно нужно было съесть грушу, что приведет к удаче и радости.

Что строго запрещено на Пармена и Прохора, так это заниматься торговлей. Наши предки верили, что на Прохора можно здорово проторговаться и затем не сосчитать убытков. Также нельзя на этот день намечать свадеб - счастья в молодой семье, созданной в этот день, не будет.

Народные приметы 10 августа

  • Если на Прохора утром туман по воде стелется, значит, быть погожему денечку, если же туман вверх устремляется, ждать осадков.
  • Дождь без ветра - к ненастью, а высокие облака - предвестники сухой и ясной погоды.
  • Много росы утром - день будет солнечным.
  • Если утром на Прохора начался дождь, то он затянется на весь день.
  • Если муравьи увеличивают муравейники - впереди ранняя холодная зима.

Источник: today

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