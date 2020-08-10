Хочу Бузову: Певицу из воска рядом со Шварценеггером и Путиным просят на выставке «Игра престолов» в музее Бердска. Смотрите фото и видео

Бердчане считают, что она достойна занять место среди известных персонажей. Протезы глаз для экспонатов покупают в клинике Федорова за 500 долларов, волосы — у людей.

Один из экспонатов выставки «Игра престолов» - средневековые сплетницы

От пристальных взглядов известных людей пробирает мороз по коже посетителей в музее Бердска. Президента Владимира Путина, Ангелу Меркель, Дональда Трампа, Бориса Березовского и других, как живых, можно увидеть на выставке восковых фигур «Игра престолов».

Выставка восковых фигур проходит в музее

Автор видео Галина Панчева



Выставку восковых фигур из музея Санкт-Петербурга привезла в Бердск Наталья Рукавицына, более 20 лет занимающаяся выставочной деятельностью. Она же и является ее куратором. Восковые фигуры известных личностей и персонажей фильмов и мультиков уже год «путешествуют» по Новосибирской области.

-До этого была другая выставка. Мы постоянно ее обновляем, что-то меняем. Что-то устаревает, что-то появляется новое. Стараемся удивить посетителей, поэтому идем в ногу со временем. Самая первая выставка была исторической «Интриги царского двора». Но, к сожалению, интерес к истории немного снизился, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Рукавицына.

По словам Натальи Рукавицыной, каждая представленная на выставке фигура непростая и обладает своей энергетикой. Волосы у персонажей настоящие — их покупают у людей. Глаза — протезы, которые заказывают в клинике Святослава Федорова. Их стоимость 500 долларов. Поэтому, когда заходишь в зал, есть ощущение, что стоят живые люди, отметила Рукавицына.

- С кем-то нужно даже общаться на «Вы». Как-то была фигура Григория Распутина, так она просто требовала к себе уважительного отношения. Хотя он и не царского рода. Но обладал особой харизмой и энергетикой.

Самому куратору выставки очень нравятся капитан Джек Воробей и исторические персоны.

-Екатеринушка у нас есть, Петр I. Они тоже особенные. Это наша история, мы должны ее знать. Мне ваши мальчики местные помогали собирать и спрашивали: «А что, Петр I таким высоким был?». Не знали они, что рост его был 2 метра 4 сантиметра. При этом он имел аномалии в теле. У царя были узкие плечи, нога 37 размера. В Финляндии и Голландии есть отпечаток его ноги. Нога большая. Но это нога-матрешка. Маленькая нога помещалась в большой сапог.

Выставки восковых фигур не обходятся и без случаев вандализма.

- Уносят даже фигуры. Однажды в Волгограде у фигуры Ленина сняли голову и унесли. Никто не заметил, как это сделали. Кто-то пальчик хочет оторвать. Или увидят оторванный и заберут. Зачем — непонятно. Просто поиграться, наверное.

Осторожно потрогать персонажей, представленных на выставке, можно, но только не лицо — грим стирается. Его гримируют специалисты и что-то потом подправить могут только они.

Несмотря на то что на выставке представлено немало различных личностей, молодежь просит привезти им Ольгу Бузову. Просьбы посетителей передают руководству музея восковых фигур. И некоторые пожелания выполняются. Возможно, скоро и восковая Бузова встанет рядом с другими известными фигурами и персонажами.

Пожалуй, самой «жуткой» на «Игре престолов» можно назвать фигуру Бориса Березовского. По словам Натальи Евгеньевны, ее почти все посетили принимают за живого человека, и от пронзительного взгляда их пробирает мороз по коже.

Большое внимание посетителей всегда привлекают фигуры двух сплетниц-персонажей из средневековья, чьи шеи закованы в деревянную колоду.

-Сплетниц в то время ставили на самое видное место на площади, надевали на них «скрипку сплетен». Они стояли прикованные и продолжали ругаться.