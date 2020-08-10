«Сдайте деньги на антисептик»: Как будут учиться школьники с 1 сентября 2020 года, ответили директора школ Бердска

Маски - только для преподавателей, раковина в каждом классе, сборы на санитайзеры и очно-заочные формы обучения - читайте, как пойдет в школу ваш ребенок.

Ношение масок в школе будет на усмотрение и контроль родителей

Уже 1 сентября все дети страны пойдут в школу, и остается всего 20 дней до начала учебных будней, а ни у родителей, ни у учителей еще нет даже ответа, как выйдут в школу ученики. По всему Бердску проходят совещания, на которых обсуждают возможности очно-заочной формы обучения и то, как обеспечить школьников и преподавателей всем необходимым в коронавирус.

«Как в магазине»

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, маски выдавать ученикам школы не будут: вместо этого масками и перчатками школы обеспечат педагогов:

- Все, что нам рекомендовано методическими рекомендациями Роспотребнадзора, все будет приобретаться. Какая-то часть уже приобретена, то есть на начало учебного года мы уже обеспечены масками, перчатками, санитайзерами. Данные маски, согласно методическим рекомендациям, выдаются каждому учителю в расчете 1 маска на 3 часа. Детям – по усмотрению родителей, родители должны обеспечить детей масками, - рассказывает директор школы №4 Гузалия Павлова.

- Средства защиты, поскольку мы не юридическое лицо, а структурное подразделение, подготавливаются в школе №10, и нам все будет выдано, как предполагается СанПинами. А про санитайзеры ведем вопрос, чтобы их было как можно больше. Жду Виктора Александровича, директора 10-ой школы, он в отпуске, через 2 дня выйдет. Будут ли выдаваться маски ученикам – в ведении Виктора Александровича. Если будет возможность, будем выдавать, не будет возможности – будем требовать как в магазинах, чтобы у каждого была своя масочка, то есть все будет решаться исходя из условий, которые будут у нас на 20 августа, - прокомментировала ситуацию директор структурного подразделения школы №10 Лариса Погорелова.

Раковину и мыло – каждому классу

Помимо масок, школы также обеспечат педагогов перчатками. Однако это не все требования, которые должна соблюсти школа, чтобы выйти в очную форму обучения. Также необходимо приобрети средства дезинфекции, санитайзеры и прочие средства безопасности, дабы руки учеников оставались чистыми, а инфекция не распространялась. По мере сил глав бердских школ стараются обустроить их, чтобы обезопасить учеников от COVID-19.

- У нас все есть, все закуплено за счет бюджетных средств. Маски, перчатки, средства для обработки рук, дезинфицирующие средства для промывки. Ученикам ничего не выдается, все приобретается только для педагогического состава. Для детей - дезифицирующие средства, средства для обработки рук при входе, непосредственно, и облучатели, - делится директор школы №2 Евгения Перфилова.

- Санитайзеры будут стоять у входа в школу, в пищеблок, у туалетов будут санитайзеры, везде будут стоять рециркуляторы. То есть все, что прописано, мы будем выполнять. Каждый класс обеспечен раковиной и мылом, - заявила директор школы №10.

- По санобработке, при входе будем измерять температуру – все рекомендации, предписания, которые у нас есть, будем готовы их исполнять, - делится Зоя Родина, директор школы №6.

Бюджет или коммерция?

- В структурном подразделении никогда, за все время существования никаких сборов ни на какие мероприятия не было. И в этом году я тоже, думаю, будет только так, - рассказывает Лариса Погорелова.

В этом с ней солидарны все школы: МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №11. Все директора этих школ подтвердили, что деньги на обеспечение всех мер инфекционной безопасности выделяются из бюджета, никаких сборов с родительских комитетов не будет. Однако, очевидно, не все школы последовали этому правилу. Родителям школы №1 Бердска в одном из классов пришло такое сообщение:

- Уважаемые родители нашей школы! Ввиду нулевого финансирования ремонтных работ в школе и отсутствия собственных доходов в течение полугода, просьба сдать взнос в Попечительский совет в счёт будущего года. Требуется косметический ремонт всех общешкольных помещений, замена перегоревших ламп во всех классных комнатах, приобретение антисептика. Благодарим за Ваше участие и понимание!!! – написала в чат WhatsApp классный руководитель.

Последующим сообщением было уточнено, что это просьба заместителя директора. Взносы за санитайзеры неприятно изумили многих родителей: неужели школа не может сама закупить даже антисептики для рук?

Директор МБОУ СОШ №1 ответить на вопросы редакции не смогла, так как находилась не в школе, о чем «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в приемной учебного заведения. Когда она появится – неизвестно. Также эту ситуацию не смогла прокомментировать начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова: сейчас руководитель находится на «приемке», которая будет продолжаться всю неделю.

Очно? Заочно? Вот в чём вопрос

Некоторые руководитель школ Бердска, как, например, в школе №2, уже уверены в том, что выйдут в очную форму обучения с сентября, но их готовы поддержать не все: большинство директоров сомневается и не знает, что делать, несмотря на то, что до начала года остается меньше месяца.

- Пока мы даже не знаем, будем ли мы вообще учиться очно. В классах должно быть не более 15 человек, а у нас в каждом классе по 30 с лишним. Маски и перчатки будут выдаваться педагогам, а за детей отвечают родители, они будут контролировать их ношение масок, но мы же знаем, что дети носить маски не любят. Страшно представить, что будет, ничего не понятно. Будем пытаться обеспечивать всеми средствами защиты по мере возможности, - рассказывает директор школы №11 Николай Репренцев.

- Сейчас у нас идут совещания, как расписание составить, какое обучение – смешанное, ступенчатое, какие-то вещи я сейчас не готова комментировать, мне нужно с замами это все обсудить. Понятно, что в том здании школы №6, которое на Южном, будет проще это организовать. Площади больше, возможностей пересечения у детей будет меньше, так что сейчас мы эти вопросы обсуждаем, - сообщила директор школы №6 Зоя Родина.

- У нас в процессе, идет обсуждение. Вот сейчас коллектив выйдет через неделю из отпуска, у нас будет педагогический совет, и мы будет коллегиально решать этот вопрос. Пока у нас дистанционная форма будет чередоваться с очной, - сообщает директор структурного подразделения школы №10 Лариса Погорелова.