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Скончались от COVID-19 мужчины 40, 45 и 64 лет, женщины 81 и 87 лет за сутки на 10 августа в регионе

11:52 10.08.2020 Фото: pexels.com
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Всего в Новосибирской области коронавирус стал причиной смерти 285 человек.

Скончались от COVID 19 мужчины 40, 45 и 64 лет, женщины 81 и 87 лет за сутки на 10 августа в регионе
От коронавируса продолжают погибать люди

По данным оперативного штаба на утро 10 августа в регионе зарегистрировано 10 269 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+87 за последние сутки), в том числе инфицированы 599 детей. 8 487 пациентов выписаны с выздоровлением (+28 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 40 лет, 45 лет и 64 года, женщины в возрасте 81 год и 87 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 285 человек.

В отделениях реанимации находятся 50 человек. На ИВЛ – 5 пациентов.

Госпитализированы 49 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 193.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 662 пациента.

Всего в Новосибирской области проведено 346 596 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 322 жителя региона, 32 960 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 366 обращений, госпитализированы 16 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

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