Ремонт на 240 млн руб. по ул. Черемушной и Боровой Бердска одобрило правительство. В сентябре выберут подрядчика

Когда начнут работы - в 2020 или в 2021 году, будет зависеть от погоды и от готовности подрядчика, рассказал начальник управления градостроительства мэрии Дмитрий Есиков.

Дорога к микрорайону Раздольному вся разбита

Согласован проект ремонта ул. Черемушной и Боровой программе Безопасные и качественные дороги в Бердске. Об этом рассказал на оперативном штабе начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков. Напомним, 240 млн рублей будет стоить ремонт улиц Лунная, Черемушная, Боровая в микрорайоне Раздольный Бердска. Если в этом году работы не стартовали, ничего страшного нет, отмечал в свой приезд губернатор региона Травников. Ремонт ул. Черемушной по нацпроекту перенесли на 2021 год в Бердске. Но Есиков отметил, что если подрядчик успеет, какие-то работы он начнет в 2020 году.

- На данный момент проект ремонта согласован, утвержден и прошел экспертизу. Идет подготовка к аукциону для выбора подрядчика, - рассказал Есиков 10 августа.

"Курьер.Среда.Бердск" уточнил у начальника градостроительства все-таки в этом или следующем году начнутся работы.

- Конкурс на выбор подрядчика пройдет в сентябре. Когда будет выбран исполнитель и когда он будет готов начать работы, возможно уже будет глубокая осень. Но если работы смогут начать в этом году, что начнут делать, - подчеркнул Есиков.