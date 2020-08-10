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Открыл бассейны, бани и залы ресторанов губернатор Андрей Травников

12:15 10.08.2020 Фото: pixabay.com
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Условия открытия залов ресторанов и кафе в ближайшее время обсудят с бизнесом. Даты открытия названных объектов станут известны после совещания оперштаба.

Открыл бассейны, бани и залы ресторанов губернатор Андрей Травников
Бассейны, бани и залы ресторанов готовы открыть в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшее время снимут еще ряд ограничений из-за пандемии коронавируса. Губернатор Андрей Травников сделал заявление утром, 10 августа:

— Еще одна неделя с хорошей динамикой прошла. Я считаю, что можно снять ряд ограничений. Предлагаю сегодня на заседании правительства принять решения по возобновлению работы бассейнов, банных комплексов и предприятий общественного питания, в том числе и закрытых залов.

Условия открытия залов ресторанов и кафе в ближайшее время обсудят с бизнесом. Даты открытия названных объектов станут известны после совещания оперштаба.

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