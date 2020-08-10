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Исправлять кредитную историю разрешат россиянам. Но не всем

17:00 10.08.2020 Фото: pixabay.com
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Также на три года сократится и срок хранения записей о кредитах. По новым правилам он составит семь лет.

Исправлять кредитную историю разрешат россиянам. Но не всем
Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.

По его словам, для этого потребуется решение суда, который установит этот факт и позволит БКИ внести правки в кредитную историю. Сейчас этот процесс, отметил эксперт, никак не урегулирован.

Также на три года сократится и срок хранения записей о кредитах. По новым правилам он составит семь лет.

Новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй частично вступает в силу уже с 1 января 2021 года. Цель — повысить защищенность финансовых организаций и заемщиков за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.

Для признания бюро квалифицированным организация должна иметь сведения о не менее чем 30 млн замщиков, а также располагать капиталом свыше 100 млн рублей. Банк России уточнит требования к сведениям, а к источникам данных добавятся суды, арбитражные управляющие и нотариусы.

Источник: Известия

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