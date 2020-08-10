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В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала, заявила власть

16:45 10.08.2020 Фото: pixabay.com
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Мэрия оценила численность субботнего несанкционированного шествия в поддержку арестованного экс-губернатора края примерно в 2,8 тысячи человек.

В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала, заявила власть
Акции в Хабаровске проходят, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэрия Хабаровска оценила численность субботнего несанкционированного шествия в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала примерно в 2,8 тысячи человек.

"В краевой столице проходит очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. На этот раз она собрала 2,8 тысячи человек. Третью неделю подряд снижается количество митингующих. Сказывается усталость, горожане предпочли в выходной заняться своими делами, а не митинговать", — сообщили РИА Новости в городской мэрии.

Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля, когда на улицу вышли 12 тысяч человек. Восемнадцатого июля на митинг собрались 10 тысяч, 25 июля — до 8 тысяч, 1 августа — около 3,5 тысячи, 2 августа — около 120, 4 августа — примерно 90 человек, 5 августа — 80, а 6 августа — до 70 человек.

Как передает корреспондент РИА Новости, в субботу в Хабаровске хорошая погода. Митингующие прошли привычным маршрутом по проезжей части центральной улицы города. Они несли плакаты, флаги России, Хабаровского края и СССР и воздушные шары цветов флага региона.
Движение автомобилей по ходу движения колонны было затруднено. Полицейские через громкоговоритель служебной машины предупредили участников, что митинг является несанкционированным, и попросили освободить проезжую часть, но колонна продолжила движение.
Акции в Хабаровске проходят, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса. Они начались после задержания и ареста Фургала, которого подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Источник: РИА Новости

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