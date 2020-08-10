Грузди по 1 000 рублей за 3-литровую банку расхватывают на стихийном рынке жители Бердска

Такова цена на уже готовый для многих деликатес. Ведро свежих груздей обойдется бердчанам в 800 рублей.

Валентина Яковлевна привезла грузди на продажу из Черепанова

Поражаются ценам на помидоры, огурцы и грибы на рынках покупатели Бердска.

-Пошла на рынок. Увидела, как женщина несет грузди. Такие ровненькие, беленькие, красивые. Не удержалась, спросила, сколько стоит такая красота. И чуть рот не открыла, когда услышала, что за два трехлитровых ведерка она отдала 1600 рублей. Другой шок меня ждал возле магазина. Женщина продавала огурцы и помидоры. Огурцы по 100 рублей за килограмм, помидоры по 190. И откуда такие цены. Ведь сейчас сезон овощей. Стоить они должны дешевле, - пожаловалась «Курьер. Среда. Бердск» Любовь Злобина.

Однако за последние несколько дней ценовая политика изменилась. Для продавцов — в худшую сторону, для покупателей в лучшую. Ценник на грибы и овощи упал. В этом на рынке возле «Меркурия» убедился 10 августа корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».

Только у одной бабушки на рынке было несколько ведерок груздей. Плюс несколько трехлитровых банок соленых. Продавец Валентина Яковлевна объявила цены: 10-литровое ведро — 800 рублей, 5-литровое — 400 рублей, 3-литровое — 250. Трехлитровая банка уже готовых соленых груздей обойдется покупателям в 1000 рублей.

80-летняя Валентина Яковлевна привезла грибы на продажу из Черепанова. Весь сегодняшний урожай она собрала за 5 часов. Жалуется, что нынче с грибами плохо. Если не пойдут дожди, то их и вовсе не будет. Никаких.

- Хорошо берут соленые грузди. Уже разобрали семь банок. Берут и свежие, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Валентина Яковлевна.

Заниматься сбором даров природы и их продажей бабушку заставляет нужда. Трудового стажа 42 года, а пенсия — 12000 рублей, подчеркнула старушка. Для нее торговля грибами, а также ягодами со своего огорода, хорошее подспорье. Лето год кормит, говорила пенсионерка.

Бердчанка Лилия продает разные грибы чашечками. Каждая по 100 рублей. Подосиновики, подберезовики, коровники, маслята. Собирала их Лилия за Новым поселком. Покупают хорошо все. Бабушки останавливаются на коровниках — нравятся они им, рассказала Лилия.

-После дождика урожай был хороший, теперь на спад пошел. В этом году грибов поменьше, чем в прошлом.

Предлагают покупателям на рынке и огурцы разного калибра. Чуть побольше полкилограмма обходится в 50 рублей. 3-литровое ведро отборных мелких огурчиков для засолки стоит 200 рублей.

Валентина Яковлевна привезла грузди на продажу из Черепанова

-Понемногу берут. Посидишь, попотеешь, продашь. Таких, как у нас огурцов в магазине не купишь, - рассказала дачница-пенсионерка.

Помидоры у уличных торговцев сейчас стоят по 90-100 рублей за килограмм. Продавцы говорят, что не так давно они стоили сначала по 300, затем по 200 рублей. Цена упала с прошлой пятницы. Навезли товара, поэтому и цена упала, уверяют продавцы.

Помидоры огородников и дачников отличаются от магазинных, как вкусом, так и внешним видом. Продавцы жалуются, что цены у них такие же, как в торговых точках (тому подтверждение рядом рядом расположенная палатка — помидоры с хилокского рынка — по 85 рублей за килограмм), а вот покупателей нет.

Сегодня с утра ничего не продала, жалуется еще одна дачница.

Торгуют дарами природы на рынке в центре Бердска

Автор видео Галина Панчева

