Предсказание Ванги о 2021: "Люди начнут сходить с ума"

Пророчица предупреждала об уменьшении численности населения, но успокаивала, что страна быстро от этого оправится. О 2021 годе она говорила: «Люди начнут сходить с ума, и от этого будут продолжать умирать, а не от самой болезни», возможно имея в виду ажиотаж вокруг коронавируса.
По предсказаниям Ванги в 2021 году люди все-таки справятся со страшными заболеваниями. «Лечение человеку известно, его просто нужно увидеть», говорила она.
Предупреждала ясновидящая и стихийных бедствиях, выделяя 2021 год, как точку в череде природных катаклизмов. По ее словам, землетрясения, наводнения и вспышки эпидемий затронут практически все страны, а вот Россию обойдут стороной.
«Выживут те, кто верит. Кто не верит — умрёт навсегда», - пророчила Ванга.
Источник: izvmor
Тут уже и без Ванги это происходит.