Предсказание Ванги о 2021: "Люди начнут сходить с ума"

Знаменитая ясновидящая Ванга предсказывала не только судьбу, но и предвидела события в мире. В ее предсказаниях на 2021 год есть слова о больших переменах, в том числе в России.

Люди все-таки справятся со страшными заболеваниями

Пророчица предупреждала об уменьшении численности населения, но успокаивала, что страна быстро от этого оправится. О 2021 годе она говорила: «Люди начнут сходить с ума, и от этого будут продолжать умирать, а не от самой болезни», возможно имея в виду ажиотаж вокруг коронавируса.

По предсказаниям Ванги в 2021 году люди все-таки справятся со страшными заболеваниями. «Лечение человеку известно, его просто нужно увидеть», говорила она.

Предупреждала ясновидящая и стихийных бедствиях, выделяя 2021 год, как точку в череде природных катаклизмов. По ее словам, землетрясения, наводнения и вспышки эпидемий затронут практически все страны, а вот Россию обойдут стороной.

«Выживут те, кто верит. Кто не верит — умрёт навсегда», - пророчила Ванга.

Источник: izvmor