Пырнул ножом в грудь 3 раза пьяный брат. Сибиряк умер

Братья разговаривали на разные темы и коснулись взаимных претензий. В какой-то момент хозяин квартиры разозлился и взял нож.

В Заельцовском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве брата

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в апреле 2020 года обвиняемый в своей квартире распивал спиртное вместе со своим 27-летним братом. Мужчины разговаривали на разные темы и коснулись взаимных претензий. В какой-то момент хозяин квартиры разозлился, взял нож и нанес потерпевшему не менее трех ударов в область грудной клетки, после чего выставил его на лестничную площадку. Соседи, заметившие раненого мужчину, вызвали скорою. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где через несколько часов от полученных телесных повреждений он скончался.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru