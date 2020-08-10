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Самые опасные для здоровья сферы деятельности назвал Роспотребнадзор

17:30 10.08.2020 Фото: pixabay.com
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В 2019 году было зафиксировано 4,5 тыс. случаев профессиональных заболеваний. Это на 629 случаев меньше, чем в 2018 году.

Самые опасные для здоровья сферы деятельности назвал Роспотребнадзор
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Специалисты Роспотребнадзора выяснили, у работников каких сфер деятельности в 2019 году чаще всего впервые выявлялись профессиональные заболевания. Наибольшее число профзаболеваний зафиксировано среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых — 46,9% от всех зарегистрированных случаев.

На втором месте — обрабатывающие производства (29,9%).

Далее идут предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5%), а также строительством (3,6%).

У работников, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, Роспотребнадзор зафиксировал 3,5% случаев профзаболеваний.

На остальные виды экономической деятельности приходится 5,2% случаев, отметили в ведомстве.

Всего в 2019 году в России было зафиксировано 4,5 тыс. случаев профессиональных заболеваний. Это на 629 случаев меньше, чем в 2018 году.

Профессиональные заболевания среди работников чаще всего появляются из-за физических перегрузок, воздействия промышленных аэрозолей и отравления химическими веществами.

В результате у работников возникают, в частности, такие заболевания, как хронический бронхит, нейросенсорная тугоухость (снижение слуха), вибрационная болезнь и радикулит.

Ранее был составлен рейтинг профессий, представителям которых легче остальных найти работу после снятия карантинных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Источник: RT

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