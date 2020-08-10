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Медовый Спас отмечается 14 августа 2020 или праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня

17:21 10.08.2020 Фото: Pixabay
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14 августа, в первый день Успенского поста, Православная Церковь празднует происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.

Медовый Спас отмечается 14 августа 2020 или праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня
Самой главное традицией в этот день является сбор меда

С того времени, как Сын Божий освятил Крест Своими страданиями, в нем стала проявляться необыкновенная чудодейственная сила. О её проявлении свидетельствует и история праздника, описанная в греческом часослове 1897 года:

«По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви. С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть происхождение Честного Креста».

Зарождение этого праздника относится к 9 веку, его празднование было установлено в Константинополе, а в 12-13 веках он утвердился во всех Православных церквях мира.

Русское название праздника «происхождение» — неточный перевод греческого слова, которое означает торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в название праздника добавлено слово «изнесение».

В этот праздник в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему. По принятому ныне в Русской Церкви чину, малое освящение воды 14 августа по новому стилю совершается до или после литургии. По традиции, вместе с освящением воды совершается освящение меда. Поэтому в народе праздник получил название «Медовый Спас».

Самой главное традицией в этот день является сбор меда, и после этого его относят в храм, чтобы освятить. В этот день также начинается Успенский пост.

В этот день принято печь булочки с маком, и в связи с этим у праздника есть еще одно название – Маковей. Верующие люди в этот день накрывали столы со скромными постными блюдами, и а столом собирались самые родные и близкие. Благодаря такой традиции укрепляются родственные связи.

Что можно делать в день Медового Спаса:

- попросить у Бога защиты от всех неприятностей и бед;
- в качестве подарка человеку можно подарить икону;
- для привлечения успеха и богатства можно провести обряд с медом.

Совершая празднество в честь Креста Господня, Православная Церковь возносит Свои усердные молитвы к Самому Господу о том, чтобы Он силою Креста Своего ограждал верующих от всех врагов видимых и невидимых на всех путях земной жизни.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, отмечаемое в этот же день, установлено и по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Святого Креста во время сражений Святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами.

Источник: calend

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