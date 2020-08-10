Медовый Спас отмечается 14 августа 2020 или праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня

Самой главное традицией в этот день является сбор меда

С того времени, как Сын Божий освятил Крест Своими страданиями, в нем стала проявляться необыкновенная чудодейственная сила. О её проявлении свидетельствует и история праздника, описанная в греческом часослове 1897 года:

«По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви. С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть происхождение Честного Креста».

Зарождение этого праздника относится к 9 веку, его празднование было установлено в Константинополе, а в 12-13 веках он утвердился во всех Православных церквях мира.

Русское название праздника «происхождение» — неточный перевод греческого слова, которое означает торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в название праздника добавлено слово «изнесение».

В этот праздник в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему. По принятому ныне в Русской Церкви чину, малое освящение воды 14 августа по новому стилю совершается до или после литургии. По традиции, вместе с освящением воды совершается освящение меда. Поэтому в народе праздник получил название «Медовый Спас».

Самой главное традицией в этот день является сбор меда, и после этого его относят в храм, чтобы освятить. В этот день также начинается Успенский пост.

В этот день принято печь булочки с маком, и в связи с этим у праздника есть еще одно название – Маковей. Верующие люди в этот день накрывали столы со скромными постными блюдами, и а столом собирались самые родные и близкие. Благодаря такой традиции укрепляются родственные связи.

Что можно делать в день Медового Спаса:

- попросить у Бога защиты от всех неприятностей и бед;

- в качестве подарка человеку можно подарить икону;

- для привлечения успеха и богатства можно провести обряд с медом.

Совершая празднество в честь Креста Господня, Православная Церковь возносит Свои усердные молитвы к Самому Господу о том, чтобы Он силою Креста Своего ограждал верующих от всех врагов видимых и невидимых на всех путях земной жизни.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, отмечаемое в этот же день, установлено и по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Святого Креста во время сражений Святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами.

Источник: calend