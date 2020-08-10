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"Накрыл" банду-создателей 10 подпольного казино из 16 человек СК

17:19 10.08.2020 Фото: pixabay.com
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Круглосуточно заведения осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию услуг в сфере организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Накрыл банду создателей 10 подпольного казино из 16 человек СК
Подпольное казино закрыли

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16 жителей города Новосибирска, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой).

По версии следствия, в период времени с 2016 по 2019 год 16 местных жителей для извлечения прибыли приискали в аренду помещения, расположенные по 10 адресам в городе Новосибирске и Новосибирской области, в которых открыли игорные заведения, имеющих круглосуточный режим, и осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию услуг в сфере организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по г. Новосибирску.

В ходе следствия вину в инкриминируемом деянии обвиняемые признали.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление СКР по Новосибирской области напоминает гражданам о работе "телефона доверия" 8 (383) 203-57-36, по которому каждый житель области может сообщить о работающих игорных заведениях. Конфиденциальность гарантируется.

Источник: nsk.sledcom.ru

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