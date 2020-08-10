Чудовищное убийство поглотит разбой: ждут экспертизу стоимости Peugeot, ради которого задушили Ирину Синельникову из Бердска

Адвокат одного из подсудимых Юрий Миронов полагает, что цена автомобиля для приговора не будет иметь значения. Процесс по жестокой расправе над бердчанкой возобновится в Кемеровском облсуде уже в ближайшие дни.

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов планировали убивать владельцев авто

Перерыв объявлен в рассмотрении уголовного дела двух бердчан, обвиняемых в убийстве Ирины Синельниковой из-за черного Peugeot. Но уже к концу августа процесс возобновится. На днях дошла очередь до экспертизы автомобиля, которую суд назначил еще 16 июня. Адвокат Юрий Миронов, представляющий интересы одного из подсудимым Дмитрия Фурсова, полагает, что результаты будут готовы дней через 10. Именно сторона защиты оспорила стоимость авто, ради которого задушил 34-летнюю мать двоих детей.

- Осталось только уточнить кое-какие детали, саму экспертизу уже провели ранее. Исключат из стоимости повреждения. Хотя на квалификацию самой главной статьи 105 часть 2 (убийство — прим. Ред.) это никак не повлияет. Это повлияет на ст. 162 (разбой — прим. Ред.), хотя ее вероятно поглотить 105-я, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 10 августа Юрий Константинович.

Он ждет, когда его известят о дате следующего заседания. Процесс, напомним, проходит в Кемеровском областном суде — по месту совершения преступления.

Жуткое убийство Ирины Синельниковой

Шокирующая трагедия произошла 11 января 2019 года. Мама двоих детей поехала продавать Peugeot и пропала. Несколько дней ее искал, кажется, весь Бердск. А 14 января пришли трагические новости — Ирину нашли мертвой в районе горнолыжного курорта Танай на Кузбассе. Спустя несколько дней задержали ее предполагаемых убийц — Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Дмитрия Фурсова из Бердска Юрий Миронов, Станислав Белоусов признал свою вину полностью. А Фурсова гособвинитель обозначила как инициатора. Но он свою вину отрицает.

По версии следователей, в конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова.

Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го.

По информации следователей, обвиняемые продали в Кузбассе Peugeot за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след. 17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Белоусова и Фурсова зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил 12 сентября. Но тогда не было определенности, где состоится громкий процесс — в Новосибирске или в Кузбассе, где нашли тело убитой бердчанки. В начале октября судья Новосибирского облсуда направила дело по подсудности в Кемеровский областной суд.

Деяние Фурсова и Белоусова квалифицировали по ст.325 ч.2 (похищение паспорта); ст.162 ч.4 пункт в (разбой с причинением тяжкого вреда потерпевшему); ст.105 ч.2 пункты ж, з (убийство группой по предварительному сговору) уголовного кодекса РФ. По этим статьям им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.