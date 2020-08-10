Сколько бензина можно купить на среднюю зарплату в Европе и в России

Сколько бензина вы можете купить на свою зарплату?

17:29 10.08.2020, Сколько бензина вы можете купить на свою зарплату? Фото: АиФ

Максимальное количество бензина на среднюю зарплату можно приобрести в странах, где цены на топливо относительно невысокие, а доходы населения большие.

По какой цене и сколько бензина на среднюю зарплату могут купить граждане разных стран Европы

Лидером сегодня выступает Люксембург. Граждане этой страны на свои средние зарплаты могут купить около 3,2 тысячи литров бензина.

Но втором месте Норвегия с 2 646,5 литра, на третьем — Австрия (2 575,9 литра). В первую пятерку рейтинга входят также Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,3 тысячи литров бензина.

Россия заняла в рейтинге двадцатое место. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров 95-го бензина. В самом конце рейтинга расположились Венгрия, Латвия, Румыния, Болгария и Украина. Жители этих стран на свою зарплату могут позволить себе не более 700 литров автомобильного топлива в месяц.

На середину июля 2020 года самые высокие цены на бензин А-95 наблюдались в Нидерландах (125,8 руб. за литр), Дании (116,6 руб. за литр) и Греции (114,6 руб. за литр).

Смотрите в инфографике, по какой цене и сколько бензина на среднюю зарплату могут купить граждане разных стран Европы.

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Источник: АиФ