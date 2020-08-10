Сколько бензина можно купить на среднюю зарплату в Европе и в России

Лидером сегодня выступает Люксембург. Граждане этой страны на свои средние зарплаты могут купить около 3,2 тысячи литров бензина.
Но втором месте Норвегия с 2 646,5 литра, на третьем — Австрия (2 575,9 литра). В первую пятерку рейтинга входят также Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,3 тысячи литров бензина.
Россия заняла в рейтинге двадцатое место. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров 95-го бензина. В самом конце рейтинга расположились Венгрия, Латвия, Румыния, Болгария и Украина. Жители этих стран на свою зарплату могут позволить себе не более 700 литров автомобильного топлива в месяц.
На середину июля 2020 года самые высокие цены на бензин А-95 наблюдались в Нидерландах (125,8 руб. за литр), Дании (116,6 руб. за литр) и Греции (114,6 руб. за литр).
Смотрите в инфографике, по какой цене и сколько бензина на среднюю зарплату могут купить граждане разных стран Европы.
Источник: АиФ