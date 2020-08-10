«Нищенские пособия - дали по десяточке, мы и рады»: Ждут выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет родители

Петицию за продление детских выплат подписали на 10 августа чуть более 244 000. Россияне высказывают недовольство и разочарование: в богатом государстве люди бедствуют и не могут содержать своих детей.

Надежда на августовские выплаты тает

Россияне подписывают петицию, в которой просят президента и правительство предоставить еще одну выплату в 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в августе, чтобы подготовится к школе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На 17.00 понедельника, 10 августа, подписи под обращением поставили чуть больше 244 000 человек. За сутки — прибавилось менее 2000 сторонников. Ранее каждый день прибавлялось по 5000 подписей. Родители перестали ждать денег в августе?

Глава государства пока никак не высказывался о продлении выплаты. Хотя идею с августовским пособием поддержали и некоторые депутаты Госдумы. Скорей всего, еще одной выплаты не будет. По крайней мере, нет никаких реальных подвижек в этом направлении — тишина. Напомним, что о повторных выплатах в июле глава государства объявил 23 июня.

Петицию создала жительница Новосибирска Наталья Бусарова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».



— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.

— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.

Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Тульская область, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург — со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.

В комментариях к публикациям «Курьер. Среда. Бердск» о продлении выплат идет активная полемика. Читатели разделились на два лагеря — поддерживающие петицию и те, кто считает, что воспитание и содержание детей — это обязанность родителей.

Аноним, 8 августа:

- Попрошайками называют родителей те, кто сидит днем вдоль Ленина на тротуарах с шапочками или кружками, а вечером строчит комменты.

Аноним, 8 августа:

- Если бы с первых дней закрыли границы ВСЕ на ДВА года, то никакого вируса в стране и не было бы. А так - экономика и благополучие целой страны была принесена в жертву сотне желающих погреть пятую точку за границей. Если, конечно, всё это не специальная подстава.

Из богатых никто не умер и не заболел.

Колобок, 07 августа:

- Накопил капитал, а деньги обесценились. 100 000 рублей сейчас и 2014 году - это совершенно разные деньги. В нашей стране лучше не копить, а жить одним днем. Не факт, что накопления завтра не сгорят, или не введут новый налог.

Людмила, 08 августа:

-Я одна воспитываю внучку. И те выплаты 20000 были так кстати. Почти полностью собрала ребёнка в школу, осталось купить рабочие тетради по предметам, а они не дешёвые, и зимнюю обувь. Так что, если будет ещё одна выплата, то буду рада. Потому что на пенсию 9000 не больно-то приоденешь. Спиртным не увлекаюсь,золото не покупаю.

Аноним, 02 августа:



- У государства нет денег, у него есть только наши налоги и выручка от природных ресурсов, которые, как бы, принадлежат народу, но так называемая власть считает их своими... А выплаты - это ваши же налоги, так что никакой халявы и в помине нет... Надо не поклоны "бить", а требовать...

Настя, 06 августа:

- Вот единственный адекватный комментарий, вместо того, чтобы друг друга поливать грязью, подумайте, в какой стране мы живём, у нас столько природных ресурсов, ни в одной другой стране такого нет, а живём хуже некуда, нищенские пособия и пенсии, дали нам по десяточке, а мы и рады, а так должно быть в порядке вещей и не единоразово, а ежемесячно. А часть доходов от добычи ресурсов должна делиться между гражданами всей страны, а не доставаться избранным... но это вряд ли когда-то будет так!

Гость, 04 августа:

- Да не клянчат только москвичи, воры и жулики, и зарплаты, позволяют на заграничные отдыхи съездить, живут и горя не знают. А регионны нищенствуют с мизерными зарплатами, с такой зарплатой даже семью не содержишь. Так что, москвичи, не умничайте, вы все получаете в большом объеме. Грех свои рты раскрывать на тех, кто клянчит.

ФАЯ, 04 августа:

- Просить не надо, не дадут. Думать надо, как дальше выживать. Не ждите. Цены на ЖКХ возрастут, детей в школу... Скоро налоги придут... будем восполнять бюджет страны.

Аноним, 04 августа:



- Говорят самый злой человек - бывший раб. Тут возмущаются, что соседу денег дали детям.Но никто не возмущается, что по сути ограничили и права и свободы, лишили работы, образования, медицины под видом пандемии. По сути - превентивная тюрьма. И уж тем более никто не возмущается зарплате Сечина в день... Наверно, потому, что он далеко живет.

Аноним, 04 августа:

Сколько зависти у людей.Почему попрошайки? Кто то действительно нуждается.Какая вам разница на что они потратили деньги?Я например с первой и второй выплаты одела детей к школе.Больше ничего не жду.Люди будьте добрее, жить станет проще!

худой, 04 августа:

-А Кокорину (это футболист, любитель помахать стулом в барах), платят три ляма евро в год и еще 2.5 ляма евро "подъемных". У ВВ, официальный доход 8 с копейками рублей! И кто теперь дурак? А теперь любители обозвать "попрошайками" тех, кто поднимает детей - утритесь и перестаньте смотреть проплаченные кремлем зомбоканалы. Платят налоги.... не смешите, ваши налоги - это туалетная бумага и освежитель воздуха в кремлевском туалете.

Аноним, 05 августа:

- Девочки! Если не дадут, так давайте и голосовать больше не пойдем. Понятно, конечно, что без нас проголосуют. Но все таки. Власть, которая не хочет поддержать народ в сложной ситуации, не стоит и поддержки своего народа. Мы ведь не клянчим и не попрашайничаем. Мы просим о ПОМОЩИ. Мы, народ, больницам помогаем, в которых нет ни бинтов, ни шприцов. В школы кладём линолиумы и вешаем жалюзи за свой счёт, так как школы нищие у нас. Отнимаем деньги у своих детей и несём в школы, бинты в больницу покупаем. А нам 10 000 пожалели???? Да фиг с ними, не пропадем. В.В.Путин, так и знайте. Вывезем вас на себе, вас и наше государство в светлое будущее. Не привыкать

Аноним, 06 августа:

- Читаю комментарии и в шоке, народ, вы озверели, детей не рожайте, а кто рожать будет. У нас 70% населения небогатые люди. Еще и спасибо говорить за то, что 10000 дали, вы что несете. Это уже не Россия, а позор. Потдерживаю семей с детьми, считаю обязаны выплатить по 10000.

Аноним, 08 августа:

- Ну мы все надеемся, что он выступит по телевизору и даст свое согласие в августе на 10000 р, Владимир Владимирович, я надеюсь, вы не отвернется от нас, вы - наш любимый президент.

Аноним, 10 августа:

- Здравствуйте, когда будут выплаты социальные на детей 10000 тыс.? Сколько ждать...