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Запаситесь водой! Отключат холодную воду в зеленой зоне Бердска. Список адресов

18:23 10.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Без воды из-за переключения напорной канализации останется вся территория за Красным Соколом, в том числе несколько микрорайонов на побережье Обского моря.

Запаситесь водой! Отключат холодную воду в зеленой зоне Бердска. Список адресов
Воду будут подвозить водовозкой

Об отключении холодного водоснабжения сообщили 10 августа в мэрии Бердска.

В связи с утвержденным планом мероприятий по переключению напорной канализации 12 августа 2020 года с 6.00 будет произведено отключение холодного водоснабжения у потребителей:

центр реабилитации «Ортос»,

гост. Комплекс «Борвиха»,
спорт.комплекс «Кристалл»,
парк отдыха «Зелёный остров»,
комплекс «Старая башня»,
база отдыха «Голубое озеро»,
ул.Бердский санаторий,
ул.Ясная поляна,
ул.Тихая,
ул.Морская,
ул.микрорайон «Зелёный остров»,
центр досуга «Сокол»,
ЖК «Морской».​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

-Уважаемые бердчане, просим произвести запас воды и подготовиться к отключению. Во время производства работ подвоз воды будет организован дополнительно, - уточнили в мэрии.

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