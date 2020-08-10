Запаситесь водой! Отключат холодную воду в зеленой зоне Бердска. Список адресов

Без воды из-за переключения напорной канализации останется вся территория за Красным Соколом, в том числе несколько микрорайонов на побережье Обского моря.

Воду будут подвозить водовозкой

Об отключении холодного водоснабжения сообщили 10 августа в мэрии Бердска.

В связи с утвержденным планом мероприятий по переключению напорной канализации 12 августа 2020 года с 6.00 будет произведено отключение холодного водоснабжения у потребителей:

центр реабилитации «Ортос»,



гост. Комплекс «Борвиха»,спорт.комплекс «Кристалл»,парк отдыха «Зелёный остров»,комплекс «Старая башня»,база отдыха «Голубое озеро»,ул.Бердский санаторий,ул.Ясная поляна,ул.Тихая,ул.Морская,ул.микрорайон «Зелёный остров»,центр досуга «Сокол»,ЖК «Морской».​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

-Уважаемые бердчане, просим произвести запас воды и подготовиться к отключению. Во время производства работ подвоз воды будет организован дополнительно, - уточнили в мэрии.