Запаситесь водой! Отключат холодную воду в зеленой зоне Бердска. Список адресов

Об отключении холодного водоснабжения сообщили 10 августа в мэрии Бердска.
В связи с утвержденным планом мероприятий по переключению напорной канализации 12 августа 2020 года с 6.00 будет произведено отключение холодного водоснабжения у потребителей:
центр реабилитации «Ортос»,
спорт.комплекс «Кристалл»,
парк отдыха «Зелёный остров»,
комплекс «Старая башня»,
база отдыха «Голубое озеро»,
ул.Бердский санаторий,
ул.Ясная поляна,
ул.Тихая,
ул.микрорайон «Зелёный остров»,
центр досуга «Сокол»,
ЖК «Морской».
-Уважаемые бердчане, просим произвести запас воды и подготовиться к отключению. Во время производства работ подвоз воды будет организован дополнительно, - уточнили в мэрии.