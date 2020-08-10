Дожди с грозами и похолодание идут в Бердск после аномальной жары

С 11 августа на несколько дней зарядят дожди, а в пятницу и субботу днем возможно понижение температуры до отметки +20 градусов.

Заканчивается короткое сибирское лето

По прогнозам синоптиков, в ближайшие пять дней Новосибирскую область ждут похолодание и дожди. В регион смещается циклон с Южного Урала, который несет с собой осадки и температуру ниже +20 градусов.

Во вторник, 11 августа, в Новосибирской области будет преимущественно без осадков, во второй половине дня местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. 12 и 13 августа местами также будут дожди и грозы. Ветер 3–9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В ночные часы температура составит +15... +19 градусов. Днем ожидается постепенное ослабление жары. 11 августа температура воздуха все еще буде около +30 градусов, 12 и 13 августа уже +24, а 14 и 15 августа дневная температура составит около 20 градусов тепла с дождями.