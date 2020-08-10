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Забастовку против победы Лукашенко объявил БелАЗ

19:17 10.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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К заводу уже начали приезжать автозаки. О забастовке начинают объявлять и другие предприятия Белоруссии — филиал ОАО «Гродно Азот», БМЗ и ОАО «СветлогорскХимволокно», шахтеры из Солигорска.

Забастовку против победы Лукашенко объявил БелАЗ
В Белоруссии рабочие начали протестовать против победы Лукашенко

Из-за несогласия с результатами выборов президента Белоруссии сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку. О возможных протестах в случае «нечестных выборов» сотрудники предприятия предупреждали еще в конце июля.

«Появляются первые сообщения о том, что БелАЗ встал на забастовку», — пишет деловое издание «ВЗГЛЯД» со ссылкой на telegram-канал Nexta Live. По данным источника, протестующие призывают присоединиться к забастовке всех желающих. К заводу уже начали приезжать автозаки. Как сообщает «Московский комсомолец», о забастовке начинают объявлять и другие предприятия в Белоруссии, среди них — филиал ОАО «Гродно Азот», БМЗ и ОАО «СветлогорскХимволокно», шахтеры из Солигорска.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По их итогам действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. После закрытия участков в Белоруссии начались массовые протесты. Ранее стало известно, что оппозиция Белоруссии готовилась к проведению забастовок на государственных предприятиях 10 августа, на следующий день после выборов президента страны. Протестующие будут требовать проведения новых выборов главы республики.

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От редакции

Перевыборов не будет?

Covid-19, 10 августа 2020 19:41
Если Лукашенко уйдет с политической арены Белоруссии, то мы будем наблюдать второй украинский сценарий.

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