Выплатят 10 000 рублей на детей в сентябре россиянам. Кто получит?

Тем временем будет ли новая федеральная выплата на детей в августе, по аналогии с теми, что были произведены в июне и июле, до сих пор не ясно.

Новые десять тысяч на детей от 16 до 18 лет получат сибиряки в сентябре

На единовременную выплату смогут рассчитывать семьи с детьми от 16 до 18 лет. Такую меру поддержки граждан приняли депутаты заксобрания Иркутской области. На выплату в 10 тысяч рублей смогут рассчитывать семьи с детьми в возрасте от 16 до 18 лет.

«Выплата будет предоставляться при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 11 мая 2020 года и возраста 18 лет не ранее числа и месяца вступления в силу закона — до 1 октября 2020 года», — сообщают в заксобрании региона.

Выплата будет носить заявительный характер. Последний день приема заявлений — 30 ноября. Региональные власти готовы начать выплаты в сентябре этого года.

Сейчас в регионе, уточняют в заксобрании, проживает более 52,5 тысячи детей, попадающих под новую меру поддержки. Из областного бюджета на выплаты будет направлено около 526 млн рублей.

Тем временем будет ли новая федеральная выплата на детей в августе, по аналогии с теми, что были произведены в июне и июле, до сих пор не ясно. В Госдуме эту идею одобрили. Но конкретного решения по продлению выплаты до сих пор не принято, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".