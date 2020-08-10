Скончались еще две медсестры от коронавируса в Новосибирской области

В "Список памяти" попали 48-летняя медсестра Новосибирской ГКБ №2 Неля Попова и 63-летняя медсестра Новосибирского областного клинического онкодиспансера Людмила Ярова.

Две медсестры из Новосибирска, умершие от коронавируса, попали в «Список памяти»

В «Списке памяти» врачей, погибших во время пандемии, появилось две новые фамилии. В целом в Новосибирской области погибли более десяти медиков.

Две новосибирские медсестры попали в «Список памяти» сотрудников больниц, погибших во время пандемии коронавируса. В перечне фамилий появились 48-летняя медсестра Новосибирской ГКБ №2 Неля Попова и 63-летняя медсестра Новосибирского областного клинического онкодиспансера Людмила Ярова.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске погибли более 10 медиков. По последним данным, в Новосибирской области умерли около 285 пациентов. Заболели коронавирусом 10 269, выздоровели 8487 пациентов.