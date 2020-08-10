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Скончались еще две медсестры от коронавируса в Новосибирской области

20:00 10.08.2020 Фото: pixabay.com
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В "Список памяти" попали 48-летняя медсестра Новосибирской ГКБ №2 Неля Попова и 63-летняя медсестра Новосибирского областного клинического онкодиспансера Людмила Ярова.

Скончались еще две медсестры от коронавируса в Новосибирской области
Две медсестры из Новосибирска, умершие от коронавируса, попали в «Список памяти»
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Скончались еще две медсестры от коронавируса в Новосибирской области

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В «Списке памяти» врачей, погибших во время пандемии, появилось две новые фамилии. В целом в Новосибирской области погибли более десяти медиков.

Две новосибирские медсестры попали в «Список памяти» сотрудников больниц, погибших во время пандемии коронавируса. В перечне фамилий появились 48-летняя медсестра Новосибирской ГКБ №2 Неля Попова и 63-летняя медсестра Новосибирского областного клинического онкодиспансера Людмила Ярова.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске погибли более 10 медиков. По последним данным, в Новосибирской области умерли около 285 пациентов. Заболели коронавирусом 10 269, выздоровели 8487 пациентов.

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От редакции

Светлая память

житель Бердска, 10 августа 2020 21:44
Точно от коронавируса? Что-то сейчас все только от него и умирают. Других болезней, от которых люди тоже умирают, что не стало. Испарились???
Честно признайтесь, ложь во благо, материальное.
Получается - разбился в ДТП насмерть - умер от коронавируса. Смешно.
житель Бердска, 10 августа 2020 21:48
Как раньше умирали все от естественных причин, так и умирают. Умирают даже меньше, чем в прошлом году. Даже если тело разбилось в аварии, то по заключению медиков - он умер от коронавируса.
Коронавирус - это уже психическое заболевание.

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