Резко ухудшилось состояние здоровья Михаила Ефремова. Подозревали инсульт

В ночь на 10 августа актеру дважды вызывали скорую помощь. Однако в итоге медики не нашли оснований для госпитализации.

Состояние здоровья Ефремова резко ухудшилось

Адвокат Михаила Ефремова заявил о резком и существенном ухудшении состояния здоровья артиста.

"Он сильно переживает все произошедшее с ним. Я неоднократно пытался вызвать Ефремову врача, но он резко выступал против этого и не давал мне этого сделать", – рассказал ТАСС Эльман Пашаев.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 10 августа Михаилу Ефремову дважды вызывали скорую помощь из-за подозрений на инсульт. Однако в итоге медики не нашли оснований для госпитализации артиста.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека. Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве джип артиста на большой скорости вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого на следующее утро умер в больнице.

Дело в отношении Ефремова рассматривает Пресненский суд Москвы. С 5 по 7 августа состоялись три заседания по существу, в ходе которых выступили около 10 свидетелей обвинения. Ожидается, что допрос самого Ефремова может состояться 11 августа. В ходе процесса артист отказался признавать свою вину, заявив, что ничего не помнит. Хотя сразу после аварии он раскаивался в произошедшем и даже записывал обращение к родственникам погибшего.