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Достался №1 "Единой России" в избирательном бюллетене на выборах в заксобрание Новосибирской области

20:40 10.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Жеребьевка прошла среди 10 партий, выдвинувших кандидатов. Единороссы третий раз подряд вытянули "лучшую позицию".

Достался №1 Единой России в избирательном бюллетене на выборах в заксобрание Новосибирской области
Третий раз подряд первый номер «Единой России»

После переименования Новосибирского областного Совета депутатов в Законодательное собрание «Единая Россия» третий раз подряд — в 2010-м, 2015-м и 2020-м — получает при жеребьевке первое место. Постоянство, с которым «партия власти» оказывается во главе избирательного бюллетеня, давно интересует специалистов.

Если на выборах в Государственную думу «Единая Россия» ни разу не оказывалась на первом месте при жеребьевке, то на выборах в региональные парламенты ситуация обстояла иначе. По данным политологов, только за три года — с 2006 по 2009 — «партия власти» оказывалась первой в бюллетене в 34 из 70. По мнению политолога Александра Кынева, вероятность такого расклада меньше одной миллиардной. Вычисления по стандартной математической формуле подтвердили, что результат «Единой России» опроверг теорию вероятности.

Естественно, случай Новосибирской области не единственный. Если вспомнить историю, то в 2010 году, помимо нашего региона, прошли выборы в шести субъектах Федерации, и в четырех из них «Единая Россия» оказывалась после жеребьевки первой, в 2015 — в 5 из 11. Рекордным был 2011 год — последний, когда было два Единых дня голосования, весной и зимой. Тогда «Единая Россия» возглавляла бюллетень в 14 регионах из 27.

Но у каждой аномалии есть научное объяснение. Еще в 2012 году специалисты объясняли, что есть способы «пометить» нужную кандидатуру перед жеребьевкой: шар с первым местом можно положить перед процедурой в холодильник, конверт пометить, и так далее, пишет сайт обкома КПРФ.

При этом уже тогда отмечалось, что сама погоня за первым местом в бюллетене бессмысленна, поскольку ко времени голосования избиратель уже определяется со своим выбором. Выборы 2010-го и 2015 годов, когда «Единая Россия» в Новосибирской области получила результат меньше, чем по стране, а КПРФ (в этот раз — №6) — больше.

Жеребьёвку провели 8 августа на заседании комиссии. Сначала карточки с номерами показали присутствующим, а затем запечатали в конверты и перемешали.

Представители политических партий вытягивали конверты. Результаты фиксировали в протоколе. По итогам жеребьёвки политические партии будут расположены в бюллетенях для голосования в таком порядке:

1. «Единая Россия».

2. Российская экологическая партия «Зелёные».

3. «Партия Роста».

4. «За правду».

5. «Партия пенсионеров».

6. КПРФ.

7. «Справедливая Россия».

8. «Родина».

9. ЛДПР.

10. «Новые люди».

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