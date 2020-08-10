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Отсудил у России 1 млн рублей певец Александр Новиков за оговор мошенничестве

21:01 10.08.2020 Фото: pixabay.com
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Ему инкриминировали махинации при строительстве жилого комплекса "Бухта Квинс" в конце 2016 года, летом 2019-го СК по Свердловской области прекратил уголовное преследование из-за отсутствия состава преступления.

Отсудил у России 1 млн рублей певец Александр Новиков за оговор мошенничестве
Суд постановил возместить певцу Новикову 1 млн рублей ущерба из-за уголовного дела

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил возместить 1 млн рублей певцу Александру Новикову в качестве ущерба за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Удовлетворено, взыскать в пользу Новикова с Министерства финансов РФ 1 млн рублей. В законную силу постановление не вступило и может быть обжаловано", - сказал собеседник агентства.

Новиков просил взыскать с Министерства финансов России 1 млн рублей в качестве расходов по оказанию юридической помощи.

Новиков был обвинен в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в конце 2016 года. Как полагало следствие, он мог быть причастен к хищению денег пайщиков жилого комплекса "Бухта Квинс", который строила в Екатеринбурге его компания "Домбери". В июле 2019 года управление СК по Свердловской области в связи с отсутствием состава преступления прекратило уголовное преследование певца.

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