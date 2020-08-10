10.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

С трупом младенца пришла в гости и попала в больницу с кровотечением роженица

21:25 10.08.2020 Фото: pixabay.com
0

Тело ребенка увезли в морг для установления причины смерти. Инцидент произошел в Петербурге.

С трупом младенца пришла в гости и попала в больницу с кровотечением роженица
К петербуржцу в гости пришла знакомая с мертвым младенцем в пакете. Ее саму увезли в больницу

Субботнее утро для жителя Приморского района Петербурга началось с визита знакомой, а затем медиков и полиции. Девушка принесла мертвого ребенка.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, женщина назвавшаяся Региной, пришла в квартиру 39-летнего жителя Стародеревенской улицы накануне утром, точное время он назвать не смог. В черном полиэтиленовом пакете она принесла мертвого младенца и сразу рассказала, что внутри. Больше она ничего пояснить не смогла. Мужчина вызвал скорую помощь, девушку забрали с послеродовым кровотечением в тяжелом состоянии, тело ребенка увезли в морг для установления причины смерти.

26-летняя петербурженка назвала знакомому ненастоящее имя. «ВКонтакте» у девушки не менее шести страниц, некоторые из них практически не заполнены. На других она пишет, что училась в медицинском колледже и предлагает подработку женщинам в декрете, на всех страницах она утверждает, что замужем, и позирует на фото, слегка придерживая живот, как это часто делают беременные девушки.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Случились неожиданные роды?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет? 1511
21:50 10-08-2020
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?
Убили пропавшего 8-летнего мальчика в Забайкалье, подозревает СКР
21:46 10-08-2020
Убили пропавшего 8-летнего мальчика в Забайкалье, подозревает СКР
По поддельному паспорту вернулся гражданин Армении с запретом на въезд в Новосибирскую область
21:34 10-08-2020
По поддельному паспорту вернулся гражданин Армении с запретом на въезд в Новосибирскую область
С трупом младенца пришла в гости и попала в больницу с кровотечением роженица
21:25 10-08-2020
С трупом младенца пришла в гости и попала в больницу с кровотечением роженица
Фото: Шестернин и Травников такую красоту хотят загубить в истоке Гуменки 2
21:17 10-08-2020
Фото: Шестернин и Травников такую красоту хотят загубить в истоке Гуменки
Отсудил у России 1 млн рублей певец Александр Новиков за оговор мошенничестве
21:01 10-08-2020
Отсудил у России 1 млн рублей певец Александр Новиков за оговор мошенничестве
Достался №1 "Единой России" в избирательном бюллетене на выборах в заксобрание Новосибирской области
20:40 10-08-2020
Достался №1
Детское порно и пропаганду суицида в интернете отслеживают 800 сотрудников Роскомнадзора
20:29 10-08-2020
Детское порно и пропаганду суицида в интернете отслеживают 800 сотрудников Роскомнадзора
Розыск: пропала без вести 12-летняя Софья Попова в Новосибирске
20:17 10-08-2020
Розыск: пропала без вести 12-летняя Софья Попова в Новосибирске
Резко ухудшилось состояние здоровья Михаила Ефремова. Подозревали инсульт 1
20:10 10-08-2020
Резко ухудшилось состояние здоровья Михаила Ефремова. Подозревали инсульт