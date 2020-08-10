С трупом младенца пришла в гости и попала в больницу с кровотечением роженица

К петербуржцу в гости пришла знакомая с мертвым младенцем в пакете. Ее саму увезли в больницу

Субботнее утро для жителя Приморского района Петербурга началось с визита знакомой, а затем медиков и полиции. Девушка принесла мертвого ребенка.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, женщина назвавшаяся Региной, пришла в квартиру 39-летнего жителя Стародеревенской улицы накануне утром, точное время он назвать не смог. В черном полиэтиленовом пакете она принесла мертвого младенца и сразу рассказала, что внутри. Больше она ничего пояснить не смогла. Мужчина вызвал скорую помощь, девушку забрали с послеродовым кровотечением в тяжелом состоянии, тело ребенка увезли в морг для установления причины смерти.

26-летняя петербурженка назвала знакомому ненастоящее имя. «ВКонтакте» у девушки не менее шести страниц, некоторые из них практически не заполнены. На других она пишет, что училась в медицинском колледже и предлагает подработку женщинам в декрете, на всех страницах она утверждает, что замужем, и позирует на фото, слегка придерживая живот, как это часто делают беременные девушки.