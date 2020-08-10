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По поддельному паспорту вернулся гражданин Армении с запретом на въезд в Новосибирскую область

21:34 10.08.2020 Фото: pixabay.com
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33-летнему иностранцу въезд в Россию запрещен на 5 лет - нежелательный гражданин. По возвращении в город Обь суд приговорил его к 1,5 года строгого режима.

По поддельному паспорту вернулся гражданин Армении с запретом на въезд в Новосибирскую область
Суд отказал в удовлетворении жалоб подсудимому

Вступил в силу приговор суда по делу о незаконном пересечении границы Российской Федерации, сообщили в прокуратуре Новосибирской области 10 августа.

Приговором Обского городского суда 33-летний гражданин Республики Армения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ, то есть – пересечение государственной границы иностранным гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешен.

Установлено, что в отношении обвиняемого Министерством юстиции Российской Федерации ранее принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации и он депортирован с территории страны, что повлекло для него запрет въезда на территорию Российской Федерации в течение последующих 5 лет.

Однако мужчина, желая вернуться в Россию, изменил свои анкетные данные и въехал на территорию Российской Федерации, предоставив паспорт с новой фамилией.

Принимая во внимание характер, степень общественной опасности совершенного преступления и данные о личности осужденного суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

С учетом правовой позиции прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела в апелляционной инстанции, Новосибирский областной суд отклонил доводы жалобы осужденного о суровости назначенного наказания и оставил приговор без изменения.

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