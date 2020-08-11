«Курьер. Среда. Бердск» начинает новый фотомарафон, посвященный свадьбам. Мы предлагаем присылать в редакцию ваши свадебные фото, когда бы не произошло это знаменательное в жизни каждого событие, в любом году. Это может быть свадьба во время ВОВ, какие-то не стандартные ситуации, свадебные путешествия и т.п. Все что связано со словом свадьба…. Поделитесь своим счастьем с другими.



Свадебные фото мы принимаем до 24 августа и уже 26 августа они будут опубликованы в газете «Курьер. Среда. Бердск». Снимки желательно подписать: кто изображен, в каком году состоялось торжество и место действия.



На фото могут быть запечатлены моменты непосредственно бракосочетания, жених с невестой, а также любые другие моменты свадьбы. Это еще раз вернет вас в приятные воспоминания, а читателям позволит порадоваться за вас, окунуться в атмосферу праздника.

