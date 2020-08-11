Сенсация: законность стройки нового полигона ТКО около кладбища Бердска проверит прокурор Искитимского района

Проверит на законность строительство свалки прокуратура Искитимского района

В прокуратуре Новосибирской области рассмотрели обращение редакции "Курьер. Среда. Бердск", направленное 3 августа, о строительстве полигона ТКО возле села Маяк Искитимского района, недалеко от кладбища Бердска. Напомним, предложил участок под свалку ТКО рядом с кладбищем Бердска, аэродромом «Бердск-Центральный» и рекой Раздельной правительству ООО «Полигон». А министр Архипов не запрещал каким-либо документом вести стройку на участке под будущую свалку компании. Но разрешение есть только на гараж. 7 августа прокуратура области уведомила редакцию, что дело было передано на рассмотрение искитимскому межрайонному прокурору.

- Сообщаю, что прокуратурой Новосибирской области искитимскому межрайонному прокурору поручено проверить законность планируемого строительства полигона ТКО, - сообщила начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Наталья Авдеева.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" вместе с активистами, выступающими против свалки и другими неравнодушными жителями города надеется, что после проверки строительство будет остановлено, а позже и вовсе отменено.