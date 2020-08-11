Сенсация: законность стройки нового полигона ТКО около кладбища Бердска проверит прокурор Искитимского района

В прокуратуре Новосибирской области рассмотрели обращение редакции "Курьер. Среда. Бердск", направленное 3 августа, о строительстве полигона ТКО возле села Маяк Искитимского района, недалеко от кладбища Бердска. Напомним, предложил участок под свалку ТКО рядом с кладбищем Бердска, аэродромом «Бердск-Центральный» и рекой Раздельной правительству ООО «Полигон». А министр Архипов не запрещал каким-либо документом вести стройку на участке под будущую свалку компании. Но разрешение есть только на гараж. 7 августа прокуратура области уведомила редакцию, что дело было передано на рассмотрение искитимскому межрайонному прокурору.
- Сообщаю, что прокуратурой Новосибирской области искитимскому межрайонному прокурору поручено проверить законность планируемого строительства полигона ТКО, - сообщила начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Наталья Авдеева.
Редакция "Курьер. Среда. Бердск" вместе с активистами, выступающими против свалки и другими неравнодушными жителями города надеется, что после проверки строительство будет остановлено, а позже и вовсе отменено.
Уверен что нет!
За всей шумихой забыли про старую вонбчую свалку
Когда приедет дядя-прокурор?
Все зависит от степени заинтересованности в решении этого вопроса.
Осталась надежда на то, что в стране есть президент. Вот, только его уже много раз оплевали и оскорбили сами жители города. Нужно покаяться, поклониться и попросить: "Спаси, нас. Ты последняя надежда!"
======================================================================================================Ну да, вон уже на ужасы медицины пожаловались и че?! Переслали тому, на кого жаловались...Так что надежды не оправдались...
Хозяйка аптеки: "Я не вижу разницы между стеклянной входной группой и кирпичной пристройкой на 30м2"
Администрация города: "Ну ок, мы тоже не видим"
А так - не сенсация совсем.
Обычные будни, земли то искитимские, до Искитима далеко.
У них всё будет хорошо.
Мы местечко для свалки нашли.
Документики подготовили.
Кому надо - мы всё занесли.
Курьер, поменьше пафоса )))