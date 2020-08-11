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Сенсация: законность стройки нового полигона ТКО около кладбища Бердска проверит прокурор Искитимского района

13:01 11.08.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Прокуратура региона 7 августа дала поручение межрайонному прокурору. О результатах проверки пообещали рассказать "Курьер. Среда. Бердск".

Сенсация: законность стройки нового полигона ТКО около кладбища Бердска проверит прокурор Искитимского района
Проверит на законность строительство свалки прокуратура Искитимского района
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Сенсация: законность стройки нового полигона ТКО около кладбища Бердска проверит прокурор Искитимского района

Сенсация: законность стройки нового полигона ТКО около кладбища Бердска проверит прокурор Искитимского районаПостроить свалку может каждый: Что увидели во время визита на строящемся полигоне ТКО около кладбища Бердска, рассказали в прокуратуре Искитимского районаЕщё 115 новостей

В прокуратуре Новосибирской области рассмотрели обращение редакции "Курьер. Среда. Бердск", направленное 3 августа, о строительстве полигона ТКО возле села Маяк Искитимского района, недалеко от кладбища Бердска. Напомним, предложил участок под свалку ТКО рядом с кладбищем Бердска, аэродромом «Бердск-Центральный» и рекой Раздельной правительству ООО «Полигон». А министр Архипов не запрещал каким-либо документом вести стройку на участке под будущую свалку компании. Но разрешение есть только на гараж. 7 августа прокуратура области уведомила редакцию, что дело было передано на рассмотрение искитимскому межрайонному прокурору.

- Сообщаю, что прокуратурой Новосибирской области искитимскому межрайонному прокурору поручено проверить законность планируемого строительства полигона ТКО, - сообщила начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Наталья Авдеева.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" вместе с активистами, выступающими против свалки и другими неравнодушными жителями города надеется, что после проверки строительство будет остановлено, а позже и вовсе отменено.

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От редакции

Как вы думаете, прокуратура обнаружит нарушения?

Аноним, 07 августа 2020 19:28
НВР:
Уверен что нет!
Аноним, 07 августа 2020 20:38
Аноним, 08 августа 2020 13:40
если искитимский прокурор не закроет эту стройку его решение можно обжаловать вышестоящему и так далее, пока эта коррупционная затея не закончится посадками.
Бердзкий, 09 августа 2020 00:25
А прокурор Бердска, что не нашёл нарушений прав жителей Бердска или не захотел искать?
За всей шумихой забыли про старую вонбчую свалку
1906, 07 августа 2020 21:25
Хочется надеяться на "ДА"
Аноним, 07 августа 2020 23:45
не смешите мои тапочки!
Аноним, 08 августа 2020 06:28
Мама, мама, что мы будем делать,
Когда приедет дядя-прокурор?
Аноним, 08 августа 2020 10:40
Дядя не придёт...
Аноним, 08 августа 2020 07:40
Терзают смутные сомнения, прокурор гражданин подневольный, как и вся судебная система, нонсенс судья назначается!.. Очень хочется верить, что прокурор - человек чести, думаю, что обнаружит они все на поверхности...
Аноним, 08 августа 2020 12:08
Прокурор, лицо ЗАКОНА! И действовать станет по букве закона. 500м от жилья соблюдено? Да! Рядом стоящий лог с рекой? Нет! Ветра дуют на город? Редко! ... Всё соблюдено! Вот таким и будет вывод прокурора. ,:->
Nomad47, 10 августа 2020 14:02
Попков не только подневольный. Из личного опыта знаю.
1906, 08 августа 2020 09:33
Редакции Курьера огромное спасибо за то,что своими активными действиями находите правильное направление в защите города от свалки.Администрация же Бердска содержит штат экологов да и юристов тоже,которые в силу своего непрофессионализма не выполняют свои прямые обязанности. Значит,эти сотрудники не соответствуют занимаемым должностям и за свою деятельность они получают зряплату из карманов налогоплательщиков.
Nomad47, 08 августа 2020 23:50
1906 от 09:33. Кто против Главы пикнет рискует быть уволен по нехорошей статье или, в лучшем случае как Копырин, в связи с окончанием контракта.
Шок, 08 августа 2020 10:30
Рафик напишет что все в рамках закона. Хотя проведенные публичные слушания были проведены незаконно, в период пандемии и с подставными людьми от голубева, с заранее написаными им вопросами, в качестве простых пришедших граждан. Все они работают у него директорами в фирмах....
Аноним, 08 августа 2020 11:23
Рафика в Искитиме уже нет
1906, 08 августа 2020 13:45
Искитимская прокуратура без главы?Тогда кто ио?Рафик-то в Новосибирск на повышение ушел в мае
Шок, 08 августа 2020 17:57
Про Рафика не знал. Неужели Попкова поставили ?)
Аноним, 08 августа 2020 11:42
НВР:
Все зависит от степени заинтересованности в решении этого вопроса.
Аноним, 08 августа 2020 11:48
Судя по тому, как развиваются события вокруг мусорного полигона, в Бердске нет администрации, в области нет губернатора... Теперь все посмотрели в сторону прокурора. Прокурор, АУ!!!
Осталась надежда на то, что в стране есть президент. Вот, только его уже много раз оплевали и оскорбили сами жители города. Нужно покаяться, поклониться и попросить: "Спаси, нас. Ты последняя надежда!"
Аноним, 10 августа 2020 09:14
Но метод капания чиновникам на мозги каждый день никто не отменял. Просто, кроме Курьера, это делать никто не собирается.
Аноним, 08 августа 2020 12:39
В Искитиме был уже один честный прокурор.Но почему то попросил у Супруна денег. Теперь отдыхает.
Мила, 08 августа 2020 13:14
Осталась надежда на то, что в стране есть президент. Вот, только его уже много раз оплевали и оскорбили сами жители города. Нужно покаяться, поклониться и попросить: "Спаси, нас. Ты последняя надежда!"
======================================================================================================Ну да, вон уже на ужасы медицины пожаловались и че?! Переслали тому, на кого жаловались...Так что надежды не оправдались...
Аноним, 09 августа 2020 10:08
"стеклянную входную группу" тож проверяли...
Никола, 10 августа 2020 15:47
Это про аптеку,если кто не помнит.
Хозяйка аптеки: "Я не вижу разницы между стеклянной входной группой и кирпичной пристройкой на 30м2"
Администрация города: "Ну ок, мы тоже не видим"
Строитель, 09 августа 2020 12:21
Где поздравление с днём строителя??? Чем не тема для статьи. Курьер а???
Аноним, 09 августа 2020 21:00
Поздравляю! Кого из себя строите?
Аноним, 10 августа 2020 10:56
Сенсация будет, если свалку будут строить в 5 километрах от Маяка (но не в Голубом озере).
А так - не сенсация совсем.
Обычные будни, земли то искитимские, до Искитима далеко.
У них всё будет хорошо.
Песня пехоты, 10 августа 2020 13:21
На окраине Искитимского
Мы местечко для свалки нашли.
Документики подготовили.
Кому надо - мы всё занесли.
Аноним, 10 августа 2020 11:13
Сенсация!???
Курьер, поменьше пафоса )))
Аноним, 10 августа 2020 16:41
Говорили что строить не будут, 200% уже всё решено завалить наш город мусором.

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