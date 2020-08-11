11 августа 2020 - день рождения Великого святого Николая Чудотворца. 11 сильнейших молитв святому

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11 августа Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских

Рождество святителя Николая Чудотворца

11 августа

Рождество святителя Николая Чудотворца



Святитель Николай Чудотворец11 августа Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Это один из самых почитаемых святых на Руси, пишет https://www.calend.ru

Надо сказать, что помимо двух основных праздников, посвященных святителю Николаю, празднуемых (по новому стилю) 19 декабря (блаженное успение святого) и 22 мая (перенесение святых мощей в город Бар), существуют и другие дни церковного чествования Угодника Божия Николы. А вот праздник его рождения пока не очень широко известен в России, поскольку был возрожден не так давно – в 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II празднование Рождества Святителя Николая было возобновлено.

Николай Чудотворец родился в 258 году в городе Патаре, недалеко от Ликии, что на южном побережье малоазийского полуострова. Его родители Феофан и Нонна были благочестивыми и праведными христианами, но долгое время были бездетны, о чем очень горевали и постоянно молились Богу о послании им ребенка. Господь услышал их и послал им сына, а они дали обет посвятить единственного своего ребенка служению Богу.

Младенец же Николай со дня своего рождения показал людям свет будущей своей славы великого чудотворца. Первое чудо он явил при самом своем рождении, исцелив свою мать от тяжелой болезни. К тому же новорожденный младенец еще в купели во время крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице.

Уже с младенчества Святой Николай начал жизнь постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам, лишь один раз, после вечерних молитв родителей. Став чуть постарше он преуспел в изучении Божественного Писания, целые дни проводил в храме, а ночью молился и читал книги. Будучи постоянно в трудах и молитве Николай проявлял великое милосердие к окружающим, приходил на помощь страждущим и раздал все свое имение нищим. Сам он вел простой и весьма аскетичный образ жизни и прославился как великий угодник Божий.

Еще при жизни святитель Николай совершал многие чудеса – не раз спасал утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах, исцелял людей от недугов и даже воскрешал их, боролся за правду и требовал у власть имущих восстановления справедливости, учил своей жизнью любви и состраданию. Он прожил достойную жизнь и, достигнув глубокой старости, мирно скончался.

Поэтому неудивительно, что этот святой почитался во все времена и у многих народов. Однако, точное время установления празднования Рождества святителя Николая Чудотворца неизвестно. Вероятнее всего, первоначально этот праздник был местным в малоазиатских Ликийских Мирах, где Святитель служил Архиепископом, и на родине его родителей – в Патаре. Затем, в пору крестовых походов, этот праздник мог распространиться по всей Никейской Империи и оттуда проникнуть на Русь, где этот святой был чтим с древних времен.

К тому же, уже с 9 века Николай Чудотворец почитался на Руси как небесный покровитель державной власти – считалось, что он особо покровительствует православным царям. Известно также, что в 13 веке традиция празднования его Рождества в Русской Православной Церкви уже существовала, а в Великом Новгороде даже был монастырь, посвященный Рождеству Святителя Николая. Еще есть сведения, что одна из сохранившихся церковных служб, посвященных этому празднику, была составлена в пору Патриаршества Никона в 1657 году. Однако во время правления Екатерины Великой общецерковное празднование Рождества Святителя Николая Чудотворца в России было упразднено.

И вот спустя несколько веков празднование было возобновлено, и в честь праздника Рождества святителя Николая были составлены тропарь и кондак, с древних времен известные в литургической жизни Русской Православной Церкви.

11 самых сильных молитв Николаю Чудотворцу

В данной статье собраны молитвы Святителю Николаю Чудотворцу (Угоднику).

Оглавление:

молитва изменяющая судьбу

молитва о помощи в работе

молитва в поиске хорошей работы



Молитва Николаю Чудотворцу изменяющая судьбу

«О, всехвальный и всечестный архиерею, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае, человече Божий и верный рабе, муже желаний, сосуде избранный, крепкий столпе церковный, светильниче пресветлый, звездо, осиявающая и освещающая всю вселенную: ты еси праведник, яко финикс процветший, насажденный во дворех Господа своего, живый в Мирех, миром облагоухал еси и миро приснотекущее благодати Божия источаяй. Твоим шествием, пресвятый отче, море освятися, егда многочудесныя твоя мощи шествоваху во град Барский, от востока до запада хвалити имя Господне. О, преизрядный и предивный чудотворче, скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед! Тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан, источника чудес, защитителя верных, премудраго учителя, алчущих кормителя, плачущих веселие, нагих одеяние, болящих врача, по морю плавающих управителя, пленников свободителя, вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткаго наказателя, старых укрепление, постников наставника, труждающихся упокоение, нищих и убогих изобильное богатство. Услыши нас, молящихся тебе и прибегающих под кров твой, яви предстательство твое о нас к Вышнему и исходатайствуй твоими богоприятными молитвами вся полезная ко спасению душ и телес наших: сохрани святую обитель сию (или храм сей), всякий град и весь, и всякую страну христианскую, и люди живущия от всякаго озлобления помощию твоею, вемы бо, вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествующая во благое: тебе же праведнаго, по Преблагословенней Деве Марии, предстателя ко Всемилостивому Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, теплому ходатайству и заступлению смиренно притекаем. Ты нас соблюди, яко бодрый и теплый пастырь, от всяких врагов, губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбех наших подай нам руку помощи, и отверзи двери милосердия Божия: понеже недостойни есмы зрети высоту небесную, от множества неправд наших, связани узами греховными, и николиже воли Создателя нашего сотворихом, ни сохранихом повелений Его. Темже преклоняем колена сокрушенна и смиренна сердца нашего к Зиждителю своему, и твоего отеческаго заступления к Нему просим: помози нам, угодниче Божий, да не погибнем со беззаконии нашими, избави нас от всякаго зла и от всякия вещи сопротивныя, управи ум наш и укрепи сердце наше в правой вере, в нейже твоим предстательством и ходатайством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом от Создателя своего умалени будем, но мирное зде поживем житие и да сподобимся видети благая на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, Единаго в Троице славимаго и покланяемаго Бога, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в работе

Молитву Николаю Угоднику на успех в работе рекомендуется читать в уединении и сосредоточении пред иконой.

««Святой Николай Чудотворец, защитник и благодетель. Очисти мою душу от приставучей зависти и злобы скверных людей. Коли работа не спорится по окаянному умыслу, врагов не наказывай, а помоги им справится со смутой в душе. Коли сажа на мне греховная, искренне раскаиваюсь и прошу чудодейственной помощи в работе праведной. Ниспошли мне работу по совести, а зарплату по труду. Да будет так. Аминь».»

Молитва Николаю Чудотворцу в поиске хорошей работы

«Обращаюсь к тебе, Угодник Николай, и прошу о чудодейственной помощи. Пусть поиски новой работы успешно состоятся, а все трудности внезапно растворятся. Пускай начальник не сердится, а дело лепится. Пусть зарплата платится, а работа нравится. Коли завистник объявится, пусть его злоба развалится. Прости мне все прегрешения и не покидай как прежде в трудные дни. Да будет так. Аминь».

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в деньгах



«О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отовсюду уловляемых, всякого блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не остави нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяних наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со бесплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем и ко пресвятому образу твоему припадающе помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.

Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва Николаю Угоднику о помощи в дороге

Молитва о путешествующих на автомобиле и по воздуху.

«О святителю Христов Николае! Услыши нас, грешных рабов Божьих (имена), молящихся тебе, и моли о нас, недостойных, Содетеля нашего и Владыку, милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делам нашим, но по своей благости воздаст нам. Избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих на нас, и укроти волны, страстей и бед, возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховной и в тине страстей наших. Моли, святителю Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велико милость, ныне и присно, и во веки веков.»

Молитва Николаю Угоднику о помощи в делах и на торговлю

«О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех верою притекающих к твоему заступлению, и теплою молитвою тебя призывающих, скоро потщися, и избави Христово стадо от волков губящих е, сиречь от нашествия латинян лукавых, востающих на ны.

Огради и сохрани страну нашу, и всяку страну в Православии сущую, святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, меча, нашествия иноплеменников, от междуусобныя и кровопролитныя брани. И якоже помиловал еси триех мужей в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и избави Великия, Малыя и Белыя Руси народ православный от пагубныя ереси латинския.

Яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог, да воззрит милостивным оком Своим на люди в невежествии сущия, иже десницы ни шуйцы своея не познаша, паче же юныя, киим обольщения латинския глаголются во еже отвратити от веры православныя, да просветит разум людей Своих, да не соблазнятся же и не отпадут от веры отеческия, совесть, суетными мудрованьми и невежествиими усыпленную, да пробудит, волю обратит ко хранению святыя веры Православныя, да помянет убо веру и смирение отцев наших, живот свой за веру Православную положивших, приемлющи моления теплыя святых угодников Своих, в земли нашей просиявших, соблюдающих нас от прелести и ереси латинския, да сохранивши нас во святем Православии сподобит нас на страшнем Судищи Своем деснаго стояния со всеми святыми. Аминь»

Молитва Николаю Чудотворцу о замужестве

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень! При жизни ты никогда и никому не отказывал в просьбах, да не откажи рабе Божьей (имя девушки желающей выйти замуж). Ниспошли же милость свою и проси Господа о скором моем замужестве. Отдаюсь на волю Господню и уповаю на милость Его. Аминь».

Также за дочь о ее замужестве могут попросить родители:

«Уповаю на тебя, Чудотворец Николай, и прошу за любимое чадо. Помоги моей дочери встретить избранника — честного, верного, доброго и мерного. Защити мою дочь от замужества грешного, похотливого, бесовского и небрежного. Да будет воля твоя. Аминь».

Молитва Николаю Чудотворцу об исцелении от болезни

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь»

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии болящего

Молитва читается перед образом святого старца (как в храме, так и дома). Читать молитвенный текст разрешается и для себя, и для своих родственников и близких, вместо скобок подставляя имя больного человека.

«О, Николай Всесвятой, угодник Господней, вечный заступник наш, и повсюду во всех бедах помощник нашю Помоги мне, Божьему рабу (имя), унылому и грешному, в настоящей жизни, попроси Господа даровать мне оставление грехов моих, ибо согрешил я делом, словом, в помыслах и всеми своими чувствами. Помоги мне окаянному, Святой Чудотворец, попроси Господа нашего о здравии крепком, избавь меня от мучений и мытарств. Аминь.»

Молитва Николаю Чудотворцу на удачу

«О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.»

Благодарственная молитва Николаю Угоднику

Читается на рассвете.

«Николае Угодниче! К тебе как к учителю и пастырю я обращаюсь с верой и почтением, с любовью и преклонением. Благодарственные слова тебе направляю, за жизнь благополучную молю. Спасибо огромное тебе говорю, на милость уповаю да на прощение. За грехи, за мысли, да за помыслы. Как помиловал ты всех грешных, так и меня помилуй. От испытаний страшных огради да от смерти напрасной. Аминь»