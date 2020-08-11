Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото

10 августа на оперативном штабе города выступил начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков. Он рассказал, что на вокзале заканчивается возведение основных конструкций. Возводится башня она будет белая с красными вставками.
- Возведены основные металлоконструкции нового здания. Осталось возведение конструкции башни, - рассказал Есиков 10 августа.
Полностью сохраняются кирпичные стены, их укрепят. Кровля вся прогнила, сделали оценку и было решено, что сохранить ее невозможно, также отметил Есиков. Напомним, облицовочный кирпич, снятый со стен, сейчас моют и чистят. Затем покроют специальным составом и лаками, чтобы сохранился, еще, как минимум, лет на 100. Кровля будет абсолютно новая.
Старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. Общественники не стали добиваться присуждения станционному зданию статуса памятника областного значения, потому что в этом случае не разрешили бы строить новый вокзал поблизости. Вокзальный комплекс в Бердске должен появиться в 2022 году. Его стоимость оценивается примерно в 500 млн рублей.
Что кроме гордыни, мешает сделать новую кровлю , полной копией исторической? Вера не позволяет? Или понты наше всё?
Вы вообще о чём? При чём тут имитация крыши под историческую старину, т е её дизайн и наличие лифтов и удобств в здании? Как вообще это связано? Объясните? Что у вас за хаос в голове?
Выйди из матрицы! У части жителей Бердска до сих пор дома компа или планшета в доме не было, не говоря о смартфоне, а этот предлагает все кассы сократить, тебя что в сколково укусили?
Это опасно.
Будет мост, 12 метров вверх и 112 метров вниз.
Это вам не подземный переход 2 метра вниз и 2 метра вверх.
Погонять по этим лестницам чиновников и проектировщиков 2-3 раза (включая мост через Вокзальную)в день туда обратно за 1 минуту до прибытия, может вокзал будет выглядеть по другому.
А сидя в кабинетах легко пальцы растопыривать.
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Физкульт-ура, ура, ура, - будь готов!
Когда настанет час бить врагов!
(песенное)
На паравозах и в теплушках не ездят, а вокзал старый подавай.
Тогда уж и лошадей вместо маршруток надо оставить было.
Но это ж работать надо, а не кирпичи и деньги для показухи отмывать.
Сами то чиновники на электричках не ездят и по переходам почему то над дорогами не ходят.