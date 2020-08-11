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Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото

08:38 11.08.2020, Алена Романцова Фото: управление градостроительства
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Старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. Весь вокзальный комплекс должен появиться в 2022 году. Его стоимость оценивается примерно в 500 млн рублей.

Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото
Новое здание вокзала Бердска будет современным и комфортным

10 августа на оперативном штабе города выступил начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков. Он рассказал, что на вокзале заканчивается возведение основных конструкций. Возводится башня она будет белая с красными вставками.

- Возведены основные металлоконструкции нового здания. Осталось возведение конструкции башни, - рассказал Есиков 10 августа.

Полностью сохраняются кирпичные стены, их укрепят. Кровля вся прогнила, сделали оценку и было решено, что сохранить ее невозможно, также отметил Есиков. Напомним, облицовочный кирпич, снятый со стен, сейчас моют и чистят. Затем покроют специальным составом и лаками, чтобы сохранился, еще, как минимум, лет на 100. Кровля будет абсолютно новая.

Старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. Общественники не стали добиваться присуждения станционному зданию статуса памятника областного значения, потому что в этом случае не разрешили бы строить новый вокзал поблизости. Вокзальный комплекс в Бердске должен появиться в 2022 году. Его стоимость оценивается примерно в 500 млн рублей.

Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото
Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото
Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото
Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото
Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото
Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото
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От редакции

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Аноним, 10 августа 2020 11:21
" Кровля вся прогнила, сделали оценку и было решено, что сохранить ее невозможно, также отметил Есиков. Напомним, облицовочный кирпич, снятый со стен, сейчас моют и чистят. Затем покроют специальным составом и лаками, чтобы сохранился, еще, как минимум, лет на 100. Кровля будет абсолютно новая."

Что кроме гордыни, мешает сделать новую кровлю , полной копией исторической? Вера не позволяет? Или понты наше всё?
Соседка справа, 10 августа 2020 12:19
Зачем? Нужен новый вокзал, удобный и современный. Это вокзал для людей, а не музей. А то будет, как в Новосибирске, - убожество в красивой оболочке. Ни лифтов, ни эскалаторов, как в нормальных новых вокзалах в Челябинске или в Уфе. И ты шарашишься с детьми и чемоданами по древним узким лестницам и переходам. Нет, такой вокзал и даром не нужен в двадцать первом веке.
Аноним, 10 августа 2020 21:13
"Нет, такой вокзал и даром не нужен в двадцать первом веке."

Вы вообще о чём? При чём тут имитация крыши под историческую старину, т е её дизайн и наличие лифтов и удобств в здании? Как вообще это связано? Объясните? Что у вас за хаос в голове?
Аноним, 10 августа 2020 11:54
Если верить плану фотографии, то будет ровно шесть окон по продаже билетов пассажиров на электрички в новом вокзале на 105 тысяч жителей или меньше? Тогда какая разница, что в старом вокзале были километровые очереди за билетами в четыре кассы, что теперь в новом вокзале всего шесть жалких кассы вместо хотя бы восемь для электричек и плюс одна для поездов дальнего следования! Кстати будет ли туалет для жителей Бердска Европейского типа в новом здании, как на Сеятеле или Главном, вместо нынешней жёрдочки-дырки в полу без перегородок от соседей и дверей, образца столетней давности из каменного века? Судя по гробовому молчанию про туалет на вокзале, жителей Бердска, что в центре, что на вокзале за людей не считают в администрации Бердска, думают мы как собачки и ещё сто лет под себя гадить будем на улицах всего Бердска!!!
блин, 10 августа 2020 13:35
На электрички покупают либо абонемент, либо билет через приложение. Для остальных хватит и этих окон, зачем их больше нужно?
Аноним, 10 августа 2020 21:17
"На электрички покупают либо абонемент, либо билет через приложение. Для остальных хватит и этих окон, зачем их больше нужно?"

Выйди из матрицы! У части жителей Бердска до сих пор дома компа или планшета в доме не было, не говоря о смартфоне, а этот предлагает все кассы сократить, тебя что в сколково укусили?
Аноним, 10 августа 2020 14:14
А еще хотелось бы посмотреть,как будут оборудованы переходы к поездам,которые прибывают на 2 и 3 путь. Или все останется так же?
Аноним, 10 августа 2020 15:58
Переходов не будет.
Это опасно.
Будет мост, 12 метров вверх и 112 метров вниз.
Это вам не подземный переход 2 метра вниз и 2 метра вверх.
Погонять по этим лестницам чиновников и проектировщиков 2-3 раза (включая мост через Вокзальную)в день туда обратно за 1 минуту до прибытия, может вокзал будет выглядеть по другому.
А сидя в кабинетах легко пальцы растопыривать.
Аноним, 10 августа 2020 22:37
Будет мост, 12 метров вверх и 112 метров вниз.
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Физкульт-ура, ура, ура, - будь готов!
Когда настанет час бить врагов!
(песенное)
Boeing 777-300ER, 10 августа 2020 14:57
Зря старый сарай сносить на стали. Надо бы пригнать бульдозер и ночью его уничтожить. А утром пусть орут сколько хотят, дело сделано. Я бы так и сделал. А новый вокзал нужен, очень нужен.
Аноним, 10 августа 2020 16:01
Вот, вот.
На паравозах и в теплушках не ездят, а вокзал старый подавай.
Тогда уж и лошадей вместо маршруток надо оставить было.
igk63, 10 августа 2020 21:18
Не зря тебе бог рожки отломал.
Гость, 11 августа 2020 05:24
Вокзал нужен новый кому? Лучше бы пару дополнительных электричек пустили.
Аноним, 10 августа 2020 15:58
Еще кто-нибудь удивлен комментариями к этой, в целом редкой на Курьере позитивной новости?
Аноним, 10 августа 2020 17:29
Все архитекторы города отписались.
Аноним, 11 августа 2020 09:14
Оставили от старого здания "рожки да ножки" и полегчало коренным Бердчанам сразу...Теперь вот кирпичи старые моют,СЮР какой то,потеря реальности полная,хорошо когда уважают память,но тут то все равно от облика и конструкции прежнего здания ни останется НИЧЕГО...
Аноним, 11 августа 2020 09:29
А могли бы вместо реконструкции древней коробки сделать для людей подземный переход с Горького на Вокзал и на средний перрон, что б люди не мотались по этим безумным вертикальным лестницам, высотой с пятиэтажку.
Но это ж работать надо, а не кирпичи и деньги для показухи отмывать.
Сами то чиновники на электричках не ездят и по переходам почему то над дорогами не ходят.

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