Каким будет вокзал Бердска после реконструкции? Смотрите фото

Старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. Весь вокзальный комплекс должен появиться в 2022 году. Его стоимость оценивается примерно в 500 млн рублей.

Новое здание вокзала Бердска будет современным и комфортным

10 августа на оперативном штабе города выступил начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков. Он рассказал, что на вокзале заканчивается возведение основных конструкций. Возводится башня она будет белая с красными вставками.

- Возведены основные металлоконструкции нового здания. Осталось возведение конструкции башни, - рассказал Есиков 10 августа.

Полностью сохраняются кирпичные стены, их укрепят. Кровля вся прогнила, сделали оценку и было решено, что сохранить ее невозможно, также отметил Есиков. Напомним, облицовочный кирпич, снятый со стен, сейчас моют и чистят. Затем покроют специальным составом и лаками, чтобы сохранился, еще, как минимум, лет на 100. Кровля будет абсолютно новая.

Старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. Общественники не стали добиваться присуждения станционному зданию статуса памятника областного значения, потому что в этом случае не разрешили бы строить новый вокзал поблизости. Вокзальный комплекс в Бердске должен появиться в 2022 году. Его стоимость оценивается примерно в 500 млн рублей.