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Предсказание Ванги о 2021: "Люди начнут сходить с ума"

08:25 11.08.2020 Фото: PxHere
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Знаменитая ясновидящая Ванга предсказывала не только судьбу, но и предвидела события в мире. В ее предсказаниях на 2021 год есть слова о больших переменах, в том числе в России.

Предсказание Ванги о 2021: Люди начнут сходить с ума
Люди все-таки справятся со страшными заболеваниями

Пророчица предупреждала об уменьшении численности населения, но успокаивала, что страна быстро от этого оправится. О 2021 годе она говорила: «Люди начнут сходить с ума, и от этого будут продолжать умирать, а не от самой болезни», возможно имея в виду ажиотаж вокруг коронавируса.

По предсказаниям Ванги в 2021 году люди все-таки справятся со страшными заболеваниями. «Лечение человеку известно, его просто нужно увидеть», говорила она.

Предупреждала ясновидящая и стихийных бедствиях, выделяя 2021 год, как точку в череде природных катаклизмов. По ее словам, землетрясения, наводнения и вспышки эпидемий затронут практически все страны, а вот Россию обойдут стороной.

«Выживут те, кто верит. Кто не верит — умрёт навсегда», - пророчила Ванга.

Источник: izvmor

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От редакции

Верите в предсказания?

Аноним, 10 августа 2020 17:13
НВР:
Тут уже и без Ванги это происходит.

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