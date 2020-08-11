11.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Программа кешбэка за туристические поездки по России стартует в ночь на 21 августа

08:30 11.08.2020 Фото: pixabay.com
1

В программе стимулирования внутреннего туризма примут участие около 3 млн человек. Поездку необходимо совершить до конца этого года.

Программа кешбэка за туристические поездки по России стартует в ночь на 21 августа
В правительстве назвали дату старта программы кешбэка за туры по России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что программа кешбэка за туристические поездки по России стартует в ночь с 20 на 21 августа, а завершится в полночь 28 августа, сообщает агентство ТАСС.

По его словам, в программе стимулирования внутреннего туризма примут участие около 3 млн человек. Чернышенко напомнил, что поездку необходимо совершить до конца этого года.

Чтобы получить кешбэк, турист должен купить путевку или оплатить проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. руб.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что программа кешбэка за туристические поездки по России стартует в ночь с 20 на 21 августа, а завершится в полночь 28 августа, сообщает агентство ТАСС.

По его словам, в программе стимулирования внутреннего туризма примут участие около 3 млн человек. Чернышенко напомнил, что поездку необходимо совершить до конца этого года.

Чтобы получить кешбэк, турист должен купить путевку или оплатить проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. руб.
Кешбэк можно будет получить за покупку туров по всем регионам России по 20 декабря. При этом в семи регионах (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Калининградская область и Республика Алтай) вернуть деньги можно будет за поездки с 1 октября по 20 декабря.

Важнейшим условием участия в программе является оплата тура с помощью платежной системы «Мир». На нее же поступит и туристический кешбэк. При стоимости поездки от 25 тыс. до 50 тыс. руб. вернутся 5 тыс. За туры стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. руб. вернут 10 тыс. руб., а за отдых ценой более 75 тыс. руб. — 15 тыс. руб.

Источник: РБК

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Планируете поездку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Увеличат до 12 000 рублей пособие на детей с 3 до 7 лет с 2021 года. В Бердске тоже
09:45 11-08-2020
Увеличат до 12 000 рублей пособие на детей с 3 до 7 лет с 2021 года. В Бердске тоже
Снова подорожала гречка и макароны в Бердске и Новосибирске. А что упало в цене, узнайте
09:30 11-08-2020
Снова подорожала гречка и макароны в Бердске и Новосибирске. А что упало в цене, узнайте
Отложить регистрацию вакцины от COVID-19 попросили фармкомпании Минздрав
09:15 11-08-2020
Отложить регистрацию вакцины от COVID-19 попросили фармкомпании Минздрав
Устранить желтизну шубки из меха можно в Ателье Людмила
09:11 11-08-2020
Устранить желтизну шубки из меха можно в Ателье Людмила
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу
09:09 11-08-2020
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу
БердскФотомарафон стартует: Эх! Эта свадьба!
09:07 11-08-2020
Фотомарафон стартует: Эх! Эта свадьба!
БердскПереучит на дальнобойщика, водителей маршрутки и автобуса 25 безработных центр занятости Бердска
09:00 11-08-2020
Переучит на дальнобойщика, водителей маршрутки и автобуса 25 безработных центр занятости Бердска
БердскНового зараженного COVID-19 нашли за сутки на 11 августа в Бердске. Больных уже 223
08:49 11-08-2020
Нового зараженного COVID-19 нашли за сутки на 11 августа в Бердске. Больных уже 223
Рисовать хохлому и гжель на космических ракетах предложил Рогозин
08:45 11-08-2020
Рисовать хохлому и гжель на космических ракетах предложил Рогозин
Клиника Веритас предлагает комиссии за 1 день: профосмотр, сан. книжка, на оружие, водительская
08:42 11-08-2020
Клиника Веритас предлагает комиссии за 1 день: профосмотр, сан. книжка, на оружие, водительская