Программа кешбэка за туристические поездки по России стартует в ночь на 21 августа

В программе стимулирования внутреннего туризма примут участие около 3 млн человек. Поездку необходимо совершить до конца этого года.

В правительстве назвали дату старта программы кешбэка за туры по России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что программа кешбэка за туристические поездки по России стартует в ночь с 20 на 21 августа, а завершится в полночь 28 августа, сообщает агентство ТАСС.

По его словам, в программе стимулирования внутреннего туризма примут участие около 3 млн человек. Чернышенко напомнил, что поездку необходимо совершить до конца этого года.

Чтобы получить кешбэк, турист должен купить путевку или оплатить проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. руб.



Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что программа кешбэка за туристические поездки по России стартует в ночь с 20 на 21 августа, а завершится в полночь 28 августа, сообщает агентство ТАСС.

По его словам, в программе стимулирования внутреннего туризма примут участие около 3 млн человек. Чернышенко напомнил, что поездку необходимо совершить до конца этого года.

Чтобы получить кешбэк, турист должен купить путевку или оплатить проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. руб.

Кешбэк можно будет получить за покупку туров по всем регионам России по 20 декабря. При этом в семи регионах (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Калининградская область и Республика Алтай) вернуть деньги можно будет за поездки с 1 октября по 20 декабря.

Важнейшим условием участия в программе является оплата тура с помощью платежной системы «Мир». На нее же поступит и туристический кешбэк. При стоимости поездки от 25 тыс. до 50 тыс. руб. вернутся 5 тыс. За туры стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. руб. вернут 10 тыс. руб., а за отдых ценой более 75 тыс. руб. — 15 тыс. руб.

Источник: РБК