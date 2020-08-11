Третьим городом в России по численности населения летом 2020 признали Новосибирск

В столице Сибири проживает свыше 1,6 млн человек. Всего в стране 15 городов-миллионников и 93 больших с населением от 100 тыс. до 250 тыс., к которым относится и Бердск.

Оперный театр - гордость Новосибирска

Росстат представил список самых больших городов России по численности населения.

Крупнейшим городом России является Москва с населением 12 506 468 по данным. Далее следует Санкт-Петербург с населением 5 351 935 и Новосибирск с населением 1 612 833 человек.

Согласно данным Росстата, всего в России 171 город с населением более 100 тысяч человек. Из них: 15 городов миллионников; 22 города с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек; 41 город с населением от 250 тыс. до 500 тыс. человек; 93 города с населением от 100 тыс. до 250 тыс.

В последнюю категорию входит Бердск, где сейчас проживает порядка 104 тыс. человек. В 2012 году города перешел 100-тысячный рубеж, приобретя статус большого.