Клиника Веритас предлагает комиссии за 1 день: профосмотр, сан. книжка, на оружие, водительская

Мы предлагаем своим пациентам самые лучшие условия для прохождения медицинского осмотра, начиная от грамотных, квалифицированных специалистов, оборудования новейшего поколения и заканчивая низкими ценами на все услуги.
У нас вы можете получить следующие виды медицинских справок:
1. Медицинская справка для водительской медкомиссии (медсправка в ГАИ, медсправка для ГИБДД) по форме № 003 В/У, в т.ч. для управления тракторами, экскаваторами и другими сельскохозяйственными машинами;
3. Медицинская справка на маломерные суда: моторные лодки, катера, яхты;
4. Медицинская справка на работу, учёбу, в детский сад по форме № 086/У;
5. Медицинская справка для занятий в спортивных секциях;
6. Оформление санаторно-курортные карты форма № 072/у ;
7. Оформление медицинские книжки (медкнижки);
8. Оформление справки в бассейн.
Наши услуги (медицинские осмотры) удобны и близки для жителей, проживающих в г. Новосибирске, г. Искитим, Академгородке и жителей области.
Подробная информация по телефонам: 2-80-10, 2-66-99,
+7 (913) 017 10 80
Будем рады Вам помочь!
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами
Источник: Раздел Клиники Веритас на сайте Весь Бердск