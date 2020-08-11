Рисовать хохлому и гжель на космических ракетах предложил Рогозин

По его словам, есть и другая идея — сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца.

Дмитрий Рогозин сделал уникальное предложение

Российские космические корабли можно украшать хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина "Личные связи" в YouTube.

"Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома, < ...> Федоскино. Почему бы < ...> не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?" — сказал он.

По словам Рогозина, есть и другая идея — сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца, чтобы рекламировать внутренний туризм.

Источник: РИА Новости