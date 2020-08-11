Первая смерть: Разорвала взрывчатка протестующего в Минске

В ходе массовых беспорядков на улице Притыцкого толпа строила баррикады, и один из участников акции попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков.

Протесты в стране не останавливаются

В ходе протестов в Минске, которые прошли в ночь на вторник, погиб один человек, заявили в пресс-службе МВД Белоруссии.

Подробности инцидента рассказала представитель правоохранителей Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале. В ходе массовых беспорядков на улице Притыцкого толпа строила баррикады, и один из участников акции попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, прибывших для деблокирования Пушкинской площади. Однако неустановленный предмет взорвался в руке протестующего и привел к травмам, несовместимым с жизнью. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

"Горячие точки" Минска

Вечером в понедельник милиция перекрыла движение машин в районе стелы "Минск — город-герой" по проспектам Машерова и Победителей, где ожидалась новая акция оппозиции. Патрули ОМОНа призывали разойтись прохожих и зевак, собравшихся в районе стелы.

Большая группа примерно из ста сторонников оппозиции не смогла из-за кордонов подойти к стеле и остановилась возле гостиницы "Юбилейная" примерно в 400 метрах от стелы. К этому месту прибыли автобусы ОМОНа и автозаки, силовики начали задержания.

Также несколько десятков человек собрались на Кальварийской улице, милиция их разогнала.

Тем временем в центр города протестующие группами по 100-150 человек продолжали стягиваться с окраин, ОМОН старался не допустить их концентрации в одном месте.

Ближе к полуночи наиболее ожесточенные столкновения развернулись в районе Пушкинской площади на северо-западе белорусской столицы и универмага "Рига" на востоке. Именно в районе Пушкинской площади произошел инцидент, в ходе которого погиб мужчина.

В районе универсама "Рига" были слышны взрывы, участники акции возводили возле него баррикады. Позже силовики толпу протестующих, скопившихся у магазина, разогнали.

Также правоохранители оттеснили протестующих с Пушкинской площади, после чего большая группа отступила в сторону метро "Спортивная", от центра по улице Притыцкого.

Около часа ночи в район "Спортивной" стали стягиваться группы молодежи, некоторые из них — в защитной амуниции. Протестующие обмундировались в шлемы, защитные налокотники и наколенники, у некоторых из них замечены аптечки. Однако большинство были без какой-либо защиты. Свое появление там они объяснили желанием понаблюдать за развитием событий и выразить протест против итогов президентских выборов. Некоторые также приезжали на автомобилях и велосипедах.

В свою очередь, силовики направили туда колонну из десяти автозаков. Милиция при содействии внутренних войск и подразделений "Альфа" приступила к рассеиванию собравшихся, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Перед силовиками поставили задачу оттеснить участников акции по улице Притыцкого от центра белорусской столицы. В конечном итоге протестующих в этом районе удалось рассеять.

Около 2.30 беспорядки в Минске в целом завершились. Милиция рассеяла последние группы активистов, в разных концах города были слышны взрывы светошумовых гранат. Из мест столкновений автозаки увезли задержанных.

По состоянию на 3.00 центр города был по-прежнему перекрыт, на перекрестках — экипажи ГАИ. Около стелы "Минск — город-герой", где вчера были основные беспорядки, сосредоточено большое количество спецтехники.

Выборы президента

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.

Источник: РИА Новости