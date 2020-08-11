Снова подорожала гречка и макароны в Бердске и Новосибирске. А что упало в цене, узнайте

Повышение цен отмечено на фруктовые соки на 7,9%, хлопья из злаков – на 5,5%, бараночные изделия и сырокопченую колбасу – на 4,9%, сахар – на 3,6%, мед и плавленые сыры – на 3,2%, фруктовые консервы для детского питания – на 2,7%, зеленый чай – на 2,3%.

Цены на продукты меняются

В июле 2020 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с июнем 2020 года повысились на 0,2%. Цены на услуги выросли на 1,5%, на продовольственные и непродовольственные товары снизились на 0,1%.

Существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную продукцию. Свежие огурцы подешевели на 40,5%, помидоры – на 21%, виноград – на 17,6%, белокочанная капуста – на 13%, репчатый лук – на 10,6%, лимоны – на 10,2%, бананы – на 6,6%. Вместе с тем наблюдался рост цен на морковь на 27%, апельсины – на 13,3%, яблоки – на 6,7%.

Среди прочих продовольственных товаров снижение цен отмечено на мясные консервы для детского питания на 4,8%, вареные колбасы – на 4,6%, мороженых кальмаров – на 4,5%, кетчуп – на 4,3%, национальные и твердые сычужные сыры, шоколад – на 3,3%, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород) – на 3%, на 1,2-2,4% – на питьевое молоко, черный чай, йогурт, нежирный творог, вермишель, охлажденных или мороженных кур, пшено, какао и мясокопчености.

Повышение цен отмечено на фруктовые соки на 7,9%, хлопья из злаков – на 5,5%, бараночные изделия и сырокопченую колбасу – на 4,9%, сахар – на 3,6%, мед и плавленые сыры – на 3,2%, фруктовые консервы для детского питания – на 2,7%, зеленый чай – на 2,3%, макаронные изделия – на 2%, отечественный коньяк – на 1,9%, сливочное масло – на 1,8%, гречневую крупу – на 1,5%.

Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные

продовольственные товары, июль в процентах к июню

Наименование группы товаров Изменение цен в среднем по группе Максимальное и минимальное изменения индекса цен внутри группы товары изменение индекса цен Сахар +3,6 сахар +3,6 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки +1,4 хлопья из злаков (сухие завтраки) +5,5 хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта +0,4 Масло и жиры +1,0 масло сливочное +1,8 масло оливковое -0,6 Макаронные и крупяные изделия +0,8 макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта +2,0 пшено -2,1 Кондитерские изделия +0,8 конфеты шоколадные натуральные и с добавками +4,6 шоколад -3,5 Мясо и птица +0,1 окорочка куриные +1,5 куры охлажденные и мороженые -2,0 Алкогольные напитки -0,1 пиво зарубежных торговых марок +4,4 вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) -0,7 Молоко и молочная продукция -0,4 молоко сгущенное с сахаром +3,1 творог нежирный -1,8 Рыбопродукты -0,5 консервы рыбные натуральные и с добавлением масла +4,7 кальмары мороженые -4,5 Плодоовощная продукция, включая картофель -1,4 морковь +27,0 огурцы свежие -40,5 Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы -1,4 колбаса сырокопченая +4,9 колбасы вареные -4,6 Сыр -3,3 сыры плавленые +3,1 национальные сыры и брынза -4,1

В группе медицинских товаров и медикаментов подешевели: вата –

на 2,7%, дротаверин – на 2%, эналаприл – на 1,9%, валидол – на 1,7%, троксерутин – на 1,5%, офтанкатахром – на 1,4%, гипотиазид – на 1,3%. Одновременно выросли цены на сульфацетамид на 6,1%, электронный аппарат для измерения давления – на 4%, настойку пустырника – на 3,8%, на 1-3,3% – валокордин, электронный термометр, отечественный анальгин, индапамид, поливитамины с макро- и микроэлементами, аллохол, таурин, поливитамины без микроэлементов, йод, флуацинолонаацетонид, лоперамид, гепарин натрия.

Среди прочих наблюдаемых непродовольственных товаров снизились цены на велосипед для дошкольников на 6,7%, мужские туфли из натуральной кожи – на 6,2%, крем для рук – на 4,2%, краску для волос и женские

босоножки – на 4,1%, женское меховое пальто – на 3,8%, детский спортивный костюм – на 3,6%, стеганое одеяло – на 3,4%, электрические триммер и

чайник – на 2,7% и 2,4% соответственно, стул с мягким сидением – на 1,4%, отечественные сигареты – на 0,7%. Повышение цен отмечено на миксер, блендер на 6,7%, подушку – на 4,3%. На 1-3,3% стали дороже автомобильный бензин марки АИ-92, стиральная машина, мужские носки, ноутбук, зонт, бытовая плита, мотоцикл без коляски, скутер, спички, цемент, наручные часы, комплект постельного белья.

Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные



Наименование группы товаров Изменение цен в среднем по группе Максимальное и минимальное изменения индекса цен внутри группы товары изменение индекса цен Электротовары и другие бытовые приборы +0,5 миксер, блендер +6,7 триммер электрический -0,3 Медикаменты +0,3 сульфацетамид +6,1 дротаверин (но-шпа) -2,0 Строительные материалы +0,3 цемент тарированный +2,3 металлочерепица -1,9 Телерадиотовары -0,4 флеш-накопитель usb +0,3 телевизор цветного изображения -0,5 Обувь -0,7 туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи -1,5 полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи -6,2 Трикотажные изделия -0,9 майка, футболка мужская бельевая +1,9 костюм спортивный для детей школьного возраста -3,6 Моющие и чистящие средства -3,2 мыло туалетное +0,5 порошок стиральный -5,2

В июне выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Оплата отопления стала дороже на 5,7%, горячего водоснабжения – на 5,6%, холодного водоснабжения и водоотведения – на 5%, сжиженного газа –

на 4,9%, электроснабжения – на 4,5%.

Среди прочих наблюдаемых видов услуг наиболее заметно выросли цены на перелет в экономклассе самолета на 14,8%, посещение выставки или музея – на 4,3%, изготовление фотографий на документы – на 3,7%, постановку набоек на обувь – на 1,8%, плату за пользование потребительским кредитом – на 1,3%. Вместе с этим снизились цены на проезд в междугороднем автобусе на 4,4%, услуги парикмахерских – на 1%.

Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные

услуги, июль в процентах к июню

Наименование группы товаров Изменение цен в среднем по группе Максимальное и минимальное изменения индекса цен внутри группы товары изменение индекса цен Жилищно-коммунальные услуги +3,1 отопление +5,7 содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья +0,1 Услуги пассажирского транспорта +2,5 полет в экономическом классе самолета +14,8 проезд в междугородном автобусе -4,4 Бытовые услуги -0,2 изготовление фотографий для документов +3,7 стрижка модельная в мужском зале -1,4

За период с начала 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 103,1%. На продовольственные товары цены повысились на 5,2%, непродовольственные – на 1,4%, услуги – на 2,1%.

Новосибирскстат