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Снова подорожала гречка и макароны в Бердске и Новосибирске. А что упало в цене, узнайте

09:30 11.08.2020 Фото: pixabay.com
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Повышение цен отмечено на фруктовые соки на 7,9%, хлопья из злаков – на 5,5%, бараночные изделия и сырокопченую колбасу – на 4,9%, сахар – на 3,6%, мед и плавленые сыры – на 3,2%, фруктовые консервы для детского питания – на 2,7%, зеленый чай – на 2,3%.

Снова подорожала гречка и макароны в Бердске и Новосибирске. А что упало в цене, узнайте
Цены на продукты меняются

В июле 2020 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с июнем 2020 года повысились на 0,2%. Цены на услуги выросли на 1,5%, на продовольственные и непродовольственные товары снизились на 0,1%.

Существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную продукцию. Свежие огурцы подешевели на 40,5%, помидоры – на 21%, виноград – на 17,6%, белокочанная капуста – на 13%, репчатый лук – на 10,6%, лимоны – на 10,2%, бананы – на 6,6%. Вместе с тем наблюдался рост цен на морковь на 27%, апельсины – на 13,3%, яблоки – на 6,7%.

Среди прочих продовольственных товаров снижение цен отмечено на мясные консервы для детского питания на 4,8%, вареные колбасы – на 4,6%, мороженых кальмаров – на 4,5%, кетчуп – на 4,3%, национальные и твердые сычужные сыры, шоколад – на 3,3%, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород) – на 3%, на 1,2-2,4% – на питьевое молоко, черный чай, йогурт, нежирный творог, вермишель, охлажденных или мороженных кур, пшено, какао и мясокопчености.

Повышение цен отмечено на фруктовые соки на 7,9%, хлопья из злаков – на 5,5%, бараночные изделия и сырокопченую колбасу – на 4,9%, сахар – на 3,6%, мед и плавленые сыры – на 3,2%, фруктовые консервы для детского питания – на 2,7%, зеленый чай – на 2,3%, макаронные изделия – на 2%, отечественный коньяк – на 1,9%, сливочное масло – на 1,8%, гречневую крупу – на 1,5%.

Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
продовольственные товары, июль в процентах к июню

Наименование группы товаров

Изменение цен в среднем по группе

Максимальное и минимальное изменения

индекса цен внутри группы

товары

изменение индекса цен

Сахар

+3,6

 сахар

+3,6

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки

+1,4

 хлопья из злаков (сухие завтраки)

+5,5
хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта

+0,4
Масло и жиры

+1,0

 масло сливочное

+1,8
масло оливковое

-0,6

Макаронные и крупяные изделия

+0,8

 макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта

+2,0
пшено

-2,1
Кондитерские изделия

+0,8

 конфеты шоколадные натуральные и с добавками

+4,6
шоколад

-3,5
Мясо и птица

+0,1

 окорочка куриные

+1,5
куры охлажденные и мороженые

-2,0
Алкогольные напитки

-0,1

 пиво зарубежных торговых марок

+4,4
вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое)

-0,7

Молоко и молочная продукция

-0,4

 молоко сгущенное с сахаром

+3,1
творог нежирный

-1,8
Рыбопродукты

-0,5

 консервы рыбные натуральные и с добавлением масла

+4,7
кальмары мороженые

-4,5

Плодоовощная продукция, включая картофель

-1,4

 морковь

+27,0
огурцы свежие

-40,5

Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы

-1,4

 колбаса сырокопченая

+4,9
колбасы вареные

-4,6
Сыр

-3,3

 сыры плавленые

+3,1
национальные сыры и брынза

-4,1

В группе медицинских товаров и медикаментов подешевели: вата –
на 2,7%, дротаверин – на 2%, эналаприл – на 1,9%, валидол – на 1,7%, троксерутин – на 1,5%, офтанкатахром – на 1,4%, гипотиазид – на 1,3%. Одновременно выросли цены на сульфацетамид на 6,1%, электронный аппарат для измерения давления – на 4%, настойку пустырника – на 3,8%, на 1-3,3% – валокордин, электронный термометр, отечественный анальгин, индапамид, поливитамины с макро- и микроэлементами, аллохол, таурин, поливитамины без микроэлементов, йод, флуацинолонаацетонид, лоперамид, гепарин натрия.

Среди прочих наблюдаемых непродовольственных товаров снизились цены на велосипед для дошкольников на 6,7%, мужские туфли из натуральной кожи – на 6,2%, крем для рук – на 4,2%, краску для волос и женские
босоножки – на 4,1%, женское меховое пальто – на 3,8%, детский спортивный костюм – на 3,6%, стеганое одеяло – на 3,4%, электрические триммер и
чайник – на 2,7% и 2,4% соответственно, стул с мягким сидением – на 1,4%, отечественные сигареты – на 0,7%. Повышение цен отмечено на миксер, блендер на 6,7%, подушку – на 4,3%. На 1-3,3% стали дороже автомобильный бензин марки АИ-92, стиральная машина, мужские носки, ноутбук, зонт, бытовая плита, мотоцикл без коляски, скутер, спички, цемент, наручные часы, комплект постельного белья.

Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные

непродовольственные товары, июль в процентах к июню

Наименование группы товаров

Изменение цен в среднем по группе

Максимальное и минимальное изменения индекса цен внутри группы

товары

изменение индекса цен

Электротовары и другие бытовые приборы

+0,5

миксер, блендер

+6,7

триммер электрический

-0,3

Медикаменты

+0,3

сульфацетамид

+6,1

дротаверин (но-шпа)

-2,0

Строительные материалы

+0,3

цемент тарированный

+2,3

металлочерепица

-1,9

Телерадиотовары

-0,4

флеш-накопитель usb

+0,3

телевизор цветного изображения

-0,5

Обувь

-0,7

туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи

-1,5 

полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи

-6,2

Трикотажные изделия

-0,9

майка, футболка мужская бельевая

+1,9

костюм спортивный для детей школьного возраста

-3,6

Моющие и чистящие средства

-3,2

мыло туалетное

+0,5

порошок стиральный

-5,2

В июне выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Оплата отопления стала дороже на 5,7%, горячего водоснабжения – на 5,6%, холодного водоснабжения и водоотведения – на 5%, сжиженного газа –
на 4,9%, электроснабжения – на 4,5%.

Среди прочих наблюдаемых видов услуг наиболее заметно выросли цены на перелет в экономклассе самолета на 14,8%, посещение выставки или музея – на 4,3%, изготовление фотографий на документы – на 3,7%, постановку набоек на обувь – на 1,8%, плату за пользование потребительским кредитом – на 1,3%. Вместе с этим снизились цены на проезд в междугороднем автобусе на 4,4%, услуги парикмахерских – на 1%.

Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
услуги, июль в процентах к июню

Наименование группы товаров

Изменение цен в среднем по группе

Максимальное и минимальное изменения

индекса цен внутри группы

товары

изменение индекса цен

Жилищно-коммунальные услуги 

+3,1

отопление

+5,7

содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья

+0,1

Услуги пассажирского транспорта 

+2,5

полет в экономическом классе самолета

+14,8

проезд в междугородном автобусе

-4,4

Бытовые услуги

-0,2

 изготовление фотографий для документов

+3,7
стрижка модельная в мужском зале

-1,4

За период с начала 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 103,1%. На продовольственные товары цены повысились на 5,2%, непродовольственные – на 1,4%, услуги – на 2,1%.

Новосибирскстат

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