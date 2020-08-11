Снова подорожала гречка и макароны в Бердске и Новосибирске. А что упало в цене, узнайте

В июле 2020 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с июнем 2020 года повысились на 0,2%. Цены на услуги выросли на 1,5%, на продовольственные и непродовольственные товары снизились на 0,1%.
Существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную продукцию. Свежие огурцы подешевели на 40,5%, помидоры – на 21%, виноград – на 17,6%, белокочанная капуста – на 13%, репчатый лук – на 10,6%, лимоны – на 10,2%, бананы – на 6,6%. Вместе с тем наблюдался рост цен на морковь на 27%, апельсины – на 13,3%, яблоки – на 6,7%.
Среди прочих продовольственных товаров снижение цен отмечено на мясные консервы для детского питания на 4,8%, вареные колбасы – на 4,6%, мороженых кальмаров – на 4,5%, кетчуп – на 4,3%, национальные и твердые сычужные сыры, шоколад – на 3,3%, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород) – на 3%, на 1,2-2,4% – на питьевое молоко, черный чай, йогурт, нежирный творог, вермишель, охлажденных или мороженных кур, пшено, какао и мясокопчености.
Повышение цен отмечено на фруктовые соки на 7,9%, хлопья из злаков – на 5,5%, бараночные изделия и сырокопченую колбасу – на 4,9%, сахар – на 3,6%, мед и плавленые сыры – на 3,2%, фруктовые консервы для детского питания – на 2,7%, зеленый чай – на 2,3%, макаронные изделия – на 2%, отечественный коньяк – на 1,9%, сливочное масло – на 1,8%, гречневую крупу – на 1,5%.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
продовольственные товары, июль в процентах к июню
|
Наименование группы товаров
|
Изменение цен в среднем по группе
|
Максимальное и минимальное изменения
индекса цен внутри группы
|
товары
|
изменение индекса цен
|
Сахар
|
+3,6
|сахар
|
+3,6
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
|
+1,4
|хлопья из злаков (сухие завтраки)
|
+5,5
|хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта
|
+0,4
|Масло и жиры
|
+1,0
|масло сливочное
|
+1,8
|масло оливковое
|
-0,6
|
Макаронные и крупяные изделия
|
+0,8
|макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта
|
+2,0
|пшено
|
-2,1
|Кондитерские изделия
|
+0,8
|конфеты шоколадные натуральные и с добавками
|
+4,6
|шоколад
|
-3,5
|Мясо и птица
|
+0,1
|окорочка куриные
|
+1,5
|куры охлажденные и мороженые
|
-2,0
|Алкогольные напитки
|
-0,1
|пиво зарубежных торговых марок
|
+4,4
|вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое)
|
-0,7
|
Молоко и молочная продукция
|
-0,4
|молоко сгущенное с сахаром
|
+3,1
|творог нежирный
|
-1,8
|Рыбопродукты
|
-0,5
|консервы рыбные натуральные и с добавлением масла
|
+4,7
|кальмары мороженые
|
-4,5
|
Плодоовощная продукция, включая картофель
|
-1,4
|морковь
|
+27,0
|огурцы свежие
|
-40,5
|
Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы
|
-1,4
|колбаса сырокопченая
|
+4,9
|колбасы вареные
|
-4,6
|Сыр
|
-3,3
|сыры плавленые
|
+3,1
|национальные сыры и брынза
|
-4,1
В группе медицинских товаров и медикаментов подешевели: вата –
на 2,7%, дротаверин – на 2%, эналаприл – на 1,9%, валидол – на 1,7%, троксерутин – на 1,5%, офтанкатахром – на 1,4%, гипотиазид – на 1,3%. Одновременно выросли цены на сульфацетамид на 6,1%, электронный аппарат для измерения давления – на 4%, настойку пустырника – на 3,8%, на 1-3,3% – валокордин, электронный термометр, отечественный анальгин, индапамид, поливитамины с макро- и микроэлементами, аллохол, таурин, поливитамины без микроэлементов, йод, флуацинолонаацетонид, лоперамид, гепарин натрия.
Среди прочих наблюдаемых непродовольственных товаров снизились цены на велосипед для дошкольников на 6,7%, мужские туфли из натуральной кожи – на 6,2%, крем для рук – на 4,2%, краску для волос и женские
босоножки – на 4,1%, женское меховое пальто – на 3,8%, детский спортивный костюм – на 3,6%, стеганое одеяло – на 3,4%, электрические триммер и
чайник – на 2,7% и 2,4% соответственно, стул с мягким сидением – на 1,4%, отечественные сигареты – на 0,7%. Повышение цен отмечено на миксер, блендер на 6,7%, подушку – на 4,3%. На 1-3,3% стали дороже автомобильный бензин марки АИ-92, стиральная машина, мужские носки, ноутбук, зонт, бытовая плита, мотоцикл без коляски, скутер, спички, цемент, наручные часы, комплект постельного белья.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
|
Наименование группы товаров
|
Изменение цен в среднем по группе
|
Максимальное и минимальное изменения индекса цен внутри группы
|
товары
|
изменение индекса цен
|
Электротовары и другие бытовые приборы
|
+0,5
|
миксер, блендер
|
+6,7
|
триммер электрический
|
-0,3
|
Медикаменты
|
+0,3
|
сульфацетамид
|
+6,1
|
дротаверин (но-шпа)
|
-2,0
|
Строительные материалы
|
+0,3
|
цемент тарированный
|
+2,3
|
металлочерепица
|
-1,9
|
Телерадиотовары
|
-0,4
|
флеш-накопитель usb
|
+0,3
|
телевизор цветного изображения
|
-0,5
|
Обувь
|
-0,7
|
туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи
|
-1,5
|
полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи
|
-6,2
|
Трикотажные изделия
|
-0,9
|
майка, футболка мужская бельевая
|
+1,9
|
костюм спортивный для детей школьного возраста
|
-3,6
|
Моющие и чистящие средства
|
-3,2
|
мыло туалетное
|
+0,5
|
порошок стиральный
|
-5,2
В июне выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Оплата отопления стала дороже на 5,7%, горячего водоснабжения – на 5,6%, холодного водоснабжения и водоотведения – на 5%, сжиженного газа –
на 4,9%, электроснабжения – на 4,5%.
Среди прочих наблюдаемых видов услуг наиболее заметно выросли цены на перелет в экономклассе самолета на 14,8%, посещение выставки или музея – на 4,3%, изготовление фотографий на документы – на 3,7%, постановку набоек на обувь – на 1,8%, плату за пользование потребительским кредитом – на 1,3%. Вместе с этим снизились цены на проезд в междугороднем автобусе на 4,4%, услуги парикмахерских – на 1%.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
услуги, июль в процентах к июню
|
Наименование группы товаров
|
Изменение цен в среднем по группе
|
Максимальное и минимальное изменения
индекса цен внутри группы
|
товары
|
изменение индекса цен
|
Жилищно-коммунальные услуги
|
+3,1
|
отопление
|
+5,7
|
содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья
|
+0,1
|
Услуги пассажирского транспорта
|
+2,5
|
полет в экономическом классе самолета
|
+14,8
|
проезд в междугородном автобусе
|
-4,4
|
Бытовые услуги
|
-0,2
|изготовление фотографий для документов
|
+3,7
|стрижка модельная в мужском зале
|
-1,4
За период с начала 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 103,1%. На продовольственные товары цены повысились на 5,2%, непродовольственные – на 1,4%, услуги – на 2,1%.