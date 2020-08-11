Убивший из-за Peugeot мать 2-х детей Ирину Синельникову из Бердска экс-полицейский Фурсов просится в общую колонию

Спецклонии слишком далеко от дома. Он отказывается от признательных показаний участия в расправе: удавку на шее жертвы затягивал не он, а следов от элетрошокера на теле зверски убитой 34-летней матери двоих детей не обнаружено. Смотрите видео.

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов находятся под стражей с января 2019 года по обвинению в убийстве

Стороны по уголовному делу о жестоком убийстве Ирины Сильнековой из Бердска сейчас ждут результатов очередной экспертизы автомобиля, из-за которого двое подельников лишили жизни 34-летнюю мать двоих детей. Громкий процесс проходит в Кемеровском областном суде. Поскольку у кузбасского горнолыжного курорта Танай обнаружили замерзшее тело задушенной бердчанки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по словам адвоката Юрия Миронова, представляющего в суде интересы одного из подсудимых — Дмитрия Фурсова, в начале августа дошла очередь до экспертизы Peugeot по их делу. И в ближайшие дней 10, как полагает защитник, суд выслушает результаты эксперта.

- Осталось только уточнить кое-какие детали, саму экспертизу уже провели ранее. Исключат из стоимости повреждения. Хотя на квалификацию самой главной статьи 105 часть 2 (убийство — прим. Ред.) это никак не повлияет. Это повлияет на ст. 162 (разбой — прим. Ред.), хотя ее вероятно поглотить 105-я, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» августа Юрий Константинович.

По его словам, суд известит о дате очередного заседания.

На данном этапе судебного следствия подсудимые и сторона защиты никаких ходатайств не подают. Но в деле возможен поворот. Фурсов отказывается от первоначальных признательных показаний, вину не признает: дескать, он удавку на шее жертвы не затягивал, следов от электрошокера, которым отключили сознание Ирины, нет, а значит, и в убийстве не участвовал.

Кроме того, Фурсов хочет сменить место пребывания под арестом. Он не хочет сидеть в камере б/с — бывших сотрудников правоохранительных органов.

- Он бывший сотрудник, а они, спецконтингент, отдельно отбывают наказание, отдельно содержатся. Фурсов хочет сидеть в общей камере, чтобы быть ближе к дому и чаще получать передачки, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Миронов.

После приговора ему придется отправиться под Иркутск или в Свердловскую область, где расположены спецколонии для осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов, ФСИН, МЧС.

По мнению защитника, говорить о возможном сроке для обвиняемых в убийстве из корыстных побуждений пока преждевременно. Но суд может учесть первоначальное признание Фурсова, его раскаяние и тот факт, что он впервые привлекается к уголовной ответственности. Но по совокупности статей подсудимым согласной УК РФ грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Жуткое убийство Ирины Синельниковой

Шокирующая трагедия произошла 11 января 2019 года. Мама двоих детей поехала продавать Peugeot и пропала. Несколько дней ее искал, кажется, весь Бердск. А 14 января пришли трагические новости — Ирину нашли мертвой в районе горнолыжного курорта Танай на Кузбассе. Спустя несколько дней задержали ее предполагаемых убийц — Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Дмитрия Фурсова из Бердска Юрий Миронов, Станислав Белоусов признал свою вину полностью. А Фурсова гособвинитель обозначила как инициатора. Но он свою вину отрицает.

По версии следователей, в конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова.

Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го.

По информации следователей, обвиняемые продали в Кузбассе Peugeot за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след. 17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Белоусова и Фурсова зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил 12 сентября. Но тогда не было определенности, где состоится громкий процесс — в Новосибирске или в Кузбассе, где нашли тело убитой бердчанки. В начале октября судья Новосибирского облсуда направила дело по подсудности в Кемеровский областной суд.

Деяние Фурсова и Белоусова квалифицировали по ст.325 ч.2 (похищение паспорта); ст.162 ч.4 пункт в (разбой с причинением тяжкого вреда потерпевшему); ст.105 ч.2 пункты ж, з (убийство группой по предварительному сговору) уголовного кодекса РФ. По этим статьям им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.