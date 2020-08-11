Китайцы сказали "Вау!", а королева Елизавета II подарила свое фото мастеру резных свечей Алле Павленко из Бурмистрово

Алла Павленко всю жизнь была сельским жителем, оба с мужем агрономы, работали в совхозе. В трудные девяностые выживали за счет собственного хозяйства и рукоделия. Вырастили двух дочерей.
У Аллы Михайловны есть любимый сад, уютный дом и интересная работа. Все это находится на одном участке. Здесь красота и благодать: ухоженные газоны и цветники, обустроенный дом и мастерская, где творится волшебство. То, что выглядит магией - качественная, кропотливая работа, которую выполняют руки, привыкшие трудиться.
Домашнее свечное производство
- Пять лет назад дочь закончила институт в Тюмени, она по специальности логистик. Она переехала сюда, вышла замуж и занялась торговлей. Сначала она продавала косметику - средства по уходу ручного производства. Она выходила на ярмарки в большие магазины. Однажды она торговала мылом - оно очень яркое, в виде разных фигурок. И стали к ней подходить люди и спрашивать резные свечи. Мы до этого, ни она, ни я, понятия не имели, что такое резные свечи, что они вообще существуют. Она мне в интернете показала, как это делается. Я ей говорю "Нет, нет, даже думать забудь!" Это что-то из области фантастики для меня тогда было, - вспоминает Алла Михайловна.
Через два месяца пришла посылка килограммов на пятьдесят. Алла Михайловна подумала, что кто-то ошибся. На почте сказали, что адрес и имя ее - значит, надо забирать. Был февраль, на санях она привезла посылку домой, распокавала и увидела воскоплав. Кроме того, в коробке было все все для производства свечей - парафин, стеарин, красители, лак, фитили, по нескольку штук формочек и болванок - заготовок. Подарок от дочери стал началом нового дела и нового этапа в жизни Аллы Михайловны
- С самого начала ни одной испорченной свечки, - делится Алла Михайловна. - Я, конечно, начала с очень маленьких.
Видео Ольги Щенятской
Алла Михайловна, по ее признанию - натура творческая. В доме много вещей сделанных или декорированных ею.
Она берет заготовку, поочередно макает ее то в контейнер с зеленым парафином, то с белым - это для придания желаемого цвета будущей свечи. Вынимая из контейнера с цветом, опускает заготовку в холодную воду, вытирает насухо и - снова в контейнер с цветом. Сколько раз макнуть и в какие цвета - строго по технологии, которую мастер разрабатывала на собственном опыте.
- Это надо быстро делать, пока свечка горячая, потому что когда она застынет, она - всё, она уже твердая, там ничего не сделаешь - не завернешь, не отрежешь, - объясняет мастер.
Алла Михайловна самостоятельно освоила процесс и даже добавила кое-что от себя. Она делает формы из силикона. В отличие от железных форм, по ее словам, силиконовой формой удобнее делать основу для свечи. Ее ноу-хау - парафиновые детали, украшения для свечей, которые она заготавливает небольшими партиями для будущих изделий. Это цветы, насекомые, листики и другие детали, которые делают ее свечи неповторимыми.
Сначала Алла Михайловна с дочерью ездили на ярмарки продавать свои свечи, потом Анастасия организовала торговлю через интернет. Покупателей прибавилось, свечи полюбились иностранцам.
Персональная выставка в Гонконге
В 2017 году на электронный адрес Анастасии, дочери и партнера Аллы Михайловны, пришло приглашение на выставку в Гонконг от международной организация Global Art.
- Это было невероятно, - делится Алла Михайловна. - Мы живем в деревне - кто нас знает?!
Представители Global Art по всеми миру выискивают людей, которые создают уникальные вещи. Они оплатили перелет и отправку свечей. Алла Михайловна рассказывает, что готовились к выставке три месяца. Заказчики были требовательными - им нужны были свечи на определенные темы, в определенных цветах, с особенной резьбой и украшениями по индивидуальному заказу. Делали дажи свечи с пандами, рассказывает мастер. Впоследствии организация свечи выкупила.
О Гонконге у Аллы Михайловны приятные впечатления. Правда, гулять по городу сибирячкам было некомфортно из-за небоскребов, которые ограничивали обзор, а вот люди, по ее словам, просто чудо.
- Очень хорошо, настолько сердечно нас принимали. У них был огромный конкурс, чтобы попасть на наш мастер-класс. Люди, которые выиграли конкурс - они только попали на мастер-класс, потому что желающих было слишком много, - говорит Алла Михайловна.
Мастер-класс проводили вдвоем. Анастасия была у воскоплава - показывала, как макать заготовки в контейнеры с красителями, а Алла Михайловна - за столом, вырезала с участниками свечи.
- А представьте себе, я не знаю английского, они не знают, ни английского, ни русского. Соответственно, китайского я тоже не знаю. И это надо объяснить все так, чтобы люди понимали. Все шло потоком - пока одни макали, другие уже резали. Они все такие радостные, такие счастливые, - делится мастер.
Алла Михайловна показывает донышко свечи. Прикладывает туда кружок, надавливает и на донышке остается выемка. Даже эта простая манипуляция, по словам мастера, заставляла людей вскрикивать "Вау!"
- Знаете какой восторг это вызвало на мастер-классе! - вспоминает она. - Как будт-то что-то неземное человек увидел. Настолько они эмоциональные, и такие интересные.
Подарила свечи королеве Англии
- Вы знаете, когда я задумала подарить королеве Елизавете на её 90-летие свечи, я изучила все ее наряды, узнала чем она любит заниматься. Она очень любит заниматься в саду. Выведено два сорта роз, которые названы в честь королевы Елизаветы.
Адрес Букингемского дворца нашли на сайте. Когда отправили посылку, пришел ответ на электронную почту Анастасии, что королева еще не видела эти свечи, но она их обязательно увидит, и если она соблаговолит, то она напишет ответ. Вскоре они получили ответ. Конечно, писала не сама королева, а фрейлина, но подпись Елизавета II поставила собственноручно.
- Когда королеве что-то очень нравится, она отправляет свою фотографию. Фотографию она нам прислала, видимо, ей очень понравились, - замечает Алла Михайловна.
Алла Михайловна рассказывает, что после этой истории с подарком королеве и присланной фотографией, в прессе писали об огромных заказах, которые она, якобы, получает от королевского двора.
На деле все скромнее. Заказы, в основном, идут через интернет, в том числе через магазины. Свои изделия они отправляют в Германию, США и другие страны. Спрос сезонный. Много заказов поступает к Новому году и ко Дню Матери. В такое время, по словам Аллы Михайловны, она садится за работу в 6 утра, а встает из-за стола в 2 часа ночи.
Рекламой и сбытом занимается дочь Анастасия. Чтобы организовать производство, продажу и отправку свечей заказчикам, нужно вкладывать много средств. Есть риски, связаные с пересылкой. Это занятие, по словам хозяйки мастерской, не приносит сверхприбыли, оно покрывает затраты и дает возможность ей получать зарплату за свою работу.
- Когда первую свечку делаешь - придумываешь, фантазируешь. Бывает, ночью проснусь "Ой, мне приснилось!" Вскочила и побежала делать. Муж удивляется, как можно посреди ночи вскочить и побежать делать свечку? Мало ли, вдруг я ее к утру уже не вспомню эту свечку?
Вот так вдохновением и золотыми руками Аллы Павленко создается в Бурмистрово свечной эксклюзив, известный на весь мир.
Видео Ольги Щенятской