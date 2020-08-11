Китайцы сказали "Вау!", а королева Елизавета II подарила свое фото мастеру резных свечей Алле Павленко из Бурмистрово

Алла Михайловна рассказывает, что иногда просыпается ночью и бежит в мастерскую вырезать свечу, потому что к утру может забыть сюжет, пришедший ей во сне. Это момент вдохновения и радости творчества. Другая сторона ее работы - поток заказов, когда она партиями отправляет свечи на Amazon или Wildberries перед праздниками. Смотрите на видео, как она делает свечи, известные во всем мире.

Вырезала первую свечу 5 лет назад. Тогда Алла Павленко не представляла, что ее изделия станут востребованными во всем мире

Алла Павленко всю жизнь была сельским жителем, оба с мужем агрономы, работали в совхозе. В трудные девяностые выживали за счет собственного хозяйства и рукоделия. Вырастили двух дочерей.

У Аллы Михайловны есть любимый сад, уютный дом и интересная работа. Все это находится на одном участке. Здесь красота и благодать: ухоженные газоны и цветники, обустроенный дом и мастерская, где творится волшебство. То, что выглядит магией - качественная, кропотливая работа, которую выполняют руки, привыкшие трудиться.

Домашнее свечное производство



В мастерской две стены заняты стеллажами. Здесь формочки для отлива парафиновых заготовок, сами заготовки, элементы декора. Значительную часть помещения занимают два воскоплава, каждый из которых - большая прямоугольная ванна (плавильня), куда наливается вода. Каждый воскоплав содержит десять ячеек, в которые ставятся контейнеры с цветным парафином (десять контейнеров - десять цветов). Внутри воскоплава - нагреватели, которые позволяют поддерживать температуру в заданном диапазоне. Для того, чтобы парафин можно было резать и декорировать, он должен быть теплым, поэтому воскоплав постоянно греется.

- Пять лет назад дочь закончила институт в Тюмени, она по специальности логистик. Она переехала сюда, вышла замуж и занялась торговлей. Сначала она продавала косметику - средства по уходу ручного производства. Она выходила на ярмарки в большие магазины. Однажды она торговала мылом - оно очень яркое, в виде разных фигурок. И стали к ней подходить люди и спрашивать резные свечи. Мы до этого, ни она, ни я, понятия не имели, что такое резные свечи, что они вообще существуют. Она мне в интернете показала, как это делается. Я ей говорю "Нет, нет, даже думать забудь!" Это что-то из области фантастики для меня тогда было, - вспоминает Алла Михайловна.

Через два месяца пришла посылка килограммов на пятьдесят. Алла Михайловна подумала, что кто-то ошибся. На почте сказали, что адрес и имя ее - значит, надо забирать. Был февраль, на санях она привезла посылку домой, распокавала и увидела воскоплав. Кроме того, в коробке было все все для производства свечей - парафин, стеарин, красители, лак, фитили, по нескольку штук формочек и болванок - заготовок. Подарок от дочери стал началом нового дела и нового этапа в жизни Аллы Михайловны

- С самого начала ни одной испорченной свечки, - делится Алла Михайловна. - Я, конечно, начала с очень маленьких.

Видео Ольги Щенятской

Алла Михайловна, по ее признанию - натура творческая. В доме много вещей сделанных или декорированных ею.

Она берет заготовку, поочередно макает ее то в контейнер с зеленым парафином, то с белым - это для придания желаемого цвета будущей свечи. Вынимая из контейнера с цветом, опускает заготовку в холодную воду, вытирает насухо и - снова в контейнер с цветом. Сколько раз макнуть и в какие цвета - строго по технологии, которую мастер разрабатывала на собственном опыте.



Для резьбы у Аллы Михайловны специальные инструменты, которые она сделала сама. Уверенными движениями она превращает кусок парафина в красивую вещь.

- Это надо быстро делать, пока свечка горячая, потому что когда она застынет, она - всё, она уже твердая, там ничего не сделаешь - не завернешь, не отрежешь, - объясняет мастер.

Придумать и воплотить сюжет для свечи - это искусство

Алла Михайловна самостоятельно освоила процесс и даже добавила кое-что от себя. Она делает формы из силикона. В отличие от железных форм, по ее словам, силиконовой формой удобнее делать основу для свечи. Ее ноу-хау - парафиновые детали, украшения для свечей, которые она заготавливает небольшими партиями для будущих изделий. Это цветы, насекомые, листики и другие детали, которые делают ее свечи неповторимыми.

Основа для будущей свечки

Сначала Алла Михайловна с дочерью ездили на ярмарки продавать свои свечи, потом Анастасия организовала торговлю через интернет. Покупателей прибавилось, свечи полюбились иностранцам.

Персональная выставка в Гонконге

В 2017 году на электронный адрес Анастасии, дочери и партнера Аллы Михайловны, пришло приглашение на выставку в Гонконг от международной организация Global Art.

- Это было невероятно, - делится Алла Михайловна. - Мы живем в деревне - кто нас знает?!

Представители Global Art по всеми миру выискивают людей, которые создают уникальные вещи. Они оплатили перелет и отправку свечей. Алла Михайловна рассказывает, что готовились к выставке три месяца. Заказчики были требовательными - им нужны были свечи на определенные темы, в определенных цветах, с особенной резьбой и украшениями по индивидуальному заказу. Делали дажи свечи с пандами, рассказывает мастер. Впоследствии организация свечи выкупила.

О Гонконге у Аллы Михайловны приятные впечатления. Правда, гулять по городу сибирячкам было некомфортно из-за небоскребов, которые ограничивали обзор, а вот люди, по ее словам, просто чудо.

- Очень хорошо, настолько сердечно нас принимали. У них был огромный конкурс, чтобы попасть на наш мастер-класс. Люди, которые выиграли конкурс - они только попали на мастер-класс, потому что желающих было слишком много, - говорит Алла Михайловна.

Мастер-класс проводили вдвоем. Анастасия была у воскоплава - показывала, как макать заготовки в контейнеры с красителями, а Алла Михайловна - за столом, вырезала с участниками свечи.

- А представьте себе, я не знаю английского, они не знают, ни английского, ни русского. Соответственно, китайского я тоже не знаю. И это надо объяснить все так, чтобы люди понимали. Все шло потоком - пока одни макали, другие уже резали. Они все такие радостные, такие счастливые, - делится мастер.

Алла Михайловна показывает донышко свечи. Прикладывает туда кружок, надавливает и на донышке остается выемка. Даже эта простая манипуляция, по словам мастера, заставляла людей вскрикивать "Вау!"

- Знаете какой восторг это вызвало на мастер-классе! - вспоминает она. - Как будт-то что-то неземное человек увидел. Настолько они эмоциональные, и такие интересные.

Подарила свечи королеве Англии

- Вы знаете, когда я задумала подарить королеве Елизавете на её 90-летие свечи, я изучила все ее наряды, узнала чем она любит заниматься. Она очень любит заниматься в саду. Выведено два сорта роз, которые названы в честь королевы Елизаветы.

Королева поблагодарила за подарок Аллу Михайловну

Адрес Букингемского дворца нашли на сайте. Когда отправили посылку, пришел ответ на электронную почту Анастасии, что королева еще не видела эти свечи, но она их обязательно увидит, и если она соблаговолит, то она напишет ответ. Вскоре они получили ответ. Конечно, писала не сама королева, а фрейлина, но подпись Елизавета II поставила собственноручно.

- Когда королеве что-то очень нравится, она отправляет свою фотографию. Фотографию она нам прислала, видимо, ей очень понравились, - замечает Алла Михайловна.

Алла Михайловна рассказывает, что после этой истории с подарком королеве и присланной фотографией, в прессе писали об огромных заказах, которые она, якобы, получает от королевского двора.

На деле все скромнее. Заказы, в основном, идут через интернет, в том числе через магазины. Свои изделия они отправляют в Германию, США и другие страны. Спрос сезонный. Много заказов поступает к Новому году и ко Дню Матери. В такое время, по словам Аллы Михайловны, она садится за работу в 6 утра, а встает из-за стола в 2 часа ночи.

Свечей-матрешек, по словам Аллы Михайловны, была целая коллекция

Рекламой и сбытом занимается дочь Анастасия. Чтобы организовать производство, продажу и отправку свечей заказчикам, нужно вкладывать много средств. Есть риски, связаные с пересылкой. Это занятие, по словам хозяйки мастерской, не приносит сверхприбыли, оно покрывает затраты и дает возможность ей получать зарплату за свою работу.

- Когда первую свечку делаешь - придумываешь, фантазируешь. Бывает, ночью проснусь "Ой, мне приснилось!" Вскочила и побежала делать. Муж удивляется, как можно посреди ночи вскочить и побежать делать свечку? Мало ли, вдруг я ее к утру уже не вспомню эту свечку?

Вот так вдохновением и золотыми руками Аллы Павленко создается в Бурмистрово свечной эксклюзив, известный на весь мир.

Видео Ольги Щенятской

