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Построить свалку может каждый: Что увидели во время визита на строящемся полигоне ТКО около кладбища Бердска, рассказали в прокуратуре Искитимского района

13:01 11.08.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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О том, как прекратить строительство свалки, о найденных нарушениях, о том, как построить свалку на своей земле и о проверке проекта, предоставленного ООО "Полигон".

Построить свалку может каждый: Что увидели во время визита на строящемся полигоне ТКО около кладбища Бердска, рассказали в прокуратуре Искитимского района
Искитимская межрайонная прокуратура ответила на главные вопросы о свалке между Бердском и Искитимом
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Построить свалку может каждый: Что увидели во время визита на строящемся полигоне ТКО около кладбища Бердска, рассказали в прокуратуре Искитимского района

Сенсация: законность стройки нового полигона ТКО около кладбища Бердска проверит прокурор Искитимского районаПостроить свалку может каждый: Что увидели во время визита на строящемся полигоне ТКО около кладбища Бердска, рассказали в прокуратуре Искитимского районаЕщё 115 новостей

Дело о свалке возле села Маяк Искитимского района, но около кладбища Бердска 7 августа было передано в прокуратуру Искитимского района, с целью проверить законность строительства свалки. 11 августа корреспондент редакции «Курьер. Среда. Бердск» взял интервью у помощников искитимского межрайонного прокурора Дмитрия Попкова и Юлии Слобиенко.

- В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что вам поручили проверить свалку возле села Маяк. Это правда?

- Да, нам действительно поступило поручение из прокуратуры области, но оно поступило на днях. По этому поручению мы проверку не начинали, но нами проводилась проверка по обращению гражданина.

- Будете ли вы выезжать на место свалки?

- Да, будем.

- Будет ли сравниваться терсхема с тем, как выглядит территория свалки на самом деле?

- Проверка территориальной схемы в сфере обращения с отходами в нашу компетенцию не входит. Мы выйдем на место с целью установить фактически, какие работы проводятся на данный момент.

- Сейчас известно, что на территории проходит стройка, ставят столбы, прокладывают провода, уже построена дорога. Несмотря на это, министр ЖКХ Архипов стройку опровергнул. Это считается нарушением?

- На момент проведения проверки по обращению гражданина мы выезжали на место. На месте была обнаружена дорога, которая не является объектом капитального строительства, признаков строительства каких-либо объектов капитального строительства не выявлено.

- То есть отсутствие объектов капитального строительства возможно до прохождения экспертизы?

- Экспертиза требуется в том числе для получения разрешения на строительство. Поскольку на данный момент каких-либо объектов капитального строительства не было обнаружено. Мы проводили проверку 22 июля. На тот момент никаких объектов капитального строительства выявлено не было.

- Не могли бы вы объяснить регламент, как по правилам, без нарушений, должна строиться свалка? Предположим, есть некий участок земли, и в нем соблюдены все нормы, которые позволяют построить там свалку. Соответственно можно ли эту свалку построить, или есть какие-то дополнительные правила и ограничения на свалки, которые должны соблюдаться?

- Что отличает строительство именно полигона для размещения твердых коммунальных отходов, это необходимость получения заключения государственной экологической экспертизы.

- Если это разрешение получено, то каждый человек на своей земле может построить свалку?

- И если все документы для получения разрешения на строительство, которые предоставляются для любого объекта капитального строительства, положительное заключение государственной экологической экспертизы, разрешенный вид использования участка есть. Если территориальная зона, предусмотренная правилами землепользования застройки и категория земель, к которой относится земельный участок позволяют строительства полигона ТКО, если получено санитарно-эпидемиологическое заключение, если установлена санитарно-защитная зона и соответственно получено разрешение на объекты капитального строительства, то возможно.

- Сейчас уже получено заключение по проверке Санэпиднадзора, но тем не менее, рядом со свалкой находится аэродром, находится речка, лог, будет ли проверяться заключение Санэпиднадзора?

- Проверка правомерности указанного заключения экспертизы не входит в компетенцию Искитимской межрайонной прокуратуры.

- Расскажите, может ли прокуратура закрыть строительство свалки, обнаружив там некое количество нарушений?

- Непосредственно по нашему акту реагирования. В случае обнаружения каких-либо нарушений при строительстве объекта капитального строительства, мы можем внести представление и можем обратиться с иском в суд. Но это только в случае, если будут выявлены нарушения.

- То есть все будет решаться только через суд?

- Если не будет исполнен наш акт реагирования, представления, то в суд.

- Будет ли как-то решатся, сколько Искитиму нужно мусорных полигонов? Сейчас уже есть недалеко от Бердска один мусорный полигон, и вот уже строиться второй. Решается ли Искитимской межрайонной прокуратурой, что количество мусорных полигонов превышает некую норму или необходимость?

- Это не входит в компетенцию прокуратуры, поскольку есть территориальная схема по обращению с отходами, она утверждена органами государственной власти субъектов Федерации и соответственно к нашей компетенции проверка законности данных решений не относится.

- У нас есть информация, что в аэродром «Бердск-Центральный» был предоставлен проект закрытого полигона. Однако есть сомнения, что полигон строится закрытый, и есть информация, что полигон будет открытым. Может ли Искитимская межрайонная прокуратура проверить проект этого полигона и может ли закрытый проект, который был предоставлен аэродрому, быть предоставленным до прохождения экологической экспертизы. Не нарушение ли это?

- В настоящий момент в Искитимскую межрайонную прокуратуру каких-либо обращений, содержащих доводы о проверке непосредственно проекта, не поступало. Кроме того, поскольку ООО «Полигон» не обращалось в администрацию Искитимского района за получением разрешения на строительство полигона твердых коммунальных отходов, соответственно нами не проводилась проверка этого проекта. Для проведения публичных слушаний ООО «Полигон» была предоставлена проектная документация, которая касается экологических решений.

- То есть они могли проводить публичные слушания по данному полигону, не имея заключения экологической экспертизы?

- Эти слушания проводятся именно для того, чтобы впоследствии предоставить их результаты для проведения экологической экспертизы.

- Несколько лет назад была объявлена мусорная реформа Путина, где говорилось, что в России будут строиться мусороперерабатывающие заводы. Однако на данный момент в территориальной схеме нет ни одного. Это может считаться каким-то нарушением?

- Проверка законности территориальной схемы не входит в компетенцию Искитимской межрайонной прокуратуры.

- Если нарушений замечено не будет, и свалка будет продолжаться строиться, то каков механизм дальнейшего прекращения строительства свалки, если будут дальнейшие нарушения? Например, закрытым полигоном и открытым полигоном. Измениться ли что-то в строительстве свалки, если инициативная группа горожан будет подавать в суды?

- Если граждане полагают, что их права нарушены, они имеют право обращаться в суд с исковыми заявлениями. В таком случае разрешения вопросов, поставленных гражданами, относится к компетенции суда. Если гражданин обращается в суд, то оценка доводов гражданина должна даваться судом.

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От редакции

Как вы думаете, какие нарушения нашли в строительстве полигона ТКО?

Аноним, 11 августа 2020 13:12
Судя по ответу, в компетенцию прокуратуры вообще ничего не входит
1906, 11 августа 2020 13:12
Ожидания не оправдываются.Вот что ожидает Бердск https://news.ngs.ru/more/69413200/
здесь тоже соблюдены все экологические требования -расстояние 1 км от жилых домов.
Аноним, 11 августа 2020 13:19
НВР:
Настоящее техническое состояние полигона не допускает возможности его эксплуатации с целью приёма и размещения ТКО, поскольку это влечёт нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и об отходах производства и потребления, будет создавать угрозу причинения вреда окружающей среде и санитарно-эпидемиологической обстановке
Аноним, 11 августа 2020 13:36
Несоответствие обнаружено по изысканиям (они должным образом не проведены, и об этом свидетельствуют акты), по проведению общественного опроса населения, которое попадает в зону воздействия объекта. Это зона нигде в документах не звучит. И она не определена. И мы задавали этот вопрос на выездном совещании. Проекта санитарной защиты тоже нет.
Аноним, 11 августа 2020 13:40
небожитель всех нищебродов купил
Аноним, 11 августа 2020 13:43
Построить свалку может каждый:
Мы все верим в это

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