McDonald's подал иск против экс-главы компании Стива Истербрука

McDonald's подал иск против экс-главы компании из-за нарушения рабочей этики

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's подала в суд на бывшего президента и генерального директора компании Стива Истербрука, обвинив его во лжи и сокрытии данных о нарушении рабочей этики. Как заявил в понедельник действующий президент и гендиректор Крис Кемпзински, компания рассчитывает отсудить у Истербрука компенсацию, которую тот получил при уходе с поста.

"Недавно из отчета сотрудников нам стали известны новые данные о поведении нашего бывшего гендиректора Стива Истербрука. Теперь мы знаем, что его действия шли вразрез с нашими ценностями в значительно большей степени, чем мы полагали, когда в прошлом году он уходил из компании. Хотя совет директоров принял верное решение о его быстром увольнении из компании в ноябре прошлого года, эта новая информация ясно дает понять, что он солгал и уничтожил доказательства ненадлежащих личных отношений и не должен был получить контрактную компенсацию. По указанию совета директоров компания подала иск о взыскании данной компенсации", - говорится в сообщении Кемпзински, опубликованном на сайте компании.

Истербрук ушел с поста президента и генерального директора McDonald's 4 ноября 2019 года после того, как руководство корпорации пришло к заключению, что он нарушил политику компании, вступив во взаимоотношения с сотрудницей. По данным агентства Bloomberg, размер компенсации экс-главы McDonald's составил $675 тыс. Он также получил долю от акций компании, которую агентство оценивает более, чем в $37 млн.

Источник: ТАСС