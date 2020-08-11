11.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Что нельзя и можно делать в первый Медовый Спас 14 августа 2020 года

12:49 11.08.2020 Фото: pxhere.com
0

Медовый Спас является праздником, который православные верующие почитают и стараются соблюдать все его традиции.

Что нельзя и можно делать в первый Медовый Спас 14 августа 2020 года
У Медового Спаса каждый год фиксированная дата – 14 августа
Сюжет: Православные обряды
Что нельзя и можно делать в первый Медовый Спас 14 августа 2020 года

Молитва на исполнение желания в день рождества Николая Чудотворца 11 августа 2020 годаМолитвы на финансовое благополучие и счастье в жизни в день памяти Николая Чудотворца 11 августаЕщё 200 новостей

В последнем летнем месяце православные верующие отмечают три Спаса, первым из которых будет Медовый, и он будет проходить 14 августа 2020 года. В этот день принято ходить в церковь, чтобы освятить некоторые продукты, и очень важно знать, что стоит положить в церковную корзину, а что не стоит.

История праздника Медовый Спас

Этот праздник приурочен к событию Христова Преображения, и в народе он получил название Медовый Спас. В связи с таким радостным событием в храмах проводятся праздничные службы. Все желающие православные могут прийти в храм и освятить свою корзинку, в которой сложены дары природы.

У Медового Спаса каждый год фиксированная дата – 14 августа. В данном празднике переплелись народные и церковные традиции.

В давние времена люди верили, что именно с этого дня пчелы заканчивают трудиться, добывая мед, и начинают активную подготовку к зимнему периоду.

В этот день принято готовить блюда из мака и меда, а затем их кладут в корзину и несут в церковь, чтобы освятить. Стоит понимать, что можно и нельзя класть в корзину для освящения в храме.

Что можно и нельзя класть в корзину для освящения в храме на Медовый спас 14 августа

С давних времен люди обязательно покупают или делают своими руками специальную корзину для того, чтобы в ней носить продукты на освящение в церковь. Согласно традициям, она обязательно должна использоваться только для похода в церковь, а также должна быть наделена красотой и быть вместительной.

В праздничной корзине на медовый спас должны быть такие продукты:

  • продукты пчеловодства, и это может быть мед или соты, ведь они символизируют достаток;
  • хлебобулочные изделия, которые являются символом семьи и дома;
  • хрен символизирует то, что человек стойко несет свою веру;
  • соль является символом того, что человека не пугают жизненные трудности.

Есть также некоторые продукты и предметы, которые не стоит класть в корзину для освящения в храме на Медовый Спас, а именно:

  • нельзя класть крепкие алкогольные напитки, ведь разрешается освящать в церкви на любой праздник только кагор;
  • мясные продукты также под аппретом, так как именно с этого начинается Успенский пост, который запрещает есть такие продукты;
  • деньги и другие материальные ценности.

Согласно церковным традициям все освященные продукты необходимо обязательно съесть, а вот выбрасывать их не стоит.

Что нельзя и можно делать в Медовый Спас 14 августа

С этим праздником связано немало запретов, и православные верующие стараются им следовать, чтобы не потерять благосклонность высших сил. В Медовый Спас существуют такие запреты:

  • не стоит выполнять в этот день тяжелую работу, но вот собирать мед разрешается;
  • нельзя устраивать шумные застолья с большим количеством алкоголя и закуски, ведь стоит помнить, что праздник церковный и провести его стоит в тихой семейной обстановке;
  • нельзя есть скоромную пищу, так как именно с этого дня начинается Успенский пост, который будет длиться в течение двух недель.

Каждый церковный праздник обозначен делами, которые стоит выполнить, чтобы стать ближе к Богу и получить его благосклонность, и в Медовый Спас приветствуются такие деяния:

  • можно отправиться на пасеку и выразить благодарность пасечнику за его огромный труд;
  • принято готовить блюда из меда и мака, но стоит помнить, что они должны быть постными;
  • считается, что окончательно закрытие купального сезона происходит именно на Медовый Спас, и поэтому можно искупаться в водоеме;
  • посетить храм и освятить корзину с продуктами;
  • просить высшие силы отпустить все грехи;
  • оказывать помощь всем, кому она необходима.

Медовый Спас является праздником, который православные верующие почитают и стараются соблюдать все его традиции.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете соблюдать все запреты 14 августа?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Получат ежемесячные выплаты по 12 000 руб. семьи с детьми до 3 лет в России
13:45 11-08-2020
Получат ежемесячные выплаты по 12 000 руб. семьи с детьми до 3 лет в России
Эти женщины обладают магическими способностями. Только 3 знака знака зодиака могут стать ведьмами. Узнай, есть ли у тебя потусторонние силы! 1
13:36 11-08-2020
Эти женщины обладают магическими способностями. Только 3 знака знака зодиака могут стать ведьмами. Узнай, есть ли у тебя потусторонние силы!
Молитва на исполнение желания в день рождества Николая Чудотворца 11 августа 2020 года
13:34 11-08-2020
Молитва на исполнение желания в день рождества Николая Чудотворца 11 августа 2020 года
БердскДети могли сгореть заживо: Облил машинным маслом сидящих у гаражей мальчиков с музыкой у дома №95 по ул. Островского житель Бердска 1
13:30 11-08-2020
Дети могли сгореть заживо: Облил машинным маслом сидящих у гаражей мальчиков с музыкой у дома №95 по ул. Островского житель Бердска
Магия чисел: Как по дате рождения определить свой жизненный уровень богатства и прибыли
13:27 11-08-2020
Магия чисел: Как по дате рождения определить свой жизненный уровень богатства и прибыли
Молитвы на финансовое благополучие и счастье в жизни в день памяти Николая Чудотворца 11 августа
13:22 11-08-2020
Молитвы на финансовое благополучие и счастье в жизни в день памяти Николая Чудотворца 11 августа
McDonald's подал иск против экс-главы компании Стива Истербрука
13:15 11-08-2020
McDonald's подал иск против экс-главы компании Стива Истербрука
Лунный календарь стрижек и окрашивания на август 2020 года
13:15 11-08-2020
Лунный календарь стрижек и окрашивания на август 2020 года
Смертельно опасный вирус SFTS обнаружен в Китае. 60 зараженных, 7 умерли
13:08 11-08-2020
Смертельно опасный вирус SFTS обнаружен в Китае. 60 зараженных, 7 умерли
4 главных запрета дня Николая Чудотворца 11 августа 2020 года 1
13:04 11-08-2020
4 главных запрета дня Николая Чудотворца 11 августа 2020 года