Что нельзя и можно делать в первый Медовый Спас 14 августа 2020 года

В последнем летнем месяце православные верующие отмечают три Спаса, первым из которых будет Медовый, и он будет проходить 14 августа 2020 года. В этот день принято ходить в церковь, чтобы освятить некоторые продукты, и очень важно знать, что стоит положить в церковную корзину, а что не стоит.
История праздника Медовый Спас
Этот праздник приурочен к событию Христова Преображения, и в народе он получил название Медовый Спас. В связи с таким радостным событием в храмах проводятся праздничные службы. Все желающие православные могут прийти в храм и освятить свою корзинку, в которой сложены дары природы.
У Медового Спаса каждый год фиксированная дата – 14 августа. В данном празднике переплелись народные и церковные традиции.
В давние времена люди верили, что именно с этого дня пчелы заканчивают трудиться, добывая мед, и начинают активную подготовку к зимнему периоду.
В этот день принято готовить блюда из мака и меда, а затем их кладут в корзину и несут в церковь, чтобы освятить. Стоит понимать, что можно и нельзя класть в корзину для освящения в храме.
Что можно и нельзя класть в корзину для освящения в храме на Медовый спас 14 августа
С давних времен люди обязательно покупают или делают своими руками специальную корзину для того, чтобы в ней носить продукты на освящение в церковь. Согласно традициям, она обязательно должна использоваться только для похода в церковь, а также должна быть наделена красотой и быть вместительной.
В праздничной корзине на медовый спас должны быть такие продукты:
- продукты пчеловодства, и это может быть мед или соты, ведь они символизируют достаток;
- хлебобулочные изделия, которые являются символом семьи и дома;
- хрен символизирует то, что человек стойко несет свою веру;
- соль является символом того, что человека не пугают жизненные трудности.
Есть также некоторые продукты и предметы, которые не стоит класть в корзину для освящения в храме на Медовый Спас, а именно:
- нельзя класть крепкие алкогольные напитки, ведь разрешается освящать в церкви на любой праздник только кагор;
- мясные продукты также под аппретом, так как именно с этого начинается Успенский пост, который запрещает есть такие продукты;
- деньги и другие материальные ценности.
Согласно церковным традициям все освященные продукты необходимо обязательно съесть, а вот выбрасывать их не стоит.
Что нельзя и можно делать в Медовый Спас 14 августа
С этим праздником связано немало запретов, и православные верующие стараются им следовать, чтобы не потерять благосклонность высших сил. В Медовый Спас существуют такие запреты:
- не стоит выполнять в этот день тяжелую работу, но вот собирать мед разрешается;
- нельзя устраивать шумные застолья с большим количеством алкоголя и закуски, ведь стоит помнить, что праздник церковный и провести его стоит в тихой семейной обстановке;
- нельзя есть скоромную пищу, так как именно с этого дня начинается Успенский пост, который будет длиться в течение двух недель.
Каждый церковный праздник обозначен делами, которые стоит выполнить, чтобы стать ближе к Богу и получить его благосклонность, и в Медовый Спас приветствуются такие деяния:
- можно отправиться на пасеку и выразить благодарность пасечнику за его огромный труд;
- принято готовить блюда из меда и мака, но стоит помнить, что они должны быть постными;
- считается, что окончательно закрытие купального сезона происходит именно на Медовый Спас, и поэтому можно искупаться в водоеме;
- посетить храм и освятить корзину с продуктами;
- просить высшие силы отпустить все грехи;
- оказывать помощь всем, кому она необходима.
Медовый Спас является праздником, который православные верующие почитают и стараются соблюдать все его традиции.
Источник: rsute.ru