Как читать молитву святому Николаю Чудотворцу? Сильнейшая молитва заступнику Николаю Угоднику в день памяти 11 августа

Николай Чудотворец помогает путешественникам, оступившимся, незамужним

Из истории жизни Николая Чудотворца

Уже при жизни Николай Угодник был наделен даром творить чудеса. В видениях ему являлся Сам Иисус Христос, наделивший его этим чудесным даром, которым он исцелял сотни людей, а некоторых буквально вырывал из рук смерти. Предание гласит, что однажды во время плавания по морю один моряк сорвался с мачты и разбился так сильно, что его посчитали умершим, однако молитва Николая Чудотворца вернула его к жизни.

Николай творил добрые дела, которые казались людям чудом, но никогда не то что не требовал благодарности, а даже запрещал рассказывать об этом

Так произошло с разорившимся богачом и тремя его дочерями: денег на приданое у девушек не было, и отец уже думал, что им придется стать блудницами, чтобы не умереть с голода.

Тогда Николай тайно подбросил им в дом мешочек с золотыми монетами, которых как раз хватило на приданое старшей дочери. Через некоторое время последовал еще один мешочек – для средней, а когда пришел черед младшей, отец решил подсмотреть, кто же этот таинственный благодетель, и, увидев Николая, кинулся ему в ноги. Николай же категорически запретил ему рассказывать о своих благодеяниях. Тем не менее, эта история получила известность. Считается, что от нее пошла традиция дарить детям на Рождество подарки.

Святитель Николай часто выступал защитником оклеветанных и невинно осужденных, даже когда они не обращались к нему с просьбой о заступничестве, настолько велико было его стремление к справедливости. И сегодня множество людей во всем мире возносят молитвы Николаю Чудотворцу о помощи, и они не остаются без ответа.

За его долгую жизнь кто только не получил помощи от Николая Угодника: простые крестьяне и военачальники, моряки и купцы, вдовы и сироты; а скольких больных он исцелил, и сосчитать нельзя. Даже спустя много веков после его смерти происходят чудесные исцеления от его мощей, которые имеют огромное значение для всего христианского мира.

Дни памяти: 22 мая — перенесение мощей из Мир Ликийских (территория современной Турции) в Бари (Италия);

11 августа – рождество Николая Чудотворца;

19 декабря — день кончины святого.

Как читать молитву святому Николаю Чудотворцу

Люди, далекие от христианства, не слишком верят, что молитва помогает, однако стоит им оказаться в сложной ситуации, считают, что достаточно прочитать текст молитвы, и будет им всё, как «по щучьему велению, по моему хотению». Но так не бывает. Молитва способна обеспечить очень сильную защиту, только если она исходит от чистого сердца и с искренней верой, а сам произносящий ее человек не запятнан дурными помыслами и грешными делами. Вознося молитву Николаю Чудотворцу, нужно стремиться не только к исполнению своей просьбы, но и к изменению себя самого – очищению своей души, укреплению ее в вере, тогда и жизнь изменится коренным образом.

Молитва требует соблюдения определенного порядка, желательно ежедневного прочтения

Приобретите икону Николая Чудотворца, лампадку или свечи в церковной лавке, чтобы они были уже освященными. Молятся обычно по утрам и перед сном, в одиночестве, чтобы ничто не отвлекало. Во время молитвы перед иконой должна гореть лампадка или свеча. Не забудьте, что молитва должна содержать не только просьбы, но и прославление святого, благодарность ему.

Когда и какие молитвы читать св. Николаю Чудотворцу

Кажется, что его заступничество простирается на все сферы жизни, недаром молитву святому Николаю Угоднику возносят люди в храмах и перед домашними иконами ежедневно.

Сильная молитва св. Николаю Чудотворцу

Многие люди постоянно сталкиваются с серьезными проблемами во всем и готовы уже опустить руки, думая, что такова их судьба. Однако есть множество свидетельств, когда сильная молитва Николаю Угоднику изменила их жизнь к лучшему, помогла преодолеть тяготы и направила жизнь по новому руслу.

О, всехвальный и всечестный архиерею, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае, человече Божий и верный рабе, муже желаний, сосуде избранный, крепкий столпе церковный, светильниче пресветлый, звездо, осиявающая и освещающая всю вселенную: ты еси праведник, яко финикс процветший, насажденный во дворех Господа своего, живый в Мирех, миром облагоухал еси и миро приснотекущее благодати Божия источаяй. Твоим шествием, пресвятый отче, море освятися, егда многочудесныя твоя мощи шествоваху во град Барский, от востока до запада хвалити имя Господне. О, преизрядный и предивный чудотворче, скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед! Тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан, источника чудес, защитителя верных, премудраго учителя, алчущих кормителя, плачущих веселие, нагих одеяние, болящих врача, по морю плавающих управителя, пленников свободителя, вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткаго наказателя, старых укрепление, постников наставника, труждающихся упокоение, нищих и убогих изобильное богатство. Услыши нас, молящихся тебе и прибегающих под кров твой, яви предстательство твое о нас к Вышнему и исходатайствуй твоими богоприятными молитвами вся полезная ко спасению душ и телес наших: сохрани святую обитель сию (или храм сей), всякий град и весь, и всякую страну христианскую, и люди живущия от всякаго озлобления помощию твоею, вемы бо, вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествующая во благое: тебе же праведнаго, по Преблагословенней Деве Марии, предстателя ко Всемилостивому Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, теплому ходатайству и заступлению смиренно притекаем. Ты нас соблюди, яко бодрый и теплый пастырь, от всяких врагов, губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбех наших подай нам руку помощи, и отверзи двери милосердия Божия: понеже недостойни есмы зрети высоту небесную, от множества неправд наших, связани узами греховными, и николиже воли Создателя нашего сотворихом, ни сохранихом повелений Его. Темже преклоняем колена сокрушенна и смиренна сердца нашего к Зиждителю своему, и твоего отеческаго заступления к Нему просим: помози нам, угодниче Божий, да не погибнем со беззаконии нашими, избави нас от всякаго зла и от всякия вещи сопротивныя, управи ум наш и укрепи сердце наше в правой вере, в нейже твоим предстательством и ходатайством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом от Создателя своего умалени будем, но мирное зде поживем житие и да сподобимся видети благая на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, Единаго в Троице славимаго и покланяемаго Бога, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: omolitvah.ru