Душевные поздравления с днем Святого Николая Чудотворца 11 августа 2020 года

В этот день даже взрослые начинают верить в чудеса. Пусть день святого Николая Чудотворца наполнит ваш дом счастьем, теплом и искренней любовью! А мы подобрали самые красивые поздравления на День Николая Чудотворца для ваших близких. С праздником!
Поздравления с Днем Николая Чудотворца в стихах
С Днем Николая Чудотворца!
И каждый светлый лучик солнца
Тебя теплом пусть одарит,
Настанет радостное время
Благополучия, любви.
Тревог своих оставишь бремя
И планы выполнишь свои!
С Днем святого Николая!
Достатка в доме вам желаю.
Чтоб Николай святой принес
Подарков вам желанных воз.
Еще — пусть радость засияет
Звездой счастливой в этот день.
Прочь пусть печали прогоняет
И самой малой грусти тень!
С Днем святого Николая!
От тревог пусть бережет.
От недугов исцеляя,
Веру в сердце вновь зажжет!
Станет мир в душе красивой
Завсегда теперь царить,
Сможет жизнь не суетливой,
С Днем Святого Николая
Тебя сердечно поздравляю!
Пускай придет к тебе Святой
С любовью, счастьем, добротой!
Пускай подарки принесет:
Успех, везение и доход,
Сбылось легко, без суеты!
С Днем святого Николая!
Пусть в делах он помогает,
Счастье и здоровье дарит
И в беде вас не оставит.
Пусть избавит от невзгод,
В День святого Николая
Я желаю от души
Долгих лет и процветанья,
Мира, счастья и любви!
Пусть святой тебе поможет,
Подтолкнет, укажет путь.
В сторону прогонит грусть!
Этот день станет началом
Яркой жизни и судьбы,
И триумфа, и свершений
И чудес, и красоты!
С днем Чудотворца Николая
Пусть Николай вам помогает
И от беды оберегает.
Молитвы ваши пусть услышит
И ниспошлет подмогу свыше.
В день Святого Николая
Много счастья и любви,
Лет до ста еще живи.
Пусть Угодник защитит нас
От печалей и забот,
Будет рядом в трудный час
И спасенье принесет.
В день Святого Николая
Пусть печаль тебя не гложет,
А в делах Святой поможет.
Не копи в душе обиды
И беда уйдет из вида.
Счастья, мира и покоя,
Николай всегда с тобою.
Пусть бодрость, здравие и мир
С тобою вечно пребывают,
Пусть будет светлым каждый миг
И рай, что счастьем называют!
Пусть Николай тебя хранит,
Собою беды закрывая,
Всю твою душу исцелит,
Живые раны омывая!
Святой небесной благодатью!
В День Николая не забудь
Свои мольбы послать распятью!
С днём Святого Николая,
Вас душевно поздравляю,
Пусть семью он бережёт,
Чтоб не знали Вы обид,
И душа, пусть не болит,
И здоровье крепче станет…
Против зла — добро восстанет!
Сегодня чтим святого Николая!
Пусть этот праздник, душу согревая,
То обрести, что прочего дороже!
Пускай в семье — уют и пониманье,
Вознаградятся ваши все старанья,
Успех вы обретете несомненный,
Жить станете всех лучше во вселенной!
С Днем Святого Николая
Веры крепкой, нерушимой
В этот праздник вам желаю.
Пусть Святой вам помогает,
Силы пусть всегда дает,
От житейских бурь холодных
Пусть всегда вас бережет.
С Днём Святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.
В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придёт,
И всё то, что долго ждали,
Пусть День святого Николая
Тебе удачу принесет,
Чудес, добра тебе желаю,
Пусть свет в душе твоей живет!
Желаю, чтобы Николай
Пусть счастье льется через край,
Чтоб в сердце позитив царил!
В День Святого Николая
Счастья всем я пожелаю,
Света, нежности, добра,
Счастья было, чтоб сполна!
Светлых Вам всегда моментов,
Чтоб успех был сто процентов.
Мир, здоровье, настроение —
Принесут, пусть наслаждение!
Зная заранее, когда наступит день святого Николая Чудотворца, вы можете подготовиться к нему и выбрать красивые пожелания для своей семьи и друзей.
Поздравления на День святого Николая Чудотворца в прозе
Святой Николай спешит, он принесет в твой дом чудеса! Я желаю, чтобы в этот день царили лишь хорошие эмоции, исполнилась заветная мечта и было много сладостей. С этим чудесным, волшебным, добрым праздником — с Днем святого Николая!
Поздравляю с праздником святого Николая! Чудеса, волшебство, радость и благодать пусть наполнят Ваш дом. Пусть святой угодник оберегает Вас от ненастья в жизни и одаривает светом, добром и счастьем!
Желаю, чтобы Святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай Святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!
С Днём Святого Николая! Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твоё сердце обретёт надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.
В день Святого Николая желаю светлой радости души и доброй надежды сердца, уютных семейных вечеров и тёплых встреч с друзьями, приятных подарков и красочных эмоций, счастливых мгновений и благодати в доме.
Пускай Святой Николай принесет в твой дом много счастья, добра и уюта! Пусть этот светлый праздник будет наполнен только радостью, приятными сюрпризами и волшебством! Желаю, чтобы все твои мечты помог воплотить в реальность Святой Николай!
Поздравляю всех с днем Святого Николая! Желаю, чтобы в этот святой день в вашу жизнь ворвалось настоящее чудо, заставившее вас поверить в волшебство и чудеса, а святой чудотворец Николай пусть бережет и охраняет вашу семью.
В День Святого Николая пожелать хочу здоровья крепкого, как 40-градусный мороз, любви чистой, как снежинка за окном, семейного благополучия и теплоты родных сердец. Пусть в этот праздник семья дружно соберётся, пусть в доме всегда праздник остаётся.
Николай Чудотворец признан святителем. Что это значит? Освети в этот день свои лучшие надежды. Помолись с благодарностью за то, что уже сбылось. И пусть тебе в жизни почаще достаются волшебные подарки!
Ждете ли Вы чудес? Вера в необычное оживляла людей много раз. Поверь легендам и в этот день. С днем Николая Чудотворца! Помолись у его иконы. Пусть самые лучшие надежды сбудутся!
Всем сердцем поздравляю тебя с Днем святого Николая! Пусть любая мечта как по волшебству сбывается и Николая Чудотворец дарует желаемое! Желаю обрести счастье, умиротворение и спокойствие на душе, а молитвы укрепят вашу веру в лучшее!
Желаем в этот особый праздник, чтобы Святой Николая уберег вас и вашу семью от несчастий и неудач! Пусть в вашу жизнь войдет удача, а дом был богат и благополучен! Добрых вам помыслов и дел!
Источник: omolitvah.ru