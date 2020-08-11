Душевные поздравления с днем Святого Николая Чудотворца 11 августа 2020 года

Есть множество свидетельств, когда сильная молитва Николаю Угоднику изменила их жизнь к лучшему, помогла преодолеть тяготы и направила жизнь по новому руслу.

Из всех почитаемых на Руси святых Николай Чудотворец является самым любимым и самым народным

В этот день даже взрослые начинают верить в чудеса. Пусть день святого Николая Чудотворца наполнит ваш дом счастьем, теплом и искренней любовью! А мы подобрали самые красивые поздравления на День Николая Чудотворца для ваших близких. С праздником!

Поздравления с Днем Николая Чудотворца в стихах

С Днем Николая Чудотворца!



И каждый светлый лучик солнца

Тебя теплом пусть одарит,

Настанет радостное время

Благополучия, любви.

Тревог своих оставишь бремя

И планы выполнишь свои!

С Днем святого Николая!

Достатка в доме вам желаю.

Чтоб Николай святой принес

Подарков вам желанных воз.

Еще — пусть радость засияет

Звездой счастливой в этот день.

Прочь пусть печали прогоняет

И самой малой грусти тень!

С Днем святого Николая!

От тревог пусть бережет.

От недугов исцеляя,

Веру в сердце вновь зажжет!

Станет мир в душе красивой

Завсегда теперь царить,

Сможет жизнь не суетливой,



С Днем Святого Николая

Тебя сердечно поздравляю!

Пускай придет к тебе Святой

С любовью, счастьем, добротой!

Пускай подарки принесет:

Успех, везение и доход,



Чтоб все, чего желаешь ты,Сбылось легко, без суеты!

С Днем святого Николая!

Пусть в делах он помогает,

Счастье и здоровье дарит

И в беде вас не оставит.

Пусть избавит от невзгод,



В День святого Николая

Я желаю от души

Долгих лет и процветанья,

Мира, счастья и любви!

Пусть святой тебе поможет,

Подтолкнет, укажет путь.



В сторону прогонит грусть!

Этот день станет началом

Яркой жизни и судьбы,

И триумфа, и свершений

И чудес, и красоты!

С днем Чудотворца Николая



Пусть Николай вам помогает

И от беды оберегает.

Молитвы ваши пусть услышит

И ниспошлет подмогу свыше.

В день Святого Николая

Много счастья и любви,



И здоровья пожелаю,Лет до ста еще живи.

Пусть Угодник защитит нас

От печалей и забот,

Будет рядом в трудный час

И спасенье принесет.

В день Святого Николая



Пусть печаль тебя не гложет,

А в делах Святой поможет.

Не копи в душе обиды

И беда уйдет из вида.

Счастья, мира и покоя,

Николай всегда с тобою.

Пусть бодрость, здравие и мир

С тобою вечно пребывают,

Пусть будет светлым каждый миг

И рай, что счастьем называют!

Пусть Николай тебя хранит,

Собою беды закрывая,

Всю твою душу исцелит,

Живые раны омывая!



Святой небесной благодатью!

В День Николая не забудь

Свои мольбы послать распятью!

С днём Святого Николая,

Вас душевно поздравляю,

Пусть семью он бережёт,



Чтоб не знали Вы обид,

И душа, пусть не болит,

И здоровье крепче станет…

Против зла — добро восстанет!

Сегодня чтим святого Николая!

Пусть этот праздник, душу согревая,



То обрести, что прочего дороже!

Пускай в семье — уют и пониманье,

Вознаградятся ваши все старанья,

Успех вы обретете несомненный,

Жить станете всех лучше во вселенной!

С Днем Святого Николая



Веры крепкой, нерушимой

В этот праздник вам желаю.

Пусть Святой вам помогает,

Силы пусть всегда дает,

От житейских бурь холодных

Пусть всегда вас бережет.

С Днём Святого Николая!

Пусть он чудо совершит:

Жизнь счастливую подарит

Без несчастий и обид.



В доме радость пусть настанет,

Счастье и добро придёт,

И всё то, что долго ждали,



Пусть День святого Николая

Тебе удачу принесет,

Чудес, добра тебе желаю,

Пусть свет в душе твоей живет!



Желаю, чтобы Николай



Пусть счастье льется через край,

Чтоб в сердце позитив царил!

В День Святого Николая

Счастья всем я пожелаю,

Света, нежности, добра,

Счастья было, чтоб сполна!



Светлых Вам всегда моментов,

Чтоб успех был сто процентов.

Мир, здоровье, настроение —

Принесут, пусть наслаждение!

Зная заранее, когда наступит день святого Николая Чудотворца, вы можете подготовиться к нему и выбрать красивые пожелания для своей семьи и друзей.

Поздравления на День святого Николая Чудотворца в прозе

Святой Николай спешит, он принесет в твой дом чудеса! Я желаю, чтобы в этот день царили лишь хорошие эмоции, исполнилась заветная мечта и было много сладостей. С этим чудесным, волшебным, добрым праздником — с Днем святого Николая!

Поздравляю с праздником святого Николая! Чудеса, волшебство, радость и благодать пусть наполнят Ваш дом. Пусть святой угодник оберегает Вас от ненастья в жизни и одаривает светом, добром и счастьем!

Желаю, чтобы Святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай Святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!

С Днём Святого Николая! Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твоё сердце обретёт надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.

В день Святого Николая желаю светлой радости души и доброй надежды сердца, уютных семейных вечеров и тёплых встреч с друзьями, приятных подарков и красочных эмоций, счастливых мгновений и благодати в доме.

Пускай Святой Николай принесет в твой дом много счастья, добра и уюта! Пусть этот светлый праздник будет наполнен только радостью, приятными сюрпризами и волшебством! Желаю, чтобы все твои мечты помог воплотить в реальность Святой Николай!

Поздравляю всех с днем Святого Николая! Желаю, чтобы в этот святой день в вашу жизнь ворвалось настоящее чудо, заставившее вас поверить в волшебство и чудеса, а святой чудотворец Николай пусть бережет и охраняет вашу семью.

В День Святого Николая пожелать хочу здоровья крепкого, как 40-градусный мороз, любви чистой, как снежинка за окном, семейного благополучия и теплоты родных сердец. Пусть в этот праздник семья дружно соберётся, пусть в доме всегда праздник остаётся.

Николай Чудотворец признан святителем. Что это значит? Освети в этот день свои лучшие надежды. Помолись с благодарностью за то, что уже сбылось. И пусть тебе в жизни почаще достаются волшебные подарки!

Ждете ли Вы чудес? Вера в необычное оживляла людей много раз. Поверь легендам и в этот день. С днем Николая Чудотворца! Помолись у его иконы. Пусть самые лучшие надежды сбудутся!

Всем сердцем поздравляю тебя с Днем святого Николая! Пусть любая мечта как по волшебству сбывается и Николая Чудотворец дарует желаемое! Желаю обрести счастье, умиротворение и спокойствие на душе, а молитвы укрепят вашу веру в лучшее!

Желаем в этот особый праздник, чтобы Святой Николая уберег вас и вашу семью от несчастий и неудач! Пусть в вашу жизнь войдет удача, а дом был богат и благополучен! Добрых вам помыслов и дел!

Источник: omolitvah.ru