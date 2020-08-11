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4 главных запрета дня Николая Чудотворца 11 августа 2020 года

13:04 11.08.2020 Фото: wikipedia.org
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В великий праздник не разрешается проводить время за ручной работой, шитьем, вязанием и вышивкой.

4 главных запрета дня Николая Чудотворца 11 августа 2020 года
Свою жизнь Николай провел праведно, воспевая Господа и неся слово его в люди
Сюжет: Православные обряды
4 главных запрета дня Николая Чудотворца 11 августа 2020 года

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Православная церковь 11 августа 2020 года отмечает большой праздник в честь Рождества Николая Чудотворца — почитаемого Святого христианами по всему миру. Так как торжество играет большое значение, существуют некоторые ограничение в поведении и еде, которые верующим следует соблюдать.

Что можно и нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца

Существуют некоторые ограничения, которые помогут православным верующим правильно провести день, очиститься и извлечь из него максимальную пользу.

В великий праздник не разрешается заниматься следующими делами:

  • полевыми работами;
  • заниматься садом и огородом;
  • проводить время за ручной работой, шитьем, вязанием и вышивкой, не рекомендуется;
  • запрещаются ссоры с близкими людьми и употребление бранных слов.

Николай также считается покровителем мира и защитником державной власти, поэтому в этот день православная церковь призывает к урегулированию конфликтов и прекращению религиозной и политической вражды.

В День рождения Николая Чудотворца следует придерживаться постнических принципов питания: ограничить жирное и жареное, отказаться от алкоголя.

Главное, что необходимо делать в великий праздник, — молиться Святому. Считается, что особенно действенными в этот день будут молитвы о мире, прекращении войны, счастье в семье и благополучии. Николай, как считают представители православной церкви, всегда помогает людям с чистым сердцем и душой.

На Рождество Николая Чудотворца также рекомендуют читать молитвы на замужество, чтобы оно было удачным и по любви. В сам праздник венчания в церквях не проводятся, однако на следующий день уже можно заключать браки, продолжая воспевать к Святому Николаю.

Почему раньше не отмечали Николая Чудотворца: история праздника

Праздник в честь появления на свет великого деятеля православной церкви и Чудотворца всея Руси Николая имеет богатую историю и своими корнями уходит во времена зарождения христианства и его борьбы с язычеством. Чудотворец, как гласят церковные писания, родился в 258 году в разгар религиозной распри.

Появление на свет Святого Николая знаменовалось первым чудом, которое было связано с его именем. Родители его были истинно православными верующими и жили по канонам церкви, однако долгое время не могли завести ребенка. Долгие молитвы и прошения привели к тому, что Господь смиловался над ними и послал дитя.

Счастливые своему обретению родители пообещали посвятить жизнь первенца служению Господа. Чудеса начали происходить вокруг сына Фомы и Нонны еще во младенчестве. Существует легенда, что во время процедуры крещения Николай, будучи еще грудным ребенком, простоял 3 часа на ногах без поддержки во славу Святой Троицы.

Свою жизнь Николай провел праведно, воспевая Господа и неся слово его в люди. В юношестве и отрочестве Святой совершил много чудесных деяний, спасая жизни людям и помогая страждущим, за что слава о нем распространилась по всей Русской земле. 

На данный момент праздник в честь появления Николая на свет празднуется только русской православной церковью, однако в прошлом он долгое время игнорировался. Московским митрополитом было восстановлено празднование Рождества Николая Чудотворца только в 2004 году.

Источник: rsute.ru

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Постараетесь соблюсти запреты?

Анна, 11 августа 2020 13:31
НВР:
да

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