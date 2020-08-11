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Молитва на замужество и счастливый брак Святому Николаю Угоднику для чтения 11 августа в день памяти Чудотворца

12:55 11.08.2020 Фото: pxhere.com
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Молитвы о замужестве, адресованные Святому Николаю, также имеют особенную силу в день его Рождения. Святителя считают покровителем брака, поэтому он помогает девушкам и парням обрести своих возлюбленных.

Молитва на замужество и счастливый брак Святому Николаю Угоднику для чтения 11 августа в день памяти Чудотворца
Считается, что в день Рождества Николая молитвы имеют особую силу
Сюжет: Православные обряды
Молитва на замужество и счастливый брак Святому Николаю Угоднику для чтения 11 августа в день памяти Чудотворца

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Николай Чудотворец считается одним из наиболее почитаемых Святых в православном христианстве, а в день его Рождества церковь советует молиться Святителю о замужестве и попросить лучшей судьбы. Считается, что прошение человека с чистой душой и искренней верой будет исполнено Святым Николаем.

Молитвы Николаю Чудотворцу на замужество и на лучшую судьбу

Николай Чудотворец по праву считается одним из наиболее почитаемых святых православного христианства. 11 августа, в День его появления на свет, православные верующие припадают к его мощам и просят о здравии, счастливом замужестве, мире и о лучшей судьбе.

Считается, что в день Рождества Николая молитвы имеют особую силу, так как святой обладал необыкновенной силой и состраданием к тем, кто нуждается в помощи.

Молитва Николаю Чудотворцу на лучшую судьбу

11 августа, на Рождество Святого, следует провести день по всем канонам православной церкви и постоянно молится. Одной из наиболее мощных молитв является на лучшую судьбу:

Молитва на замужество и счастливый брак Святому Николаю Угоднику для чтения 11 августа в день памяти Чудотворца

Чудотворец известен своими благими делами, совершенными во благо души человеческой. Молитва о лучшей жизни помогает людям узреть истинное предназначение и бренность своих мирских забот. Считается, что Николай всегда помогает по-настоящему страждущим и нуждающимся.

Молитва на замужество и счастливый брак Святому Николаю Угоднику для чтения 11 августа в день памяти Чудотворца

Читая молитву на лучшую судьбу, следует обратиться к Николаю с чистым сердцем и разумом, не затуманенным греховными и корыстными целями. Тогда Чудотворец смилуется.

Молитва Николаю Чудотворцу за мир и здравие близких

Особенно благосклонен Николай к детям, которые страдают от болезней и разрушительных войн. При жизни святой постоянно спасал и помогал обездоленным детям, поэтому молитва за здравие ребенка имеет особую силу в этот день:

Молитва на замужество и счастливый брак Святому Николаю Угоднику для чтения 11 августа в день памяти Чудотворца

Для того, чтобы Николай услышал мольбы и смиловался над страждущим, служители церкви рекомендуют приводить детей к мощам и вместе с ними вопрошать о помощи.

Молитва Святому Николаю на замужество

Молитва на замужество и счастливый брак Святому Николаю Угоднику для чтения 11 августа в день памяти Чудотворца

Молитвы о замужестве, адресованные Святому Николаю, также имеют особенную силу в день его Рождения. Святителя считают покровителем брака, поэтому он помогает девушкам и парням обрести своих возлюбленных. Приложив голову к мощам Святого, следует попросить семейного счастья и благополучия, и Николай услышит молитвы.

Что еще делает икона Николая Чудотворца и от чего помогает

Иконы и мощи Святого Николая Чудотворца обладают большой силой и считаются одними из наиболее мощных и целительных по своему действию.

Как гласят многие церковные писания, при жизни Николай совершал множество чудес и исцелял больных. Будучи рожденным, Николай излечил свою мать от серьезной хвори, поэтому считается, что Чудотворец покровительствует матерям.

Чтобы быстрее восстановить силы или излечиться от недугов после деторождения, следует преклонить колено перед мощами Чудотворца и попросить избавления.

Священнослужители рекомендуют приходить к мощам Святого не только в праздничные даты, но и когда чувствуется душевная пустота: Николай помогает избавиться от сомнений и обрести искреннюю веру. Необычная сила его лика может освободить от душевных страданий и залечить раны.

Молитва и покаяние иконе Николая Чудотворца могут помочь избавиться и от серьезных физических недугов. Главное, что стоит сделать при обращении к Святому — искренне уверовать и отбросить мирские помыслы.

Источник: rsute.ru

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